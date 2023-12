ČT nepravdivě tvrdila, že pod nemocnicí Al Šífa v Gaze měl Hamas velitelství. Washington Post dokázal, že to není pravda

28. 12. 2023

Nelze nekriticky opakovat propagandu Izraele V debatě na FFUK tvrdila @IrenaKalhousova se stoprocentní jistotou: "pod nemocnicí aš-Šifá´ je základna Hamásu". To samé opakoval zpravodaj ČT Jakub Szántó. Washington Post na základě šetření: "šlo o lživá tvrzení".

Blbý, jak snadno akceptujeme dezinfo🇮🇱https://t.co/t9gMsSg8ri — Prokop Singer (@prokki) December 27, 2023

Washington Post: Případ al-Šifa: vyšetřování útoku na největší nemocnici v Gaze



Tvrzení byla pozoruhodně konkrétní - pět nemocničních budov bylo prý přímo zapojeno do aktivit Hamásu, budovy se nacházely na vrcholu podzemních tunelů, které militanti používali k vedení raketových útoků a velení bojovníkům, a do tunelů se dalo dostat z nemocničních oddělení. Tato tvrzení byla podložena "konkrétními důkazy", uvedl mluvčí Izraelských obranných sil Daniel Hagari, když 27. října na brífinku představoval tento případ.



Podle analýzy otevřených vizuálních materiálů, satelitních snímků a všech veřejně zveřejněných materiálů IDF, kterou provedl deník Washington Post, však materiály předložené izraelskou vládou neprokazují, že Hamás využíval nemocnici jako velitelské a kontrolní centrum. To podle právních a humanitárních expertů vyvolává zásadní otázky, zda civilní škody způsobené izraelskými vojenskými operacemi proti nemocnici - obklíčení, obléhání a nakonec nálet na zařízení a tunel pod ním - byly přiměřené vyhodnocené hrozbě.



Analýza deníku The Washington Post dokazuje:



- Místnosti napojené na síť tunelů, které vojáci IDF objevili, nevykazovaly žádné bezprostřední známky vojenského využití ze strany Hamásu.

- Žádná z pěti nemocničních budov, které Hagari identifikoval, se nezdála být napojena na síť tunelů.

- Neexistují žádné důkazy o tom, že by se do tunelů dalo dostat zvnitřku nemocničních oddělení.





Několik hodin před vstupem jednotek IDF do komplexu nemocnice al Šífa Bidenova administrativa odtajnila hodnocení amerických zpravodajských služeb, které podle ní potvrzovalo tvrzení Izraele. Po zásahu sizraelští a američtí představitelé pevně stáli za svými původními prohlášeními.



Americká vláda však nezveřejnila žádný z odtajněných materiálů a úředník nechtěl sdílet zpravodajské informace, na nichž bylo toto hodnocení založeno.



Na otázku, zda budou k dispozici další důkazy z al-Šify, odpověděl mluvčí izraelské armády "Nemůžeme poskytnout další informace."



Útok spojence USA na komplex, v němž se nacházejí stovky nemocných a umírajících pacientů a tisíce vysídlených lidí, nemá v posledních desetiletích obdoby. Izraelský útok na al-Šifu způsobil kolaps provozu nemocnice. Jak se izraelské jednotky přibližovaly k nemocnici a boje sílily, docházely pohonné hmoty, zásobování nebylo možné a sanitky nemohly sbírat oběti z ulic.



Před vstupem vojsk do komplexu nemocnice vykopali lékaři hromadný hrob až pro 180 lidí, uvedla OSN s odvoláním na personál nemocnice. Márnice již dávno přestala fungovat. Když o několik dní později přijeli lékaři WHO evakuovat ty, kteří se stále nacházeli uvnitř, uvedli, že se z místa léčení stala "zóna smrti". Podle OSN zemřelo ve dnech předcházejících útoku izraelské armády a po něm nejméně 40 pacientů - včetně čtyř předčasně narozených dětí.



V následujících týdnech byly další nemocnice v Gaze napadeny způsobem, který se podobá tomu, co se stalo v nemocnici al-Šifa - útok se tak stal nejen přelomovým okamžikem konfliktu, ale i důležitou případovou studií dodržování válečných zákonů ze strany Izraele.



Zdravotnický komplex al-Šifa byl nejmodernější a nejlépe vybavenou nemocnicí v Gaze. Poté, co Izrael 7. října zahájil zničující kampaň leteckých úderů v odvetě za brutální útok Hamásu, stala se al-Šifa tepajícím srdcem slábnoucího zdravotnického systému enklávy a také útočištěm pro desítky tisíc vysídlených obyvatel Gazy, kteří se obávali, že budou zabiti ve svých domovech.



