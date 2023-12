Britská vláda radí obyvatelstvu, aby si udělalo železné zásoby nejdůležitějších věcí pro případ krize

7. 12. 2023

čas čtení 1 minuta

Náměstek britského premiéra Oliver Dowden tento týden doporučil lidem, aby se zásobili určitými životně důležitými věcmi - ale někteří lidé to dělají už léta.





Kathryn je pevně přesvědčena o přísloví z 19. století, že od anarchie nás vždy dělí jen devět jídel. Umění vytvářet zásoby se naučila od svých rodičů a prarodičů z válečných dob a její první minizásoby byly přípravou na Y2K, píše list Guardian.



"Byly to hlavně svíčky a sušenky, protože jsem to nebrala moc vážně," řekla. "Ale znamenalo to, že už jsem byla v polovině cesty, když jsem si uvědomila, že potřebuji pořádnou, opravdovou zásobu na brexit, která se pak změnila v zásobu na covid, z níž se stala zásoba na životní náklady, pak zásoba "Dojde nám elektřina?", když začala válka na Ukrajině, a nyní je to obecná, všezahrnující zásoba na každý den / 3. světovou válku."

Ke Kathryn by se brzy mohlo přidat mnoho dalších znepokojených občanů, kteří se připravují na nejhorší scénář poté, co místopředseda vlády Oliver Dowden tento týden prohlásil, že by se lidé měli zásobit vysílačkami na baterie, baterkami, svíčkami a lékárničkami pro případ výpadku proudu nebo digitální komunikace.







V rámci svého prvního výročního prohlášení o rizicích a odolnosti uvedl Dowden mezi některými riziky, kterým Spojené království čelí, ruskou invazi na Ukrajinu, kybernetické útoky, pandemie, zneužití umělé inteligence a extrémní počasí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

