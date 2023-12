Haaretz: Pro Izrael a Hamás je honba za vítězstvím v Gaze bitvou bez vítězů a poražených

12. 12. 2023

Izraelská mainstreamová média se téměř nezabývají důsledky války pro obyvatele Gazy a ignorují tamější nepředstavitelné zabíjení a ničení. Naproti tomu palestinská a arabská média vysílají vše prakticky bez filtrování. Je pochybné, zda obě strany dokázaly vytvořit obraz vítězství, o který usilují



Obrázky, které Izrael v posledních dnech neoficiálně ukazoval, na nichž byly desítky Gazanů svlečených do spodního prádla a zatčených, byl stejně tak zaměřen na palestinské, arabské a mezinárodní veřejné mínění jako určen pro domácí spotřebu.



Jejich účelem bylo ukázat, jak zlomený Hamás už ztratil kontrolu, i když se ukázalo, že většina zadržených vůbec nejsou členové Hamásu ani bojovníci sil Nuchba.

Poselství se dostalo do povědomí. V posledních dnech přicházejí z Gazy obrázky pro Izraelce příjemnější, na nichž jsou například vidět armádní velitelé s izraelskou vlajkou v pozadí na Palestinském náměstí v centru města Gazy.



Tvrzení "Gaza je v našich rukou" sice nebylo izraelskými obrannými silami vysloveno explicitně, ale pro všechny účely to bylo poselství. V roce 1967 vojáci troubili na šofar u Západní zdi, dnes se v centru Gazy zapalují chanukové svíčky.



K takovým fotografiím můžete připojit i "oslavnou dokumentaci" výbuchu budovy soudu v Gaze, stejně jako veřejných budov a dalších symbolů vlády nebo známých budov krajiny Gazy, jako jsou komunikační a obchodní centra. Co je lepší než vizuální ilustrace, která zdůvodní cíle války a rozdrcení Hamásu?



Hlavní média v Izraeli se téměř nezabývají důsledky války pro civilisty v Gaze a ignorují nepředstavitelné zabíjení a ničení. Naproti tomu palestinská a arabská média vysílají vše, co se děje v Gaze a Izraeli, prakticky bez filtrování a úprav.



Téměř vše je vhodné pro vysílání. Co se nedostane na televizní obrazovku, najde si cestu na sociální sítě a videa šířená přes skupiny WhatsApp nebo kanály Telegram.





Videa zadržených se dočkala širokého ohlasu v palestinských mainstreamových a sociálních médiích. Nikdo se je nesnažil skrýt. Naopak, mnozí hledali mezi zadrženými známé nebo příbuzné, aby se přesvědčili, že nejsou členy Hamásu.





Nakonec je však pochybné, zda bude některá ze stran schopna vytvořit obraz vítězství, o který usiluje. I po skončení války se obě strany ocitnou naproti sobě a budou opět hledat způsob, jak žít společně nebo vedle sebe. Za obrazy zůstane realita, kterou žádná ze stran nemůže popřít.







Podrobnosti v angličtině ZDE

V rámci boje o veřejné mínění se někteří Palestinci snažili snímky vykreslit jako projev izraelské slabosti, zoufalý pokus ukázat symbolické vítězství po dvou měsících bojů. Jiní tvrdili, že fotografie dokazují, že Izrael je odhodlán se Gazanům pomstít bez ohledu na jejich příslušnost k Hamásu nebo jiné organizaci.Taková tvrzení vysvětlují, proč se tak hojně šíří fotografie a videa zraněných civilistů v pásmu Gazy, zejména dětí a kojenců, a také lidí, kteří hledají své příbuzné pod sutinami v Gaze. Rozsah ničení a zabíjení v Gaze znamená, že k zajištění tohoto typu dokumentace není třeba žádného zvláštního úsilí.V očích Palestinců nejsou hvězdami současné války v Gaze ozbrojení a maskovaní bojovníci se zelenými čelenkami. Rozhodně jimi nejsou Jáhja Sinvár ani Abú Obajda, mluvčí vojenského křídla Hamásu. Většina pozornosti je upřena na děti - to ony jsou v centru boje o arabské a světové veřejné mínění.Ukazuje se, že v této bitvě není vítězů ani poražených. V Izraeli budou televizní stanice i nadále vysílat záběry, které ilustrují nutnost pokračovat v boji a ospravedlňují útok na Hamás za masakr ze 7. října. Palestinci budou nadále informovat o bezuzdné izraelské agresi a o škodách způsobených civilistům, zejména ženám a dětem.