Válka mezi Izraelem a Gazou: Vycházejí najevo rozpory mezi USA a Izraelem. OSN drtivou většinou hlasovala pro příměří, ne ovšem ČR

13. 12. 2023

- Hani Mahmoud pro Al-Džazíru uvádí, že v Chán Júnisu na jihu Gazy dochází ve středu dopoledne k "těžkým střetům". Uvádí, že na východě města dochází se tvrdě bojuje a že je pod intenzivním izraelským leteckým bombardováním.



- Ve středu dopoledne britská námořní obchodní operace (UKMTO) informovala o incidentu v Rudém moři, kde se lodní doprava již dříve stala terčem útoku húthijských povstalců sídlících v Jemenu.



- Joe Biden vzkazuje Izraeli, že jeho "nevybíravé" bombardování civilistů poškozuje mezinárodní podporu, ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že při posledních úderech v Gaze zahynulo 50 lidí

- Izrael a Spojené státy projevily dosud nejostřejší veřejný nesouhlas s vedením a budoucností války proti Hamásu. Zároveň se oba spojenci dostali do stále větší izolace v důsledku celosvětových výzev k příměří.



Podle agentury Associated Press se spor objevil v úterý, zatímco izraelské síly prováděly údery po celé Gaze a drtily Palestince v domech.



Prezident Joe Biden uvedl, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že Izrael ztrácí mezinárodní podporu kvůli svému "nevybíravému bombardování" a že Netanjahu by měl změnit svou vládu, v níž dominují strany tvrdé pravice.



Jen o několik hodin později přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci vyzývající k humanitárnímu příměří 153 hlasy pro, 10 proti a 23 se zdrželo hlasování.



Toto nezávazné hlasování je do značné míry symbolické, ale slouží jako důležitý barometr světového mínění. Žádná z velmocí se nepřipojila k Izraeli a USA v jejich odporu proti příměří.

Bidenovy výroky přišly v době, kdy poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan tento týden míří do Izraele, aby s Netanjahuem projednal časový plán války - a co se stane, pokud bude Hamás poražen.



Ministr obrany Lloyd Austin odcestuje příští týden do Izraele na návštěvu, která má podle Pentagonu ukázat americkou podporu Izraeli, ale také naléhat na nutnost zabránit dalším civilním obětem v Gaze.



Palestinská samospráva uvítala rezoluci OSN a vyzvala země, aby vyvíjely tlak na Izrael, aby se jí podřídil, uvedla agentura Reuters. Představitel Hamásu v exilu Izzat El-Reshiq tuto reakci zopakoval v prohlášení na Telegramu, kde uvedl, že Izrael by měl "zastavit svou agresi, genocidu a etnické čistky proti našemu lidu".



Spojené státy a Izrael tvrdí, že příměříby prospělo pouze Hamásu.



Vrátíme-li se ke zprávám o pumpování mořské vody izraelskou armádou do tunelového komplexu Hamásu v Gaze, Wall Street Journal a americká ABC News v úterý s odvoláním na nejmenované americké představitele uvedly, že akce byla zahájena. Palestinci si stěžují, že slanou vodu Izrael ničí zemědělskou půdu v Gaze.



WSJ uvedl, že zaplavování tunelů bude pravděpodobně trvat týdny, zatímco ABC uvedla, že zaplavování se zdá být omezené, a Izrael vyhodnocuje účinnost této strategie, píše agentura Reuters.



Izraelská armáda tyto zprávy nekomentovala a mluvčí izraelského ministerstva obrany na žádost o komentář nereagoval.



Někteří představitelé Bidenovy administrativy uvedli, že tento postup by mohl pomoci zničit tunely, v nichž podle Izraele Hamás ukrývá rukojmí, bojovníky a munici, uvedl WSJ. Jiní představitelé vyjádřili obavy, že mořská voda ohrozí zásobování Gazy sladkou vodou.



Americký prezident Joe Biden odmítl přímo odpovědět na otázku týkající se zpráv, že Izrael pumpuje mořskou vodu do tunelů, k a tvrzení, že v zaplavovaných tunelech nejsou žádná rukojmí, řekl: "Nevím to jistě."



