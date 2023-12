4. 12. 2023

MY JSME CIVILISTI.

LIDI TADY JSOU CIVILISTI.

NIKDO Z NÁS NENÍ EXTREMISTA!

ONI VYBOMBARDOVALI VŠECH 11 VĚŽÁKŮ!

WE ARE CIVILIANS



THE PEOPLE HERE ARE CIVILIANS



NOT A SINGLE ONE IS A MILITANT



THEY BOMBED THE 11 TOWERS pic.twitter.com/gpW3nk6qkP