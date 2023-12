Válka Izrael-Gaza: WHO obviňuje Izrael ze zadržování zdravotnického personálu, který v Gaze plní naléhavé úkoly

12. 12. 2023

WHO obviňuje Izrael ze zadržování zdravotnického personálu, který v Gaze plní naléhavé úkoly



Světová zdravotnická organizace vydala důrazné prohlášení, v němž obviňuje Izrael, že zdržuje životně důležitou lékařskou misi a nutí palestinský zdravotnický personál klečet na kolenou pod hrozbou použití zbraně, přičemž jej zadržuje a brání mu ve výkonu jeho práce.



Píše se v něm:



"Dne 9. prosince 2023 tým WHO ... dokončil vysoce rizikovou misi v nemocnici Al-Ahli ve městě Gaza, aby dodal zdravotnický materiál, zhodnotil situaci v nemocnici a převezl kriticky zraněné pacienty do nemocnice na jihu.



Cestou na sever byl konvoj OSN kontrolován na kontrolním stanovišti Wadi Gaza a členové posádky sanitky museli opustit vozidla kvůli identifikaci. Dva pracovníci PRCS byli zadrženi na více než hodinu, což misi dále zdrželo. Zaměstnanci WHO viděli, jak jednoho z nich pod pohrůžkou použití zbraně donutili pokleknout a poté ho odvedli z dohledu, kde byl údajně obtěžován, bit, svlékán a prohledáván.



Když mise vjížděla do města Gazy, byly nákladní vůz se zdravotnickým materiálem a jedna ze sanitek zasaženy kulkami.



Na zpáteční cestě směrem k jižní Gaze byl konvoj s pacienty z nemocnice Al-Ahli na palubě opět zastaven na kontrolním stanovišti Wadi Gaza, kde museli pracovníci Červeného půlměsíce (PRCS) a většina pacientů opustit sanitky kvůli bezpečnostním kontrolám. Kriticky raněné pacienty, kteří zůstali v sanitkách, prohledali ozbrojení vojáci.



Jeden ze stejných dvou pracovníků PRCS, kteří byli dočasně zadrženi již dříve na cestě, byl podruhé odveden k výslechu. Mise se mnohokrát pokusila koordinovat jeho propuštění, ale nakonec - po více než dvou a půl hodinách - musela učinit obtížné rozhodnutí opustit vysoce nebezpečnou oblast a pokračovat v cestě v zájmu bezpečnosti a stavu pacientů a humanitárních pracovníků. Palestinská společnost Červeného půlměsíce následně oznámila, že během procesu převozu jeden ze zraněných pacientů zemřel v důsledku neošetřených zranění.



Pracovník Červeného půlměsíce byl později v noci po společném úsilí OSN propuštěn. Včera se s ním setkal tým WHO, stejně jako s jeho otcem, nadřízeným a kolegy. Uvedl, že byl týrán, bit, bylo mu vyhrožováno, byl svlečen a byly mu zavázány oči. Ruce měl svázané za zády a bylo s ním zacházeno ponižujícím a pokořujícím způsobem. Po propuštění ho nechali jít směrem na jih s rukama stále svázanýma za zády a bez oblečení a bot.

- Izrael pokračuje v leteckém bombardování, z Gazy jsou na Izrael odpalovány rakety; hlasování Valného shromáždění OSN o "okamžitém humanitárním příměří" bude nezávazné



- Izrael pokračoval v bombardování Gazy, zatímco v úterý zuřily prudké boje; Hamás uvedl, že v centrální části Gazy došlo ke střetům, a svědci hlásili smrtící izraelské údery na jihu území.



Agentura France-Press uvádí, že údery v pondělí mířily na hlavní jižní město Gazy Chán Júnis, které je nyní centrem bojů, a také na město Rafáh na hranici s Egyptem, kde hledají útočiště desetitisíce lidí.



Jedny z nejtěžších bojů zblízka za více než dva měsíce konfliktu se odehrály o víkendu, kdy se Izraelské obranné síly snažily upevnit kontrolu nad městskými centry na severu Gazy a pronásledovaly vůdce Hamásu v centru největšího města na jihu, Chán Júnisu.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant v pondělí pozdě večer prohlásil, že "Hamás je na pokraji rozpadu - IDF dobývají jeho poslední bašty".



- V Izraeli došlo k politickému nátlaku po údajných komentářích Benjamina Netanjahua, že dohody z Osla vedly ke stejnému počtu zabitých Izraelců jako útoky ze 7. října, jen se tak dělo po delší dobu.

Na zasedání výboru pro zahraniční věci a obranu Netanjahu označil dohody z Osla za "prvotní hřích".



Vůdce opozice Jair Lapid se na sociálních sítích vyjádřil na adresu Netanjahua velmi kriticky:







"Stát Izrael je ve válce. Všichni jdeme od jednoho pohřbu k druhému.. Vojáci hrdinně bojují. Srdce puká každé ráno znovu před fotografiemi zabitých.