- Valné shromáždění OSN drtivě podpořilo okamžité humanitární příměří v Gaze v době, kdy šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky označil situaci v Gaze za "peklo na zemi".



Philippe Lazzarini to napsal na Twitteru na závěr návštěvy tohoto území:



Zpět v Gaze, nekonečná prohlubující se tragédie. Lidé jsou všude, žijí na ulici, potřebují všechno. Prosí o bezpečí a o ukončení tohoto pekla na zemi.



Agentura France-Presse uvádí, že ve městě Gaza Hamás uvedla, že izraelské síly provedly razii v nemocnici a zadržely jejího ředitele.



Armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila, ale Izrael opakovaně obvinil Hamás, že využívá nemocnice, školy, mešity a tunely pod nimi jako vojenské základny - tato tvrzení Hamás popírá.



Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus na Twitteru uvedl, že je zprávami o útoku na nemocnici "nesmírně znepokojen", a dodal, že jeho agentura "naléhavě vyzývá k ochraně všech osob uvnitř nemocnice".



Již dříve humanitární agentura OSN OCHA uvedla, že boje byly v blízkosti nemocnice hlášeny tři dny po sobě.





Uvedla také, že při útoku na porodnici byly zabity dvě matky a že v zařízení uvízlo asi 3 000 vysídlených osob.



- Mezi dalšími osmi zabitými izraelskými vojáky je i velitel pluku, sděluje izraelská armáda



Izrael oznámil smrt dalších osmi vojáků v bojích v Gaze, včetně podplukovníka, který velel pěšímu pluku Golani.



Armáda uvedla, že od 20. října, kdy Izrael zahájil pozemní operace v Gaze, bylo zabito celkem 114 vojáků, informuje agentura Reuters.





- Vedoucí představitelé Kanady, Austrálie a Nového Zélandu vyzvali k příměří a ve společném prohlášení uvedli: "Cenou za porážku Hamásu nemůže být neustálé utrpení všech palestinských civilistů."



Izraelské tankové ostřelování se v úterý zaměřilo na centrum Chán Júnisu, hlavního města na jihu Gazy, uvedli obyvatelé. Izraelské nálety tam zabily 11 Palestinců, včetně dvou dětí, uvedli zdravotníci. Dále na jihu v Rafáhu, který hraničí s Egyptem, údery zabily 22 lidí včetně dětí, uvedli úředníci.



- Izraelské síly v úterý zabily šest Palestinců v okupovaném městě Dženin na Západním břehu Jordánu, uvedli palestinští zdravotníci. Pět z nich bylo zabito při izraelské operaci v ranních hodinách, uvedlo ministerstvo zdravotnictví, šestý zemřel později. Izraelská armáda uvedla, že v úterý provedla v Dženínu operaci zaměřenou na zařízení na výrobu výbušnin a odhalila "výbušná zařízení nastražená pod silnicemi za účelem útoku na bezpečnostní síly".





- Vysoce postavený představitel jemenských Hútíů varoval nákladní lodě v Rudém moři, aby se vyhýbaly cestám směrem k Izraeli a okupovaným územím poté, co se tato skupina napojená na Írán přihlásila k útoku na obchodní tanker, k němuž došlo dříve během dne.



- Biden ve středu promluví k rodinám Američanů, kteří byli 7. října zajati Hamásem jako rukojmí, což bude jeho první osobní setkání s rodinami, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele Bílého domu.



- Palestinci, kteří byli zraněni během války v Gaze, se potýkají s potenciálně fatálními průtahy jak při léčbě na území, tak při evakuaci do zahraničí, které jsou způsobeny izraelskou byrokracií a vojenskými kontrolními stanovišti, sdělují OSN a humanitární organizace. Světová zdravotnická organizace OSN tvrdí, že palestinští záchranáři, kteří se podíleli na nedávné evakuaci s vysokým rizikem, byli zadrženi pod namířenou zbraní, svlečeni a zbaveni svobody.