Zdravotnickým zařízením je poskytována zvláštní ochrana - i v době války - a svůj status ztrácejí pouze tehdy, "pokud jsou využívána mimo svou zdravotnickou funkci k páchání činů škodících nepříteli", řekl Adil Haque, profesor práva na Rutgersově univerzitě.



Bez úplného pochopení izraelských zpravodajských služeb a jejich bojových plánů zůstává legalita izraelských vojenských operací proti al-Šifě otevřenou otázkou.



Na brífinku 27. října Hagari poskytl jasnou představu o tom, co si myslí, že izraelské síly najdou, a promítl animované video toho, co se údajně mělo nacházet pod nemocnicí. Ve filmu maskovaní bojovníci hlídkovali na jednom podlaží, které bylo propojeno s houštinou místností dále pod zemí se spacími prostory.



"Jaká byla naléhavost toho útoku? To se zatím neprokázalo," řekl Yousuf Syed Khan, vedoucí právník z advokátní kanceláře Global Rights Compliance, který vypracoval zprávy OSN o obléhacích válkách.



Podzemní tunel, který izraelské síly po náletu odhalily, sice poukazuje na možnou přítomnost militantů pod nemocnicí v určitém okamžiku, ale nedokazuje, že zde během války fungovalo velitelství Hamásu.





Tisková konference z 27. října vyvolala v nemocnici vlnu strachu a zaměstnanci ji považovali za záminku k vojenské akci. O několik hodin později došlo k výpadku komunikačních sítí v celé enklávě. "Poté začalo bombardování budov v okolí al-Šify," vzpomíná Ghassan Abu Sitta, britsko-palestinský chirurg pracující toho večera v této nemocnici."Bombardování bylo tak blízko a budova se tak silně otřásala."



Začátkem listopadu byly v areálu nemocnice uvězněny tisíce vyděšených civilistů, protože izraelská vojenská operace fakticky odřízla areál od okolního světa.



Nejméně dvě předčasně narozené děti zemřely 11. listopadu, když nemocnici došla elektřina pro napájení inkubátorů, uvedl personál.



V následujících dnech zemřelo na jednotce intenzivní péče několik desítek dalších pacientů, uvedli zdravotníci. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že již nemůže posílat sanitky na pomoc nebo evakuovat zraněné.



Zdravotníci uvnitř zařízení a představitelé ministerstva zdravotnictví v Gaze pak uvedli, že izraelské síly mají situaci plně pod kontrolou. Vojáci chodili od místnosti k místnosti, vyslýchali personál a pacienty a některé z nich požádali, aby se shromáždili na nádvoří, nedaleko masového hrobu, kde byli mrtví bez obřadu pohřbeni.



The Washington Post analyzoval satelitní snímky a fotografie na sociálních sítích, aby zmapoval poškození nemocnice a lokalizoval hrob, který se nachází hned u východní brány nemocničního komplexu.



Když 18. listopadu dorazili humanitární pracovníci WHO, zdravotníci a pacienti prosili tým o bezpečný průchod, uvedla organizace.



Na pohotovostním oddělení několik desítek předčasně narozených dětí plakalo, ubylo vidět na videích a říkali lékaři. Další dvě z nich zemřely ještě před příjezdem evakuačních vozidel WHO.



Během více než týden trvající okupace nemocnice al-Šifa zveřejnila IDF několik sad fotografií a videí, na nichž jsou údajně vidět důkazy o vojenské činnosti Hamásu uvnitř nemocnice i pod ní.



Necelých 24 hodin po vstupu izraelských sil do komplexu zveřejnila IDF videozáznam, na němž je vidět mluvčí Jonathan Conricus, jak prochází radiologickým oddělením. Za přístrojem pro magnetickou rezonanci ukazuje na něco, co nazývá "taškou" obsahující pušku typu AK a zásobník s náboji.



Fotografie, které armáda zveřejnila později téhož dne, údajně ukazují celý náklad zbraní nalezených v nemocnici - asi 12 pušek typu AK, kromě toho zásobníky s municí a několik granátů a neprůstřelných vest.



Deníku The Washington Post se nepodařilo nezávisle ověřit, komu zbraně patřily a jak se na radiologickém oddělení ocitly.



Dne 16. listopadu armáda zveřejnila vizualizace, na nichž je vidět vstup do tunelové šachty v severovýchodním rohu nemocničního komplexu poblíž budovy specializované chirurgie.



Satelitní snímky naznačovaly, že izraelské jednotky našly šachtu uvnitř malé budovy, kterou zdemolovaly.



Později armáda zveřejnila videozáznamy svých vojáků a Hagariho, jak zkoumají síť tunelů napojených na šachtu. Záběry ukazovaly dlouhý tunel, který se táhl východně od šachty a vedl na jih pod jednotkou specializované chirurgie; další část směřovala na sever od nemocničního komplexu. Z videozáznamů nebylo možné určit konečnou vzdálenost ani směr severního úseku tunelu.



