Británie: Konzervativní vláda v chaosu poté, co vztekle rezignoval na svou funkci Sunakův spojenec, ministr pro imigraci

7. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

Sunakova konzervativní vláda, která je v Británii vysoce nepopulární, se chce před blížícími volbami "zachraňovat" různým populistickými opatřeními. Jedním z nich je snaha zabránit žadatelům o azyl, kteří připlouvají na malých člunech přes kanál La Manche do Británie, zůstat v zemi. Sunakova vláda se už delší dobu neúspěšně pokouší zajistit, aby bylo možno příchozí žadatele o azyl deportovat do Rwandy. Před čtrnácti dny to znovu zakázal britský Nejvyšší soud s tím, že Rwanda není bezpečnou zemí. Sunak na to reagoval přípravou "nouzového zákona", který bude tvrdit, že Rwanda bezpečnou zemí je. Jak uvedl jeden vysoký britský soudce, Sunak si chce nechat v parlamentě schválit "zákon", který bude tvrdit, že "černá je bílá".

V porovnání se zeměmi, jako je Francie či Německo, přichází do Británie jen minimum žadatelů o azyl.





Robert Jenrick, náměstek ministra vnitra pro imigraci, ve středu náhle a vztekle rezignoval na svou funkci jen několik hodin poté, co premiér předložil návrh zákona, který má zachránit jeho deportační politiku žadatelů o azyl do Rwandy.





Robert Jenrick odstoupil poté, co vyšlo najevo, že legislativa neumožňuje vládě obejít mezinárodní lidskoprávní zákony, které dosud brání deportacím žadatelů o azyl do střední Afriky.

V dopise zveřejněném na Twitteru tento poslanec za Newark uvedl, že Sunakův návrh zákona je "vítězstvím naděje nad zkušeností" a bude znamenat, že tato politika bude znovu napadena u soudů.Jenrickova rezignace bude považována za krok, kterým se staví do čela rostoucí pravicové vzpoury v Konzervativní straně, jejímž cílem je zajistit, aby Spojené království mohlo jednat jednostranně, zrušit své lidskoprávní povinosti a vysílat lety do Kigali.Přichází jen několik týdnů poté, co rezignovala bývalá šílená ministryně vnitra Suella Bravermanová, která požadovala zrušení veškerých lidskoprávních norem v Británii. Tím by se Británie postavila na roveň Ruska a Běloruska.Mimořádný Sunakův návrh zákona dá ministrům pravomoc ignorovat některé rozsudky, které přicházejí ze Štrasburku, avšak dosud nezruší členství Británie u Evropského soudu pro lidská práva.Kritici z řad konzervativní pravice uvedli, že takový krok zvyšuje možnost, že individuální právní výzvy budou moci i nadále zastavit odlet letadel do Rwandy.Legislativa, o níž musí hlasovat parlament, dává ministrům pravomoc nerespektovat části zákona o lidských právech. Cleverly připustil, že nemůže potvrdit, zda je legislativa v souladu se závazky Británie podle EÚLP.Ve středu večer několik poslanců za stranu toryů naznačilo, že jsou s návrhem zákona hluboce nespokojeni.Chtějí, aby Británie zrušila veškerou lidskoprávní legislativu.V prohlášení vydaném rwandskou vládou ministr zahraničních věcí Vincent Biruta uvedl, že Kigali by od dohody odstoupilo, pokud by to znamenalo porušení zákona. "Bez zákonného jednání ze strany Spojeného království by Rwanda nemohla pokračovat v Partnerství pro migraci a hospodářský rozvoj," uvedl.Sunakův premiérský úřad zvažoval v návrhu zákona dvě možnosti. První, takzvaná "polopřímá" varianta, měla za cíl neuplatňovat při žádostech o azyl pouze britský zákon o lidských právech. To by však podle zdrojů nezabránilo soudním odvolálním proti deportacím do Rwandy ze strany jednotlivých migrantů.Druhá, "plnotučná" varianta odstraňovala právo na soudní přezkum a zahrnovala "doložky bez ohledu", které by ministrům umožnily ignorovat EÚLP a další mezinárodní smlouvy v oblasti azylu.Návrh zákona bude předložen Dolní sněmovně ve čtvrtek a k věcné rozpravě dojde příští týden.Pat McFadden, koordinátor národní kampaně labouristů, v reakci na Jenrickovu rezignaci uvedl: "Tato poslední chaotická kapitola ukazuje, proč je země připravena na změnu vlády. A labouristická strana Keira Starmera je připravena.Britové si zaslouží vládu, která vyřeší problémy důležité pro pracující lidi, a ne nynější toryovský cirkus plný triků a vůdcovských póz."