Bezradnost vlády a schopnosti marketingového týmu pana premiéra

7. 12. 2023 / Boris Cvek

Tak se píše na Seznamu, že ani Vánoce obchodu nepomohly. Lidé neutrácejí ani o Vánocích. Česká bilance v maloobchodu je nejhorší v Unii. S čímpak by to asi mohlo souviset? Třeba s historicky ojedinělou hloubkou poklesu reálných mezd? V době, kdy stát podle ministra financí vybral o 40 miliard na firemních daních více, než se čekalo!

Ale to bych se stále opakoval. Jak se ale neopakovat, když to bude pořád to samé dokola. Porostou ceny, poklesnou reálné mzdy, poklesne HDP a pokles HDP způsobí další deficit ve státním rozpočtu, což vládu bude nutkat k dalšímu škrtání. Prý se to má zlomit k lepšímu na začátku roku 2024. Můžete tomu věřit asi stejně jako půl roku trvajícímu ujišťování vlády, že ozdravný balíček zlevní potraviny. Nezlevní, zdraží.



Aspoň že to zdravotnictví nezkolabuje. Pan Kubek v Českém rozhlase vysvětlil celý princip. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zajistí peníze nejen na požadovaný růst příjmů zdravotníků, ale taky navnadí soukromé nemocnice penězi, aby se jim vyplatilo příjmy svých pracovníků zvedat. Stát sice nemůže vnutit soukromým nemocnicím výši odměňování zaměstnanců, ale může je zkusit navnadit pomocí peněz ze zdravotního pojištění. Všechno zařídí a udělá VZP. Bude to klapat? Uvidíme. V pátek má být podepsaná dohoda a lékaři by měli ukončit svůj protest. Nebo taky ne.

Miroslav Kalousek v Českém rozhlase označil chování premiéra vůči ministru zdravotnictví za podraz. Na místě ministra by podal demisi. O co jde? Jde o to, že pan ministr se snažil několik měsíců dohodnout s lékaři, přičemž stále opakoval mantru, že peníze prostě nejsou, a pak – den před omezováním péče v nemocnicích v důsledku lékařského protestu – dohodu zjednal pan premiér za peníze VZP. Abraka dabra a peníze jsou tu! To fakt nešlo to udělat už v září nebo aspoň v říjnu? Kalousek mluvil o hurá akci premiérova marketingového týmu. Jestli opravdu dojde k odvrácení kolapsu zdravotnictví, měl by marketingový tým pana premiéra vládnout této zemi častěji a nahradit i jiné ministry naší skvělé vlády. Třeba by tak konečně našel také odpověď na rozdíl v ceně potravin mezi Českem a Německem.

Marketingový tým předsedy vlády by mohl konečně ukázat lidem také v jiných rezortech, že peníze ve skutečnosti jsou, jen vláda propadla posedlosti škrtat a dusit HDP i budoucnost tohoto státu. Ostatně učitelé už si všimli, že lékaři dostali, tak chtějí taky – a pokud by jim vláda nechtěla vyhovět, odmítnou vydat vysvědčení. Třeba by se mohly trošku pochlapit i odbory v soukromém sektoru a zachránit český maloobchod, což by mohlo vést v důsledku také k růstu HDP.