Daniel Hůle: Když vás izraelská armáda zatkne a svlékne do polonaha, tak jste terorista

8. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Je tomu ale skutečně tak?



Pro-hamásští aktivisté šíří neuvěřitelné nesmysly kolem zajímání palestinských teroristů



V prostředí, kde se teroristé skrývají mezi civilisty, maskují jako civilisté a oslavují sebevražedné útoky, srovnávat jejich svlékání do prádla s masovým vražděním židů za WWII je nestoudné… https://t.co/tcquijKjln — daniel hule 🇮🇱 (@DanielHule) December 8, 2023



Izraelský rozhlas vysvětlil, že izraelská armáda nejprve zatkla všechny muže nad 16 let, svlékla je do polonaha, a TEPRVE BUDE ZJIŠŤOVAT, jestli někteří z nich nepatří k Hamásu. Izraelská armáda zatkla náhodně muže a teenagery a zadržela je bez obvinění. Předpokládá, že civilisté jsou vinni, než bude dokázáno, že jsou nevinní.



🚨Israel's Public Broadcasting Corporation admits those are NOT Hamas militants



It's random men & teenagers detained arbitrarily without charges, trial or legal counsel to "check *IF* some of them are Hamas terrorists"



Meaning civilians are presumed guilty until proven innocent pic.twitter.com/ubcB2OYkgl — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) December 7, 2023

Mezi zatčenými a svlečenými muži byl i známý novinář. Nemohl se evakuovat na jih, protože má starou matkou a invalidní dítě:



Amongst these Palestinians we recognise journalist Diaa Al Kahlout. He could not move down south because he has an elderly mother and a child with disability. Of course Israel will tell you they are all terrorists pic.twitter.com/pLY3KsjmZM — Dima Khatib (@Dima_Khatib) December 7, 2023

Children, UN workers and a journalist are believed to be seen in a video showing dozens of Palestinians stripped and detained by Israeli forces in Gaza. pic.twitter.com/MECCmCgnMI — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2023

Mezi osobami zadrženými izraelskou armádou jsou děti, některé třináctileté, novinář a pracovníci OSN.



Izraelská armáda zajala rukojmí a odvezla je na své vojenské základny v Izraeli: Tito muži byli uneseni ze školy OSN v Beit Lahia. Ženy a děti byly vykopnuty na jih, muži nad 16 byli uneseni.



From Beit Lahia |



Civilians taken hostage & brought to military bases in Israel; the men were abducted from a UN school in Beit Lahia. Women & children were kicked to south Gaza, while males over 16 were kidnapped.



A common practice which they did numerous times in Gaza city. pic.twitter.com/ctvYqS5ac9 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) December 7, 2023