"Je zablokovaný a zapečetěný, vědí, že jsme sem chtěli přijít před více než měsícem, a zapečetili ho," řekl Hagari na jednom videu.



The Washington Post zmapoval trasu tunelu tak, že geolokalizoval místa výkopu v al-Šifě a analyzoval videa snímek po snímku, aby určil směr a délku sítě.



Zdá se, že žádná z pěti budov, na které IDF upozornila, není napojena na tunely, a nebyly předloženy žádné důkazy o tom, že by se do tunelů dalo dostat zevnitř nemocničních oddělení, jak tvrdil Hagari.



V jedné části pod budovou chirurgie jsou k tunelu připojeny dvě malé koupelny, umyvadlo a dvě prázdné místnosti.



Holé, bíle obložené místnosti nevykazovaly žádné bezprostřední známky využití - pro velení a řízení nebo jiné účely. Nebyly zde žádné známky nedávného obývání, včetně odpadků, nádob s jídlem, oblečení nebo jiných osobních věcí.



Ve svém prohlášení z 18. listopadu Hamás označil tvrzení o využívání tunelu al-Šifa za součást "kampaně nehorázných lží". Na žádost o komentář k údajnému využívání tunelů skupinou Hamás izraelští úředníci nereagovali.



Následující den IDF zveřejnily další důkaz: záznam z bezpečnostní kamery, na němž je vidět, jak ozbrojení bojovníci vedou 7. října přes nemocnici dva rukojmí - z těch asi 240 zajatých během útoku na jižní Izrael. Jeden z nich byl podle všeho zraněn a ležel na nosítkách. Nebylo jasné, zda rukojmí byli do nemocnice převezeni za účelem lékařského ošetření nebo za jiným účelem.



Braní rukojmí je podle mezinárodního práva zločin. Ale "zneužití nemocnice pět týdnů před operací IDF nemá vliv na zákonnost operace IDF," řekl Haque.



Nemocnice jako cíl



Když se na nemocnici al-Šifa usadil prach, odborníci varovali před precedentem, který byl vytvořen.



"Myslím, že existuje riziko, že se Izrael tímto pokusem snaží předem omluvit budoucí operace proti nemocnicím. Na základě toho, co Izrael předložil v souvislosti s nemocnicí Šifa, by se nemělo předpokládat, že nemocnice jsou obecně cílem útoků," řekl Brian Finucane, bývalý právní poradce na americkém ministerstvu zahraničí a nyní hlavní poradce Crisis Group.



Podle analýzy údajů neziskové výzkumné skupiny Insecurity Insight, kterou provedl deník The Washington Post, byla v době vojenské operace 15. listopadu téměř polovina hlavních zdravotnických zařízení v severní části Gazy terčem útoků nebo byla poškozena.



V průběhu měsíce od té doby byla řada dalších nemocnic uzavřena nebo omezena na takovou míru, že sotva fungují, izraelské nálety pokračují a počet obětí narůstá.



Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je "zděšen faktickým zničením" nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze, které vedlo k úmrtí nejméně osmi pacientů a vyřazení zařízení z provozu.



Po zatčení ředitele nemocnice Ahmeda al-Kahlota zveřejnil Izrael v úterý videozáznam z výslechu, v němž se Kahlot přiznal, že je členem Hamásu, a uvedl, že nemocnice byla pod kontrolou Brigád Izzedína al-Kásama, ozbrojeného křídla této skupiny. Ministerstvo zdravotnictví Gazy v reakci uvedlo, že toto prohlášení bylo učiněno "pod nátlakem, mučením a zastrašováním", aby "ospravedlnilo postupné zločiny [Izraele], zejména proti zdravotnickému systému".



Nemocnice Al-Awda, která patří k posledním fungujícím nemocnicím na severu země, byla počátkem tohoto měsíce obléhána izraelskými jednotkami, zatímco lékaři pokračovali v ošetřování svých pacientů a docházely jim pohonné hmoty a potraviny, uvedli zdravotníci a Lékaři bez hranic (MSF).



"Řekněme to jasně: Al-Awda je fungující nemocnice se zdravotnickým personálem a mnoha pacienty v ohroženém stavu," uvedl v prohlášení vedoucí mise MSF Renzo Fricke.



V úterý skupina uvedla, že izraelské síly převzaly kontrolu nad zařízením. Muži a chlapci starší 16 let, včetně zdravotníků, byli vyvedeni ven a svlečeni, spoutáni a vyslýcháni. Organizace dodala, že na odděleních jsou stále desítky pacientů, ale zásoby anestetik a kyslíku již došly.



Ředitel nemocnice uvedl, že Izrael rozšiřuje bojové operace v uprchlických táborech, kde se zaměřuje na Hamás, a že počet obětí útoku na obytný blok v centrálním táboře Maghazi v Gaze vzrostl.



