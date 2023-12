Již skoro 35 let si vládneme sami

27. 12. 2023 / Pavel Veleman

Avšak to neplatí o zhodnocení společenské, politické, sociální atmosféry - do které jsme se za třicet pět let “NAŠÍ SVOBODY” dostali.

Kdyby tak neexistoval sovětský blok a my mohli být opravdu nezávislí - to by bylo něco, snili jsme svůj sen v době končící normalizace…

A najednou se to stalo, vlastně nám svoboda spadla do klína a tehdejší Československo stálo na startu svého boje dohnat západ v životní úrovni a mzdách - ve své tak špatné pozici oproti jiným státům: