Válka mezi Izraelem a Gazou: Po dni těžkých úderů v Gaze bude Rada bezpečnosti OSN bude znovu hlasovat o výzvě k zastavení palby

18. 12. 2023

čas čtení 17 minut



Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zahynulo v uprchlickém táboře Džabalíja v neděli 90 Palestinců, Izrael podniká útoky po celém území.



- Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví v Gaze Ašrafa Al-Kidry, zasáhl izraelský tankový granát budovu porodnice v nemocnici Nasser v Chán Júnisu a zabil třináctiletou dívku jménem Dina Abu Mehsen.



Uvedl, že Abu Mehsenová předtím přišla o otce, matku, dva sourozence a jednu nohu při ostřelování domu ve čtvrti Al-Amal v Chán Júnisu před několika týdny.



Podle zdravotnických úřadů v Gaze, které jsou pod správou Hamásu, bylo od 7. října, kdy Hamás při útoku zabil asi 1 200 lidí a dalších 240 vzal jako rukojmí, zabito asi 19 000 Palestinců.



Izraelští představitelé uvádějí, že od zahájení pozemní kampaně 27. října bylo zabito 121 jejich vojáků.



- Palestinské ministerstvo zdravotnictví na okupovaném Západním břehu Jordánu vyzývá k mezinárodnímu vyšetřování zpráv o tom, že izraelské síly během víkendového smrtícího zásahu pohřbily Palestince zaživa na nádvoří nemocnice Kamal Adwan v Gaze pomocí buldozerů. Palestinský ministr zdravotnictví Mai Alkaila citoval zprávy svědků, kteří uvedli, že viděli izraelské akce v jedné z mála zbývajících fungujících nemocnic v Gaze, uvedla palestinská tisková agentura Wafa. Tyto zprávy nebylo možno ověřit a Izrael na ně nereagoval.

- Rada bezpečnosti OSN bude znovu hlasovat o výzvě k příměří



Rada bezpečnosti OSN bude v pondělí hlasovat o nové rezoluci vyzývající k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí" v Gaze, zatímco Washington projevuje rostoucí netrpělivost s klíčovým spojencem Izraelem.



Agentura France-Presse uvádí, že hlasování se uskuteční několik dní poté, co USA zablokovaly předchozí rezoluci Rady bezpečnosti, která vyzývala k "humanitárnímu příměří" na tomto zničeném palestinském území. Ve Valném shromáždění OSN však z 193 členů hlasovala drtivá většina pro příměří, 153 členů bylo pro příměří.



Nadcházející rezoluci Rady bezpečnosti předložily arabské země, které z hlasování Valného shromáždění minulé úterý odešly posíleny tak širokou mezinárodní podporou, ačkoli osud nejnovějšího textu zůstává nejistý.



Nový návrh, který vypracovaly Spojené arabské emiráty, vyzývá k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí, aby byl umožněn bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci do pásma Gazy".



Potvrzuje také podporu dvoustátního řešení v regionu a "zdůrazňuje význam sjednocení pásma Gazy se západním břehem Jordánu pod palestinskou samosprávou".



V návrhu, který kritizuje Izrael a USA, není výslovně jmenován Hamás, vyzývá však k "okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích" a odsuzuje "všechny nerozlišující útoky proti civilistům".



Rada bezpečnosti čelí ostré mezinárodní kritice, neboť od začátku války přijala pouze jednu rezoluci o Gaze, v níž patnáctičlenný orgán vyzval k "humanitární pauze", poté, co bylo pět dalších rezolucí zamítnuto, včetně dvou z důvodu veta USA.



Podle diplomatických zdrojů jednání o novém textu pokračovala v neděli ve snaze vyhnout se další patové situaci, a to několik dní poté, co americký prezident Joe Biden varoval, že Izraeli hrozí ztráta mezinárodní podpory kvůli jeho "nevybíravému" bombardování Gazy.



Očekávalo se, že americký ministr obrany Lloyd Austin bude při své pondělní návštěvě Izraele tlačit na ukončení hlavních bojových operací v Gaze, což je poslední zkouška toho, zda USA mohou využít své neochvějné podpory ofenzivy k otupení jejího ničivého dopadu na palestinské civilisty.



Francie, Velká Británie a Německo, jedni z nejbližších spojenců Izraele, se o víkendu připojily k celosvětovým výzvám k zastavení palby a izraelští protestující požadovali, aby vláda obnovila jednání s militantní skupinou o propuštění dalších rukojmích poté, co byli tři omylem zabiti izraelskými vojáky, když mávali bílou vlajkou.



Premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že Izrael bude pokračovat v boji, dokud neodstaví Hamás od moci, nezničí jeho stále ještě ohromné vojenské kapacity a nevrátí zhruba 129 rukojmích, které skupina stále zadržuje po útoku ze 7. října, který rozpoutal válku, uvedla agentura AP.



Spojené státy vetovaly mezinárodní výzvy k příměří a spěchaly se svým blízkým spojencem, přičemž na něj naléhaly, aby přijal větší opatření, která by zabránila poškozování civilistů. Deset týdnů trvající válka proti Hamásu zabila přes 18 700 Palestinců a proměnila velkou část severní Gazy v měsíční krajinu.



Přibližně 1,9 milionu Palestinců - téměř 85 % obyvatel Gazy - uprchlo ze svých domovů a většina z nich se shromáždila v přístřešcích spravovaných OSN a stanových táborech v jižní části obléhaného území.

Uvedl, že Abu Mehsenová předtím přišla o otce, matku, dva sourozence a jednu nohu při ostřelování domu ve čtvrti Al-Amal v Chán Júnisu před několika týdny.Podle zdravotnických úřadů v Gaze, které jsou pod správou Hamásu, bylo od 7. října, kdy Hamás při útoku zabil asi 1 200 lidí a dalších 240 vzal jako rukojmí, zabito asi 19 000 Palestinců.Izraelští představitelé uvádějí, že od zahájení pozemní kampaně 27. října bylo zabito 121 jejich vojáků.Rada bezpečnosti OSN bude v pondělí hlasovat o nové rezoluci vyzývající k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí" v Gaze, zatímco Washington projevuje rostoucí netrpělivost s klíčovým spojencem Izraelem.Agentura France-Presse uvádí, že hlasování se uskuteční několik dní poté, co USA zablokovaly předchozí rezoluci Rady bezpečnosti, která vyzývala k "humanitárnímu příměří" na tomto zničeném palestinském území. Ve Valném shromáždění OSN však z 193 členů hlasovala drtivá většina pro příměří, 153 členů bylo pro příměří.Nadcházející rezoluci Rady bezpečnosti předložily arabské země, které z hlasování Valného shromáždění minulé úterý odešly posíleny tak širokou mezinárodní podporou, ačkoli osud nejnovějšího textu zůstává nejistý.Nový návrh, který vypracovaly Spojené arabské emiráty, vyzývá k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí, aby byl umožněn bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci do pásma Gazy".Potvrzuje také podporu dvoustátního řešení v regionu a "zdůrazňuje význam sjednocení pásma Gazy se západním břehem Jordánu pod palestinskou samosprávou".V návrhu, který kritizuje Izrael a USA, není výslovně jmenován Hamás, vyzývá však k "okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech rukojmích" a odsuzuje "všechny nerozlišující útoky proti civilistům".Rada bezpečnosti čelí ostré mezinárodní kritice, neboť od začátku války přijala pouze jednu rezoluci o Gaze, v níž patnáctičlenný orgán vyzval k "humanitární pauze", poté, co bylo pět dalších rezolucí zamítnuto, včetně dvou z důvodu veta USA.Podle diplomatických zdrojů jednání o novém textu pokračovala v neděli ve snaze vyhnout se další patové situaci, a to několik dní poté, co americký prezident Joe Biden varoval, že Izraeli hrozí ztráta mezinárodní podpory kvůli jeho "nevybíravému" bombardování Gazy.Očekávalo se, že americký ministr obrany Lloyd Austin bude při své pondělní návštěvě Izraele tlačit na ukončení hlavních bojových operací v Gaze, což je poslední zkouška toho, zda USA mohou využít své neochvějné podpory ofenzivy k otupení jejího ničivého dopadu na palestinské civilisty.Francie, Velká Británie a Německo, jedni z nejbližších spojenců Izraele, se o víkendu připojily k celosvětovým výzvám k zastavení palby a izraelští protestující požadovali, aby vláda obnovila jednání s militantní skupinou o propuštění dalších rukojmích poté, co byli tři omylem zabiti izraelskými vojáky, když mávali bílou vlajkou.Premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že Izrael bude pokračovat v boji, dokud neodstaví Hamás od moci, nezničí jeho stále ještě ohromné vojenské kapacity a nevrátí zhruba 129 rukojmích, které skupina stále zadržuje po útoku ze 7. října, který rozpoutal válku, uvedla agentura AP.Spojené státy vetovaly mezinárodní výzvy k příměří a spěchaly se svým blízkým spojencem, přičemž na něj naléhaly, aby přijal větší opatření, která by zabránila poškozování civilistů. Deset týdnů trvající válka proti Hamásu zabila přes 18 700 Palestinců a proměnila velkou část severní Gazy v měsíční krajinu.Přibližně 1,9 milionu Palestinců - téměř 85 % obyvatel Gazy - uprchlo ze svých domovů a většina z nich se shromáždila v přístřešcích spravovaných OSN a stanových táborech v jižní části obléhaného území.