Někteří pozorovatelé se domnívají, že Netanjahu bude po skončení války politicky zranitelný, protože pozornost se bude obracet k tomu, jak se události ze 7. října mohly odehrát pod jeho dohledem.



Izraelská armáda již uvedla, že při přípravě překvapivého útoku Hamásu na území Izraele, při němž zahynulo nejméně 1 200 lidí a během něhož bylo podle odhadů 240 lidí zajato a odvezeno do Gazy jako rukojmí, došlo k selhání zpravodajských služeb.



Dohodami z Osla byla zřízena Palestinská samospráva, která získala omezenou samosprávu nad částmi Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. V té době se plánovala další jednání.



Někteří významní Palestinci považovali dohody za formu kapitulace, zatímco pravicoví Izraelci byli proti vzdání se osad nebo území. V čele politického náporu proti Oslu stáli budoucí premiéři Ariel Šaron a sám Netanjahu.



- Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) v úterý uvedl, že je znepokojen dlouhodobými kontrolami zdravotnických konvojů v pásmu Gazy a zadržováním tamních zdravotníků.



Podle agentury Reuters Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém příspěvku na sociálních sítích uvedl, že mise WHO do nemocnice Al-Ahli v Gaze byla v sobotu dvakrát zastavena na kontrolním stanovišti na cestě do severní části Gazy a na zpáteční cestě a že někteří pracovníci Palestinské společnosti Červeného půlměsíce byli v obou případech zadrženi.



"Jsme hluboce znepokojeni dlouhodobými kontrolami a zadržováním zdravotnických pracovníků, které ohrožují životy již tak křehkých pacientů," uvedl Tedros.



- Počet Palestinců, které v úterý zabily izraelské síly v okupovaném městě Dženin na Západním břehu Jordánu, vzrostl na čtyři, informovalo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



Podle agentury AFP ministerstvo neposkytlo další podrobnosti o mrtvých, zatímco palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že byli zabiti při útoku bezpilotního letadla.



Podle palestinských představitelů bylo na Západním břehu Jordánu izraelskou palbou a útoky osadníků zabito asi 270 Palestinců, od vypuknutí války 7. října se násilí na tomto území stupňuje.



Fotograf agentury AFP viděl v úterý izraelská vojenská vozidla vjíždět do uprchlického tábora v Dženinu a nad nimi létající bezpilotní letoun.



Izraelské síly "pokračují ve vtrhávání do tábora Dženin a posádkám sanitek je bez předchozí koordinace bráněno ve vstupu, aby řešily lékařské případy", uvedl Červený půlměsíc ve svém prohlášení.



Izraelská armáda, která okupuje Západní břeh Jordánu od arabsko-izraelské války v roce 1967, se k zabíjení bezprostředně nevyjádřila.



- Podle palestinské tiskové agentury Wafa bylo při úterním bombardování několika domů v Rafáhu na jihu pásma Gazy Isrealem zabito 20 civilistů a desítky dalších byly zraněny. Tamní zpravodaj Wafy uvedl, že pod sutinami se stále pohřešují lidé.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Jemenští Hútíové uvedli, že provedli vojenskou operaci proti norskému komerčnímu tankeru.



Skupina se na tanker zaměřila raketou poté, co posádka odmítla reagovat na varování, uvedl podle agentury Reuters mluvčí hútijské armády Yehia Sareea v televizním prohlášení.



Dodal, že skupině se v posledních dnech podařilo zabránit průjezdu několika lodí, které jednaly na podporu Palestinců.



Přislíbil, že Hútíové budou i nadále blokovat všechny lodě směřující do izraelských přístavů, dokud Izrael nepovolí vstup potravin a zdravotnické pomoci do pásma Gazy.



- Valné shromáždění OSN má v úterý hlasovat o nezávazné rezoluci požadující "okamžité humanitární příměří" v Gaze - výzvu, kterou paralyzovaná Rada bezpečnosti nevyslovila.



- Izrael pokračoval v bombardování Gazy, zatímco v úterý zuřily prudké boje: Hamás uvedl, že ke střetům došlo v centrální části Gazy, a svědci hlásili smrtící izraelské údery na jihu území. Agentura France-Press uvádí, že údery v pondělí mířily na hlavní jižní město Gazy Chán Júnis, které je nyní centrem bojů, a také na město Rafáh na hranici s Egyptem, kde hledají útočiště desetitisíce lidí.



- Izrael uvedl, že otevře další dvě kontrolní stanoviště, na kterých bude prověřovat dodávky humanitární pomoci před jejich odesláním na palestinské území přes bránu v Rafáhu. Žádné nové přímé přechody nebudou otevřeny, zdůraznil Izrael v pondělí, ale přechody Nitzana a Kerem Šalom budou využity k provádění kontrol před odesláním kamionů přes Rafáh, uvedla agentura France-Presse.



- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha) ve své každodenní aktualizaci upozornil na šíření infekčních nemocí v Gaze v souvislosti s pokračující válkou.







"V důsledku přeplněnosti a špatných hygienických podmínek v útulcích UNRWA na jihu země došlo k výraznému nárůstu některých přenosných nemocí a stavů, jako jsou průjmy, akutní respirační infekce, kožní infekce a hygienické potíže, například vši."



- Pozemní řízená střela odpálená z Jemenu kontrolovaného Hútíi zasáhla komerční tanker, způsobila požár a škody, ale žádné oběti, uvedli dva američtí představitelé obrany pro agenturu Reuters. Hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, se zapojili do konfliktu mezi Izraelem a Gazou - ten se od vypuknutí války 7. října rozšířil po celém Blízkém východě, útočí na plavidla v důležitých námořních trasách a odpalují bezpilotní letouny a rakety na samotný Izrael.



- Americký prezident Joe Biden uspořádal v pondělí večer v Bílém domě chanukovou recepci, na které slíbil, že bude i nadále stát na straně Izraele ve válce s Hamásem, a zároveň prohlásil, že "nárůst antisemitismu" po celém světě je "odporný". Agentura Reuters uvádí, že Biden ve svém projevu narážel na složité vztahy s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a naznačil, že Netanjahu je v "těžké situaci" a že oba měli v průběhu let i v současnosti řadu neshod.



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallan v pondělí podle agentury Associated Press uvedl, že další fáze války v Gaze bude mít nižší intenzitu bojů proti "ohniskům odporu" a bude vyžadovat, aby si izraelské jednotky zachovaly volnost pohybu. "To je znamení, že další fáze začala," řekl. Ohradil se proti mezinárodním výzvám k ukončení vojenské ofenzívy země v pásmu Gazy a uvedl, že současná fáze operace proti militantní skupině Hamas "zabere čas". Na brífinku s agenturou Associated Press se Gallant odmítl zavázat k jakýmkoli pevným termínům, ale naznačil, že současná fáze, pro kterou jsou charakteristické těžké pozemní boje podporované leteckou silou, se může protáhnout na několik týdnů a že další vojenské aktivity mohou pokračovat i několik měsíců.



- Bílý dům uvedl, že je "znepokojen" zprávami o tom, že izraelská armáda používá proti cíli v Libanonu bomby s bílým fosforem. Na ranním brífinku John Kirby, koordinátor strategické komunikace Rady pro národní bezpečnost, uvedl, že použití této vysoce zápalné látky může být legálně použito jako kouřová clona k zakrytí vojenských operací, ale že USA budou od Izraele požadovat vysvětlení, jakým způsobem jsou zásoby používány.



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallant na dotaz ohledně zpráv o používání bílého fosforu při vojenských útocích na pondělním brífinku odpověděl stručně a iritovaně. Řekl, že Izraelské obranné síly operují "v souladu s mezinárodním právem".



Gallant rovněž uvedl, že Izrael "nemá v úmyslu" zůstat v Gaze natrvalo po ukončení vojenské kampaně s cílem zlikvidovat Hamás. Země je podle něj otevřena diskusi o alternativách, kdo bude území kontrolovat, pokud to nebude skupina nepřátelská vůči Izraeli, a zvážila by dohodu s Hizballáhem v Libanonu, pokud by obdržela bezpečnostní záruky.





- Evropští představitelé Leo Varadkar z Irska, Pedro Sánchez ze Španělska, Robert Abela z Malty a Alexander De Croo z Belgie se dopisem obrátili na předsedu EU Charlese Michela s výzvou, aby se na summitu unie 14. a 15. prosince diskutovalo o příměří v Gaze. Americká televize CNN uvedla, že dopis vyjadřuje "znepokojení" nad zhoršující se humanitární situací v Gaze a zpochybňuje izraelskou vojenskou kampaň a její dopad na civilní obyvatelstvo.



- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze aktualizovalo počet obětí od začátku války 7. října a uvedlo, že bylo zabito 18 205 Palestinců a 49 645 jich bylo zraněno. Počet mrtvých se za dva dny od soboty, kdy činil 17 700, zvýšil o více než 500, uvedlo ministerstvo.



- Podle novináře z agentury Axios jednal Katar s Izraelem, aby zjistil zájem o rozhovory o možném novém přerušení bojů v Gaze. Zpráva je v přímém rozporu s postojem diplomatů na každoroční konferenci Doha Forum v Kataru, kteří uvedli, že neočekávají žádné obnovení rozhovorů o příměří v Gaze po dobu několika týdnů.







Není možné pochopit míru izolovanosti a cynismu premiéra, který v době války vede podlou politickou kampaň, jejímž jediným cílem je zbavit se odpovědnosti, obviňovat druhé a vyvolávat nenávist. Národ si zaslouží alternativní vedení."