Kabáty či Dalskabáty?

2. 1. 2024 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty

Rčení „kam vítr, tam plášť“ vymyslela věru nadčasová hlava. V listopadu 89 byla v Československu z mnoha důvodů úžasná doba. Asi nejvíc jsem byl v úžasu z charakterů některých lidí, když je transparentní čas posvlékal do naha.

Hned potom mnohdy nastal úžas z obleku, který na sebe někteří navlékli. Čest charakterům, samozřejmě, kterých bylo také dost. Například jedna kolegyně v práci si před sametovou revolucí požádala o přijetí do KSČ, protože oni už holt byli taková rodina... nikomu nikdy, co vím, neublížila. Červenou knížku jí soudruzi přinesli někdy po Novém roce 1990. Ona pěkně poděkovala a zeptala se, kdy bude první schůze. Není to úžasné (bez ohledu na cokoli)?

Devět z deseti jiných by tu knížku vrátilo (a taky většinou vrátilo) se slovy „je jiná doba, soudruhu...“. V listopadu 89, a dál ještě minimálně několik týdnů, tak mohl člověk jako čarovnou bajku pozorovat odkrývání lidských charakterů.





Když se pak mnozí překabátili, jiní jen znovu zakabátili, bylo to pryč. Každopádně ale člověk získal mapu: KDO-JE-KDO. Tehdy jsem si říkal, jak je vlastně skvělé takové období skutečně prožít, a že se to v mém životě zaručeně nezopakuje. Tak jsem dával dobrý pozor, abych pochopil, kdo je liška, hroch, lenochod, kdo piraňa, kdo lev...





Uteklo 35 let. Před časem jsme se v naší vísce střediskové, kam jsme se před třemi lety přistěhovali, doslechli, že alej sedmdesáti asi třicetiletých jedlí (větrolam vedle velkoširých rodnolánů na návětrné straně obce) je ohrožena výstavbou přilehlých domků. Tedy vlastně neuváženou parcelací až k oněm jedlím, které jsou od nových parcel jižně a už dost vysoké.





Situace je tedy konfliktem zájmu veřejného a partikulárních zájmů budoucích stavebníků. Vítr a prach z bezremízkových polí za alejí (na vrcholu oblého a nepochopitelně holého vysočinského kopce) je šílený až kritický, takže ta alej prostě přežít musí, i kdyby myslivec na daňkovi jezdil. Navíc v ní bydlí poštolky a všude kolem běhá samá myš. Úkryt poskytuje hejnu strak, dalším ptákům... je jedním z mála pozitivních míst zdejší, už kdysi bolševikem dokonale znormalizované, krajiny. Navíc jedle do našeho jedlo-bukového vegetačního pásma dokonale pasují.





Nachystali jsme tedy se ženou petici dle Listiny práv a svobod, ve které jako občané žádáme obec o zajištění nedotknutelnosti aleje a současně zařízení jejího vyhlášení „významným krajinným prvkem“ (vyšší stupeň ochrany)... a vyrazili jsme sbírat podpisy po obci, kde jsme, možná typickou, „náplavou“:-)





Nejsme ale kverulanti - už jsme stihli pomoci se sázením obecního lesa po kůrovci, s několika společenskými akcemi, cosi pro občany zařídit a také na vlastní zahrádce vysázeli mrak keřů a stromů.







Mnohé reakce na petici mi připomněly právě ono mapování charakterů z roku 1989. Samozřejmě spousta lidí se rovnou podepíše, protože nemají pochybnost o rozumné podstatě věci, zejména, když máte text připravený přehledně.





Ale cca čtvrtina, možná třetina oslovených jsou zajímavé figury. Pokud vám to někdo nepodepíše proto, že NE a NE a NE, tak je to vlastně normální, aspoň nemlží. Pokud řekne, že petice ze zásady nepodepisuje, je to ještě normálnější.





Ostatní se ale vykrůcají, jen aby nemuseli říct, že... mají strach z vedení obce... z těch, co tam chtějí stavět... budou tam stavět oni sami... nebo jejich příbuzní... nerozumí jako vesničané vůbec přírodě...

nebo dokonce jen mají strach z toho, že by mohli mít nějaký vlastní nekonformní názor...







A pozor, takoví lidé jsou i mezi vrcholnou obecní „inteligencí“! Samozřejmě každému je třeba nakonec poděkovat za názor (s tichým vědomím, že je vlastně super, že nemáte za krkem psa).





Ale abych nebyl jenom negativní - našla se tu nejméně čtyři absolutní pozitiva:

Nikdo na nás toho psa neposlal. Nikdo na nás nezavolal policii. Nikdo nás na místě slyšitelně neproklel. Máme mapu charakterů ze svého nového okolí.





Zkuste to třeba v novém roce z nějakého bohulibého důvodu taky. Když člověk chvíli zapomene na podstatu, je to i docela veselá společenská zábava. S relevantním nástrojem určeným k diskusi občana s mocí.