- Když Mohammad Mosa v říjnu utíkal ze svého domova, sbalil si notebook a doufal, že se mu mezi nálety podaří sledovat výuku. Čtrnáctiletý chlapec chtěl získat stipendium a studoval již dříve během válek.



Po dvou měsících se naučil jedinou novou věc - péct chleba na otevřeném ohni. Intenzivní bombardování a těsná blokáda způsobily, že se život civilistů v Gaze změnil v každodenní boj o přežití a vzdělávání dětí a mladých lidí skončilo.



"V současné době neexistuje v pásmu Gazy naprosto žádná forma vzdělávání nebo školní docházky," řekl Jonathan Crick, mluvčí Unicefu v Jeruzalémě. "Před eskalací bojů bylo v pásmu Gazy přibližně 625 000 studentů [školního věku] a nikdo z nich nyní do škol nechodí. Míra násilí a probíhající nepřátelství, intenzivní bombardování, ke kterému dochází, neumožňuje vzdělávání."





Mimo Gazu zůstala tato tragédie relativně bez povšimnutí uprostřed ještě naléhavějších krizí. Více než 7 700 dětí bylo zabito, tisíce zraněno a konec bombardování je v nedohlednu. Další umírají hlady, jsou těžce nemocné nebo jim hrozí nemoci, protože nemají přístup k čisté vodě ani hygienickým zařízením.

Bude trvat mnoho týdnů a spíše mnoho měsíců, než se děti v Gaze začnou znovu učit. Pro ty, kteří přežili, bude tato mezera ve vzdělání - kromě času ztraceného kvůli covidu a předchozím konfliktům - vrhat dlouhý stín na jejich budoucnost a přispěje k dědictví traumat a ztrát z této války.



- Hamás je v Gaze terčem neúprosného izraelského útoku, ale díky odolným a různorodým finančním prostředkům se očekává, že bude mít k dispozici značnou válečnou finanční rezervu



Zatímco Izrael sleduje svůj vojenský cíl zničit palestinskou militantní skupinu po jejím krvavém útoku ze 7. října, oslabení jejích zdrojů příjmů se ukáže jako obtížný úkol.



"Hamás je finančně stabilní," uvedla Jessica Davisová, prezidentka kanadské skupiny Insight Threat Intelligence.



V posledních deseti letech, ne-li déle, si vytváří odolnou finanční síť.



Davisová uvedla, že skupina zřídila investice a zdroje příjmů v mnoha zemích, aniž by byly narušeny. Mezi tyto zdroje patřily "malé podniky a nemovitosti" v zemích, jako je Turecko, Súdán a Alžírsko.



Hamás se také spoléhá na neformální síť darů.



Hlavním podporovatelem skupiny byl po léta Teherán. Odhaduje se, že Írán ročně přispívá částkou 70 až 100 milionů dolarů, a to z různých zdrojů, které zahrnují platby v kryptoměnách, kufry s hotovostí a převody prostřednictvím zahraničních bank a neformálního systému "hawala", uvádí zpráva AFP.



- Naděje na další příměří a propuštění rukojmích vzrostly o víkendu, když zdroj uvedl, že šéf izraelské špionáže v pátek hovořil s premiérem Kataru, který již dříve zprostředkoval propuštění rukojmích výměnou za týdenní příměří a propuštění palestinských vězňů.



Podle agentury Reuters dva bezpečnostní zdroje z Egypta - dalšího zprostředkovatele - v neděli uvedly, že Izrael i Hamás jsou otevřeni obnovenému příměří a propuštění rukojmích, ačkoli přetrvávají neshody ohledně způsobu jeho realizace.



"Jsme otevřeni jakémukoli úsilí, jehož cílem je ukončit izraelskou agresi," uvedl představitel Hamásu Sámí abú Zuhrí, když byl požádán o komentář k egyptskému prohlášení. "To je půda pro jakoukoli diskusi."



Dalším pozitivním signálem je, že přechod Kerem Šalom mezi Izraelem a Gazou se v neděli poprvé od vypuknutí války otevřel pro nákladní automobily s humanitární pomocí, čímž se podle představitelů zdvojnásobilo množství potravin a léků, které se dostávají k Palestincům v Gaze.



Izraelské úřady však prohlásily, že jsou odhodlány pokračovat v boji za likvidaci Hamásu, který Gazu řídí od roku 2006 a přísahal Izraeli zničení.



Mluvčí izraelské armády kontradmirál Daniel Hagari v Tel Avivu řekl:



Je důležité, abych jasně řekl, že IDF [Izraelské obranné síly] jsou odhodlány dokončit úkol zlikvidovat Hamás.



Americký ministr obrany Lloyd Austin, který v neděli odcestoval do Kuvajtu, aby vyjádřil soustrast v souvislosti s úmrtím kuvajtského emíra šejka Nawafa al-Ahmada al-Sabaha, by měl později přijet do Izraele na jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a dalšími představiteli.



- V Chán Júnisu na jihu Gazy obyvatelé hlásili, že slyšeli izraelská letadla a tanky při bombardování a ostřelování a zvuk raketometů, které zřejmě odpaloval Hamás



Izraelská armáda uvedla, že při leteckém útoku na Chán Júnis zabila sedm ozbrojenců a že poblíž školy, která sloužila jako úkryt, našla součástky na výrobu raket a tři tunelové šachty, píše agentura Reuters.









Podle agentury Reuters uvedlo ministerstvo zdravotnictví, které je řízeno Hamásem, že izraelské údery na uprchlický tábor Džabalíja na severu Gazy zabily v neděli 90 Palestinců.



Při dalším raketovém útoku na dům patřící rodině Šehabových zahynulo 24 lidí, uvedlo rádio Hamas Aksa.



Mezi mrtvými byl i syn Dawúda Shehaba, mluvčího Hamásem řízeného Islámského džihádu, uvedl představitel skupiny.





Zdravotník uvedl, že v domě rodiny Shehabových a v okolních budovách byly zabity nebo zraněny desítky lidí.



Domníváme se, že počet mrtvých pod troskami je obrovský, ale kvůli intenzitě izraelské palby není možné trosky odstranit a vyhrabat je.



V Deir al-Balah v centrální části Gazy bylo podle zdravotníků zabito 12 Palestinců a desítky jich byly zraněny, zatímco v Rafáhu na jihu při izraelském náletu na dům zemřeli nejméně čtyři lidé.



Lidé spěchali k budově, aby zachránili osoby uvězněné pod troskami. Zvuk výbuchu byl "silný jako zemětřesení", řekl Mahmúd Jarbú, který bydlí nedaleko.



Izraelská vláda uvedla, že operovala proti cílům militantů a že přijala mimořádná opatření, aby nezasáhla civilisty.





Podle palestinských představitelů, médií a očitých svědků izraelské síly v neděli podnikly útoky na celé pásmo Gazy a zabily nejméně 130 lidí, když zasáhly uprchlický tábor na severu a nemocnici na jihu.



Mezi mrtvými byla i dospívající dívka, která při dřívějším útoku přišla o nohu.



Izraelské údery na uprchlický tábor Džabalíja na severu Gazy zabily v neděli 90 Palestinců, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy řízené Hamásem. Při dalším raketovém útoku na dům patřící rodině Shehabových zahynulo 24 lidí, uvedlo rádio Hamas Aqsa.



V centrální části Gazy zdravotníci uvedli, že v Deir al-Balah bylo zabito 12 Palestinců a desítky jich byly zraněny, zatímco v Rafáhu na jihu izraelský nálet na dům zanechal nejméně čtyři mrtvé.s



Mezitím bude Rada bezpečnosti OSN v pondělí hlasovat o nové rezoluci vyzývající k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí" v Gaze, protože Washington projevuje rostoucí netrpělivost Izraele, svého klíčového spojence Izraele.



Hlasování se koná několik dní poté, co USA zablokovaly předchozí rezoluci Rady bezpečnosti, která vyzývala k "humanitárnímu příměří" na palestinském území.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že je "zděšena" po víkendovém smrtícím náletu Izraele na nemocnici Kamal Adwan v severní části Gazy. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus uvedl, že "faktické zničení" nemocnice v posledních několika dnech ji "učinilo nefunkční a mělo za následek smrt nejméně osmi pacientů".



