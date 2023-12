Lithium! Cena spadla na pětinu!

7. 12. 2023 / Jiří Hlavenka

čas čtení 4 minuty

Chce to trochu kontextu. Tato sloučenina (nikoli samotné lithium) je základní složkou pro výrobu baterií, proto je jeho cena takto důležitá a sledovaná. Historicky vývoj cen nezná jen pokles, spíš rapidní nárůst a pak tento sešup (viz druhý obrázek), nicméně dnes se v absolutních cenách už docela přibližujeme historickému minimu a prognózy tvrdí, že nás čeká další pokles o cca 30%. Se započtením inflace už jsme na historickém dně už teď.

Tak jak je u těžařiny obvyklé, ceny procházejí cyklickým vývojem. Rozjet těžbu vyžaduje investici a dost času. Znamená průzkum, povolení, stavba dolu, zařízení, těžba, následná úprava, která je zrovna u lithia dost složitá: drcení, flotace, evaporace, chemické zpracování a výsledné čištění. Je to mimochodem dost špinavá technologie.





Těžaři tento řetěz rozjedou v okamžiku, kdy vidí, že se jim to vyplatí - kdy cena stoupá kvůli poptávce a nedostatku. Jdou na věc, cena postupně roste, rozjedou těžbu, zasytí trh, cena klesá. A tak se to (zjednodušeně) opakuje dokola.



Tento obří pokles je důsledkem vyšponování produkce - protože v době vysokých cen se to úžasně vyplatilo - a současně poklesu růstu zájmu o elektroauta. (Ano, je to správně, je to "pokles růstu zájmu" - elektroaut se prodává stále více, ale čekal se rychlejší nárůst. Kromě toho je obecně ochlazení prodejů aut jako takových z důvodu ekonomického ochlazení).



Hlavním hráčem je zde Čína, která - jak je u ní obvyklé - těžbu a zpracování lithia přes 13 let dotuje. (Dotace údajně nyní končí). Čína produkuje, mimo jiné i díky těmto dotacím, přes 70% světového objemu baterií do elektroaut. A opět, jak je v Číně docela typické (a možná je to symptom centrálně plánované ekonomiky), oni jsou schopní naboostovat produkci vysoce, i několikanásobně nad celkovou poptávku, což sráží ceny často i pod náklady. Čína ale není těžař - 88% lithia dováží. (Bohužel se jí daří, i za pomoci nevybíravých metod, zabezpečovat zdroje lithia hlavně v zemích třetího světa).



I přes ochlazení na trhu elektroaut nadále produkce lithia a baterií ROSTE, podle prognóz má růst pokračovat příštích sedm let dvacetiprocentním tempem.



Tím se dostáváme k domácímu tématu - k těm miliardám miliard schovaným někde pod Cínovcem. Cena vytěženého a zpracovaného produktu se nalézá někde mezi výrobními náklady a ochotou kupců platit. Je-li NADPRODUKCE, což zrovna nyní je a má to ještě nějakou dobu (možná i velmi dlouho) pokračovat, tlačí se cena až k výrobním nákladům, tedy k nákladům na těžbu a přepracování. O lithium zájem bude: jenomže to může být velmi snadno "vylej-nalej" proces, tedy utržíme miliardy a zaplatíme miliardy, bez zisku.



Navíc je zde faktor ekologičnosti, šetrnosti těžby a zejména zpracování (tedy výroby karbonátu). Evropské předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví jsou velmi přísné, což těžbu a zpracování prodraží. (Největší světové lithiové doly jsou v Austrálii a Chile; dále v seznamu je Argentina, Zimbabve a Bolívie. Zajímavé je, že největší prokázané rezervy na světě má právě Argentina a Bolívie).



Otázkou taky je, kdo má být těžař a zpracovatel. Dnes trh ovládá několik globálních hráčů, kteří to "umějí", mají economy of scale, jsou zkušení. Pokud by měli těžit oni, dostane český stát jen malý těžební poplatek. U nás se diskutuje, že by těžit měl (polostátní) ČEZ, který to ale nikdy nedělal a bude se to učit od píky. Mám tedy zde další velké pochybnosti o efektivnosti procesu.



Konečně, diskutovaná celková strategie prý má být těžba, zpracování a hned u toho výrobna baterií ("Gigafactory", případně se to může nazývat jinak). Kromě toho, že fabriku postavit a provozovat neumíme - není zde domácí firma, která by měla dostatečné kompetence - i fabrika na baterie není žádný velký high-tech, byť se to tak může jevit. Je to primárně obří chemická výroba, s určitou částí high-techu, s nějakým oddělením výzkumu a vývoje. Celkově ale české fantazírování o lithiových miliardách je postaveno na old-school těžbě a výrobě, energeticky náročné, zatěžující životní prostředí a vyžadující zejména nízko a středně kvalifikovanou (tedy nízko- a středně placenou) pracovní sílu do dolů a fabrik.



Měl jsem za to, že tohle už máme za sebou.

0