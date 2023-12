Ruská agrese proti Ukrajině: Ruské útoky v Chersonu zabily čtyři civilisty a devět dalších zranily

24. 12. 2023

Vlna ruských útoků zasáhla Chersonskou oblast; Ukrajina poprvé oslaví Vánoce 25. prosince



Ruské útoky v Chersonu zabily čtyři civilisty a devět dalších zranily



Vlny ruského ostřelování a útoků dronů na jihoukrajinský Chersonský region si vyžádaly již čtyři lidské životy.



Chersonský gubernátor Oleksandr Prokudin v sobotu oznámil, že útok dronu zabil jednoho muže ve městě Stanislav jihovýchodně od Chersonu. Od té doby potvrdil další tři mrtvé.



V neděli ráno Prokudin na Telegramu napsal, že po zásahu obytného domu ruským dělostřeleckým granátem zahynul osmdesátiletý manželský pár, zatímco v centru Chersonu bylo po odklizení trosek objeveno tělo mrtvého muže. Dodal, že jeho totožnost se stále zjišťuje.



Podle deníku Kyiv Independent byl region za poslední den napaden 88krát.







- Šéf zahraniční politiky EU varuje, že Vladimir Putin se na Ukrajině "nespokojí s omezeným územním vítězstvím"



Podle šéfa zahraniční politiky EU Josepa Borrella je na Ukrajině ohrožena existence Evropské unie, budoucnost bloku je podle něj ohrožena jak tímto konfliktem, tak válkou v Gaze.



Nad poslední ruskou invazí na Ukrajinu se zamyslel, když hovořil o obavách, že pokračující nejistota může voliče přimět k volbě pravicově populistických stran do Evropského parlamentu.



Možná je to moment, kdy se musíme podívat na nebezpečí přicházející od velmoci, která ohrožuje naši demokracii, která ohrožuje samotnou Evropu, nejen Ukrajinu.



A pokud rychle nezměníme kurz, pokud nezmobilizujeme všechny své kapacity, umožní to Putinovi vyhrát válku na Ukrajině. Stejně tak pokud nebudeme schopni zastavit tragédii, která se děje v Gaze, myslím, že náš projekt bude velmi poškozen.



Putin se nemůže spokojit s kouskem Ukrajiny a nechat zbytek Ukrajiny patřit Evropské unii, ale nemůže se spokojit ani s omezeným územním vítězstvím.



Války se nevzdá, zejména ne před americkými volbami, které mu mohou nabídnout mnohem příznivější scénář. Musíme se tedy připravit na dlouhodobý konflikt vysoké intenzity.





Počet obětí ruské armády na Ukrajině dosáhl podle odhadů více než 350 000



K 24. prosinci ztratilo Rusko na Ukrajině od zahájení poslední invaze 353 190 vojáků - z toho 800 za poslední den.



Tyto orientační údaje, které dnes ráno uvedly ukrajinské ozbrojené síly, nebyly agenturou Guardian ověřeny.



Podle jejich odhadů Rusko od 24. února 2022 rovněž ztratilo 5 858 tanků, 10 888 obrněných bojových vozidel a 8 314 dělostřeleckých systémů.



- Kamiony vjíždějí na Ukrajinu "jako obvykle" poté, co polští protestující ukončili blokádu



Nákladní automobily začaly opět projíždět přes hranice na Ukrajinu poté, co protestující polští řidiči kamionů odblokovali klíčový hraniční přechod Šehyni-Medyka.



Řidiči kamionů blokovali od 6. listopadu několik přechodů s Ukrajinou a požadovali, aby EU obnovila systém, podle kterého ukrajinské společnosti potřebují pro provoz v bloku povolení, a totéž platí pro evropské řidiče kamionů, kteří chtějí na Ukrajinu vjet.



Později se k nim přidali zemědělci, kteří požadovali státní dotace na obilí a nezvyšování daní.



V sobotu oznámila kyjevská ministryně hospodářství Julija Svyrydenko ukončení blokády přechodu Šehyni-Medyka, přičemž ukrajinská pohraniční služba dnes ráno potvrdila, že pohyb kamionů byl plně obnoven.



Služba citovala polskou pohraniční stráž, která uvedla, že protestní akce před přechodem skončila v neděli v 9:30 kyjevského času.



