Vyhozená rektorka z Harvardu varuje v New York Times před širší válkou

4. 1. 2024

Den po své rezignaci první černošská rektorka univerzity upozorňuje, že výzva k podání svědectví o údajném antisemitismu na elitních amerických vysokých školách byla "dobře nastraženou pastí"



První černošská rektorka Harvardu, která v úterý rezignovala po úspěšné pravicové kampani za její sesazení, varovala, že taktika použitá proti ní byla "pouze jednou šarvátkou v širší válce s cílem rozvrátit důvěru veřejnosti v pilíře americké společnosti".



"Důvěryhodné instituce všeho druhu - od zdravotnických agentur po zpravodajské organizace - se budou i nadále stávat obětí koordinovaných pokusů podkopat jejich legitimitu a zničit důvěryhodnost jejich vedoucích představitelů," napsala Claudine Gayová ve středu v deníku New York Times, den poté, co oznámila, že rezignuje na svou funkci.

Gayová, politoložka, která byla před šesti měsíci jmenována první černoškou ve funkci rektorky Harvardu, měla nejkratší funkční období v 388leté historii univerzity.





Ve svém prvním významnějším komentáři po oficiálním prohlášení Harvardu, v němž oznámila svou rezignaci, Gayová bez obalu přiznala, že "jsem udělala chyby". Tvrdila však také, že její pozvání svědčit v Kongresu o antisemitismu na elitních univerzitních kampusech bylo "dobře nastraženou pastí" a že "kampaň proti mně se týkala více než jedné univerzity a jednoho vedoucího pracovníka".





Obhajovala však hodnotu a originalitu své vědecké práce, i když připustila, že ve své publikované práci zkopírovala formulace jiných akademiků "bez řádného uvedení autora". Několik vědců, z plagiátorství jejichž prací byla Gayová obviněna, již dříve sdělilo zpravodajským agenturám, že problémy s citacemi, na které upozornila konzervativní média, považují za relativně minimální, nebo dokonce vůbec ne za plagiátorství.





Při úterním oznámení její rezignace Harvardská korporace, jedna z řídících rad Harvardu, rovněž odsoudila "rasistický vitriol, který je na ni namířen prostřednictvím hanebných e-mailů a telefonátů".

Navzdory obsedantní pozornosti věnované obviněním z plagiátorství v jejím recenzovaném výzkumu Gayová napsala, že "jen málokdo komentoval podstatu mé vědecké práce, která se zaměřuje na význam zastávání funkcí menšinami v americké politice" a na "konkrétní důkazy", že zvýšení zastoupení barevných v "sálech moci" může posílit americkou demokracii.







Metoda, která byla úspěšně použita proti ní, bude brzy mobilizována proti dalším vedoucím představitelům institucí, varovala Gayová. "Pro oportunisty, kteří pohánějí cynismus vůči našim institucím, žádné vítězství ani svržený vůdce nevyčerpá jejich horlivost," řekla.Poslední měsíc se kampaň proti Gayové, do níž se zapojili i významní dárci Harvardu, soustředila na obvinění z antisemitismu a plagiátorství v jejích akademických pracích, přičemž se zaměřila na její široce kritizované výroky během prosincového slyšení v Kongresu o antisemitismu na univerzitních kampusech a na četné pasáže v jejích akademických pracích, které se velmi podobaly pracím jiných vědců, aniž by byly řádně citovány.Gayová znovu vyjádřila politování nad tím, že ve svých výrocích v Kongresu, které vyvolaly oboustranný odpor, nevystoupila dostatečně důrazně proti antisemitismu na univerzitách, a napsala: "Měla jsem důrazněji říci to, co všichni lidé s dobrým svědomím vědí: že "výzvy ke genocidě židovského národa jsou odporné a nepřijatelné a že použiji všechny nástroje, které mám k dispozici, abych studenty před tímto druhem nenávisti ochránila".Někteří z aktivistů, kteří vedli nejvýraznější kampaň proti Gayové, dali tento týden jasně najevo, že jejich širším cílem je postavit se proti programům "diverzity, rovnosti a inkluze" (DEI) na všech amerických univerzitách a napadnout DEI jako hnutí, nikoliv pouze oponovat rozhodnutí jedné konkrétní rektorky Harvardu.Bill Ackman, miliardář, manažer hedgeového fondu a sponzor Harvardu, který byl jedním z Gayových nejvýraznějších veřejných kritiků, napsal v příspěvku na Twitteru o 4 000 slovech, že podle něj jsou snahy o diverzitu, rovnost a inkluzi "rasistické" a nebezpečné, že se obává "obráceného rasismu" a "rasismu vůči bělochům" a že DEI považuje za "mocné hnutí, které proniklo nejen na Harvard, ale do celého vzdělávacího systému" a že je třeba se mu postavit.Ackman také napsal, že se domnívá, že Gayová "není kvalifikovaná" pro funkci rektorky Harvardu, a uvedl, že si msylí, že při jejím původním výběru hrály roli ohledy na diverzitu.Kampaň za sesazení Gayové, o níž podrobně informovala jak pravicová, tak hlavní americká média, byla široce kritizována jako rasistická.Gayová v posledních týdnech v NYT napsala, že její e-mailovou schránku zaplavily výhrůžky smrtí a že "mě nazývají negrem vícekrát, než bych chtěla spočítat". Uvedla, že se stala terčem "recyklovaných otřepaných rasových stereotypů o absenci černošského talentu a o černošském temperamentu" a "falešného narativu o lhostejnosti a neschopnosti".