Foto: Pražská FF UK ve čtvrtek 28.12. v poledne





Píše Václav Jamek na Facebooku:





Zvláštní to charakter národa: stane se masakr, lidé pláčou a obestaví místo neštěstí zapálenými svíčkami, místo aby vznášeli požadavky.





Sebedojímání, svíčky a charita, to je ta pravá odpověď na každé neštěstí.





Jde ovšem o těžký, leč individuální zločin, a má-li mít nějaký společenský dopad, pak se to týká vyzbrojování obyvatelstva, umožněné tím, že spousta občanů a hlavně čeští zákonodárci se vidí v tom nejhorším, co obnáší civilizace Spojených států.





A politici vyhlašujíjednohlasně: zbraní se to netýká, na benevolentních zákonech se nemusí nic měnit.

Samozřejmě, jde přece jenom o jeden masakr. Počkejme, až jich bude patnáct, nebo spíš třicet.





Občasný výskyt masového vraha v populaci je normální věc, nedá se s tím nic dělat. Holt genetika.





Zbraní se to samozřejmě týká: čím víc je zbraní mezi lidmi, tím snáz se dají získat, a tím větší je tudíž matematická pravděpodobnost, že k něčemu takovému dojde. Pistolníci zamilovaní do Divokého západu by měli být zticha.





Zvláštní ostatně je i to, když se všichni pozastavují nad tím, na kolik zbraní mohl mít kluk povolení, a nikdo zatím nepoložil otázku, kde na ty zbraně vzal nebo odkud je vůbec měl. Studenti filosofické fakulty zpravidla nemívají na kontě statisíce. Že by rodinné zázemí? Že by sebevědomí hostouňských soukromníků vycházející z vědomí, že společnost kult zbraní podporuje a vytváří?