"Registrace a průjezd nákladních vozidel vstupujících na Ukrajinu probíhá jako obvykle," dodala.



Zatímco tato blokáda byla zrušena, řidiči kamionů uvedli, že přes Vánoce budou pokračovat v blokádách na třech dalších přechodech a umožní průjezd ještě menšímu počtu kamionů než dříve.



- Nový polský ministr zahraničí vyzval evropské země, aby tváří v tvář ruské hrozbě znovu zbrojily, a argumentoval tím, že války "nerozhodují taktická nasazení, ale průmyslové kapacity".



Radosław Sikorski, který tento měsíc převzal funkci ministra zahraničí, to uvedl v rozhovoru po návratu ze své první oficiální návštěvy Ukrajiny.



Jako Západ jsme dvacetkrát bohatší než Rusko, ale pokud Rusko postaví svou ekonomiku na válečném základě a my budeme pokračovat na mírovém, mohou nás předstihnout. Války nerozhoduje taktické nasazení, ale průmyslové kapacity, a v tom jsme pozadu.





Během své cesty se Sikorski setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denisem Šmyhalem, jakož i s ministry zahraničí a obrany země.



Ukrajinská protivzdušná obrana během noci zničila všechny z 15 bezpilotních letounů, které Rusko vypustilo, kromě jednoho, většinou na jihu země.



Ruské síly rovněž ostřelovaly elektrárnu blíže k frontové linii na východě Ukrajiny, přičemž zranily pět pracovníků a vyřadily z provozu elektřinu ve městě Kurachovo.



Ruské síly před rokem opustily pozice na západním břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti, ale neustále ostřelují tamní oblasti z nových pozic na východním břehu. Ukrajinské jednotky si na východním břehu zřídily předmostí.



- Mnoho Ukrajinců bude v pondělí poprvé slavit Vánoce 25. prosince poté, co vláda změnila datum z pravoslavného svátku 7. ledna, informovala agentura France-Presse. V zákoně podepsaném prezidentem Volodymyrem Zelenským se uvádí, že Ukrajinci chtějí "žít svůj vlastní život s vlastními tradicemi a svátky". Umožňuje jim "vzdát se ruského dědictví spočívajícího ve vnucování oslav Vánoc 7. ledna", dodal. Křesťanství je na Ukrajině největším náboženstvím, přičemž donedávna dominovala náboženskému životu ruská pravoslavná církev.





- Bývalá televizní novinářka Jekatěrina Duncová prohlásila, že u ruského Nejvyššího soudu napadne rozhodnutí, které ji diskvalifikovalo z kandidatury v ruských prezidentských volbách v příštím roce, a označila ho za neoprávněné a nedemokratické.





-Finanční instituce, které podporují ruský vojensko-průmyslový komplex, budou v USA zařazeny na černou listinu poté, co prezident Joe Biden včera podepsal exekutivní příkaz, který zamezuje bankám pod sankcemi přístup do amerického finančního systému.



- Ukrajinští muži v bojovém věku v Estonsku by mohli být vydáni do své vlasti a nuceni zapojit se do válečného úsilí při nedostatku vojáků. Estonská veřejnoprávní televize ERR uvádí, že pobaltská země je připravena podpořit Ukrajinu v jejích návrzích na povolání ukrajinských mužů do vojenské služby v zahraničí.



- Komunistická strana Ruska, druhá největší strana v parlamentu, vybrala do prezidentských voleb 75letého kandidáta Nikolaje Charitonova, který získal necelých 14 % celostátních hlasů, když v roce 2004 kandidoval proti Putinovi.



- Vraždu šéfa žoldnéřské armády Wagnera Jevgenije Prigožina schválil blízký spojenec Vladimira Putina, uvedl deník Wall Street Journal po rozhovorech s představiteli západních tajných služeb a bývalým ruským zpravodajským důstojníkem.



- Podle britských zpravodajských služeb trpí ukrajinské i ruské jednotky v některých sektorech fronty "mimořádnou mírou zamoření krysami a myšmi". Podle ministerstva obrany se populace hlodavců zvýšila v důsledku mírnějších teplot v posledních měsících a dostatku potravy.







Zdroj v angličtině ZDE

