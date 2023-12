Válka mezi Izraelem a Gazou: Rada bezpečnosti OSN vede "intenzivní" debatu o příměří

20. 12. 2023

čas čtení 6 minut

Hlasování v Radě bezpečnosti OSN bylo opět odloženo, pokračují pokusy dohodnout se na rezoluci; Katar tvrdí, že rozhovory o dohodě, která by umožnila propuštění dalších rukojmích Hamásu, pokračují



- Hlasování Rady bezpečnosti OSN o rezoluci vyzývající k novému příměří v Gaze bylo opět odloženo. Hlasování bylo nyní přesunuto na středu.



Již dříve jsme informovali, že členové Rady bezpečnosti vedli v úterý odpoledne "intenzivní jednání", aby se pokusili dospět k hlasování o návrhu rezoluce.



Hlasování, které bylo původně naplánováno na pondělní odpoledne, se mělo v New Yorku uskutečnit v úterý brzy odpoledne, ale diplomaté uvedli, že bylo na žádost USA, které poslední hlasování vetovaly, odsunuto na pozdější hodinu.



Projednává se znění rezoluce, jejímž sponzorem jsou Spojené arabské emiráty. Její první návrh vyzýval k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí", ale v úterý kolovala nová formulace vyzývající k "naléhavému přerušení nepřátelských akcí, aby byl umožněn bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci, a k naléhavým krokům k trvalému zastavení nepřátelských akcí".





Již dříve jsme informovali, že členové Rady bezpečnosti vedli v úterý odpoledne "intenzivní jednání", aby se pokusili dospět k hlasování o návrhu rezoluce.Hlasování, které bylo původně naplánováno na pondělní odpoledne, se mělo v New Yorku uskutečnit v úterý brzy odpoledne, ale diplomaté uvedli, že bylo na žádost USA, které poslední hlasování vetovaly, odsunuto na pozdější hodinu.Projednává se znění rezoluce, jejímž sponzorem jsou Spojené arabské emiráty. Její první návrh vyzýval k "naléhavému a trvalému zastavení nepřátelských akcí", ale v úterý kolovala nová formulace vyzývající k "naléhavému přerušení nepřátelských akcí, aby byl umožněn bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci, a k naléhavým krokům k trvalému zastavení nepřátelských akcí".

- Izraelští představitelé podle zprávy zvažují vybudování "humanitárního komplexu" na severu Gazy, kde by byli ubytováni vysídlení palestinští civilisté



Zřízení takového komplexu by umožnilo některým Palestincům přestěhovat se do severní Gazy poté, co Izraelské obranné síly (IDF) ukončí současnou fázi tamních vojenských operací, uvedlo několik zdrojů pro CNN.



Plánování tohoto komplexu je v počáteční fázi a Izrael informoval Spojené státy, že tento projekt zkoumá, uvedla agentura.



Téměř 85 % obyvatel Gazy bylo válkou vysídleno a mnozí z těch, kteří byli vysídleni ze severu Gazy, se nebudou mít kam vrátit. Podle analýzy OSN bylo do konce listopadu v této části území poškozeno nebo zničeno přibližně 80 % budov.







- Vůdce Hamásu navštíví Egypt kvůli jednání o příměří v Gaze







Je však třeba chápat situaci. Nemáme v úmyslu zastavit útok na Hamás, abychom podkopali jeho vojenské schopnosti nebo jeho schopnost vládnout Gaze. Máme v úmyslu změnit běh dějin. A pokud odmítnou přistoupit na jakákoli jednání o vězních, o propuštění a výměně rukojmích atd. budeme v nich bez omezení pokračovat."







Podrobnosti v angličtině ZDE