- Izraelská armáda uvedla, že odhalila dosud největší tunel Hamásu v pásmu Gazy, jen několik set metrů od klíčového hraničního přechodu. Byl tak velký, že se v něm mohla pohybovat i malá vozidla, uvedl fotograf agentury AFP, kterému byl umožněn přístup. Podzemní chodba byla součástí širší rozvětvené sítě, která se táhla v délce více než 4 km a nacházela se ve vzdálenosti 400 metrů od hraničního přechodu Erez, uvedla armáda. Její vybudování by stálo miliony dolarů a trvalo by roky, uvedly izraelské síly. Britská televize Sky News poukázala na to, že video tunelu je "podivné", protože je na něm jakýsi vozík, který jede do skladu, a že nemohla ověřit jeho věrohodnost.



- Syrská armáda uvedla, že izraelské rakety odpálené z okupovaných Golanských výšin zasáhly místa poblíž Damašku, která podle regionálních rozvědek cílila na pevnost íránských milicí poblíž nejsvětější syrské šíitské muslimské svatyně. Syrská protivzdušná obrana sestřelila některé z raket, které mířily na krajinu v okolí hlavního města, při incidentu byli zraněni dva vojáci, uvedla armáda v nedělním prohlášení.



- Přechod Kerem Šalom mezi Izraelem a Gazou se v neděli poprvé od vypuknutí války otevřel pro kamiony s humanitární pomocí, což má podle úředníků zdvojnásobit množství potravin a léků, které se na území dostávají. Dva zdroje z egyptského Červeného půlměsíce uvedly, že přes Kerem Šalom v neděli přejely nákladní automobily na cestě do Gazy. Jeden z nich uvedl, že šlo o 79 nákladních vozidel.



- Francie uvedla, že při izraelském útoku v Rafáhu byl zabit jeden z jejích pracovníků. Podle francouzské ministryně zahraničí Catherine Colonny, která vystoupila po návštěvě Izraele a Západního břehu Jordánu, byl zabitý muž palestinským občanem, který pro Francouzský institut pracoval desítky let.



- Ředitel izraelské špionážní agentury Mossad se sešel s katarským premiérem k jednání o obnovení nepřímých jednání o propuštění rukojmích, uvedla CNN s odvoláním na diplomatické zdroje. Tyto zdroje uvedly, že páteční setkání Davida Barnea a šejka Mohammeda bin Abdulrahmana bin Jassima al-Thaniho bylo pozitivní, uvedla televize. Agentura Reuters citovala dva egyptské bezpečnostní zdroje, podle nichž jsou Izrael i Hamás otevřeny obnovené dohodě zahrnující příměří a propuštění rukojmích, ačkoli přetrvávají neshody ohledně detailů. Uvedly, že Hamás trvá na jednostranném stanovení seznamu rukojmích, kteří mají být propuštěni, a požaduje, aby Izrael stáhl své síly za předem stanovené linie.



- Bývalý britský ministr obrany Ben Wallace varoval Izrael, že riskuje podkopání právního základu pro své akce v Pásmu Gazy, a přidal se tak k rostoucímu mezinárodnímu tlaku v souvislosti s eskalujícím konfliktem. V článku pro britský deník Telegraph tento vysoce postavený tory varoval před "vražednou zuřivostí" a uvedl, že "původní právní oprávnění Izraele k sebeobraně je podkopáváno jeho vlastními činy".



- Spojené státy oznámí spuštění rozšířených námořních ochranných sil za účasti arabských států, které mají bojovat proti stále častějším útokům Hútíů z jemenských přístavů na obchodní lodní dopravu v Rudém moři. Vznik těchto sil má oznámit ministr obrany Lloyd Austin během své návštěvy Blízkého východu. Pět velkých lodních společností nyní přestalo využívat Rudé moře v důsledku útoků, které Hútíové podnikají na protest proti izraelskému úsilí o likvidaci Hamásu v Gaze.









Podrobnosti v angličtině

- Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) se vyjádřil k humanitární krizi v Gaze: "Nikdy jsem nic takového neviděl." Philippe Lazzarini v rozhovoru pro Al-Džazíru dále uvedl: "Vše je naprosto bezprecedentní a ohromující. Počet lidí, kteří byli zabiti ... za 40 dní, více zabitých žen a dětí než počet civilistů ve válce na Ukrajině."Podrobnosti v angličtině ZDE

0