Kašpar, kašpar a ještě jeden

9. 1. 2024 / Petr Haraším

Koalice dobra Volič vládní „dobrokoalice“ se nestačí divit, co vše může projít odpovědným ministrům vlády politické změny, která je navíc ještě v naprosté kondici. Volič hnutí autokrata komunisty a estébáka Babiše, volič obchodně fašistického projektu SPD a volič zbytkových politických stran, hnutí a pnutí se nediví, ten se jen směje. Směje se, raduje se a těší se na východní větry.

Kašpar První z kašparů

Inu mohlo by se zde zdát, že kašpar z kašparů nejkašparovitějších je kašpar Jurečka, leč není tomu tak. Na prvním místě je bez milosti státník a premiér Petr kašpar Fiala. To je vám takový kašpar státník, který umí udržet v koalici šmír. Za kolaboraci s Kremlem udělí mafiánskému ministru Blažkovi vyznamenání Žluté karty. Za vylhaný deficit státního rozpočtu udílí opavskému podnikavci kartu modrou. Za vyhozeného whistleblowera věnuje mistrům Kupkovi a Blažkovi po jednom odznáčku s premiérskou podobiznou. To přistiženému Stanislavovi, poctivému straníkovi to strany ODS a náměstku na spravedlnosti, co mu ještě komíhají nožičky z okénka na hajzlu, bezesporu náleží karta fialová. Absolutně nejkomičtější vládu v historii Česka zve vládou v kondici, i když data a fakta jasně ukazují v mnoha kategoriích Česko na ostudném posledním místě.

Téměř nikdo už vládě nevěří, ale přepřahat ministerské osly v polovině křížové cesty se nehodí. Za hýkavého pokřiku „Ia, ia, ia“ oslím pochodem za vidinou bodláku neohroženě jdou k volbám, kde je všichni musí volit, bo jinak Babiš.

Jsem já přeci velmi krutopřísný premiér, kdyby ministr neplnil, co strana a vláda požaduje, ten by viděl. Jiní hloupí premiéři ministry za chyby měnili, já na takto lacinou politiku nikdy neskočím. Pokud by ministr udělal něco pro sociálně slabé, nebo ubral kmotrům a oligarchům z poctivých zisků, tak by letěl, jako nalitý Zeman ze schodů, ale jinak ne.

V poslední, ale nikoli poslední kauze očistil premiér ministra Jurečku jako Pilát ruce od krve. Omluvil se, no tak volejme sláva. Uznal chybu, tak volejme dvakrát sláva. Vše vysvětlil, důvěru získal, a tak volejme sláva prozíravému premiérovi. Oslavovat Vánoce na besídce za státní peníze i po obrovské tragédii, to dá fakt hodně odvahy a nadutosti všech zúčastněných pod vedením ministra sociálních věcí. Naše vláda však jede beze změny dál. Bez podpory KDU by nešlo odpovědně a morálně vládnout, a tak rodiny pozůstalých prominou a pochopí situaci politicky správně.

Kašpar Druhý

Kašpar Jurečka, kdyby byl alespoň malinko čestný, tak by ministerskou pozici zabalil sám již 22. prosince 2023. Je to bačkora, arogantní a ulhaný nahnědlý politik, tak smí zůstat ve funkci ministra práce a sociálních věcí. A opravdu, fakt by byla škoda tohoto neznaboha a lidskou hyenu odvolat z této vlády, protože Jurečka do té vlády patří jako prdel na hrnec, nebo hrnec na prdel. Nositel tradic odvážných světců se schoval u bráchy Jurečky v dotačním chlévě, kde čekal se zvířátky, až se první bouře přeženou. Horlivě sledoval dění a psal si do poznámek mraky verzí pravdivých lží, které vytahuje jako trumfy falešný hráč. U Moravce už s Fialou v kapse hovoří jako přistižený hříšník a uvědomělý trpitel. Jeho okolí jej podporuje ve funkci ministerského spasitele. On sice zvažuje rezignaci i když nic neudělal, nikdy nelhal, ale je přeci povolán a musí dílo dokončit. Na celostátním srazu KDU pronese Jurečka odvážnou zdravici, provede sebekritiku, leč o rezignaci nebudeme mluvit. Není důvod, přeci každý udělá takovou menší chybku, kdy po národní tragédii si jde zajuchat na večírek od soumraku do úsvitu.

Kašpar Třetí, nikoli poslední v řadě

Kašpar Stanjura, rozhodně nejhorší exot v roli ministra financí od roku 1993 i dávno předtím, v médiích a na sociálních sítích divoce křepčí a lže nad dodrženým utrženým deficitem. Plazí plazí jazyk a dělá dlouhý nos na všechny, kteří mu nevěřili. Neberme mu radost, neboť bláznům radost náleží. Jeho neschopnosti a aroganci se smějí nejenom v opozici, ale už i na pravici a zděšení ekonomové si klepou na čelo.

Radovat se a tančit nad deficitem téměř 300 miliard dokáží pouze kovaní odborníci. Skotačit nad deficitem, který není tím, čím se zdá, může jen jedinec velmi mdlý. Ovšem, aby prezentoval falešná čísla rozpočtu, ač on sám i vláda i my moc dobře ví, že to tak není a ta částka vůbec nesedí, je odvážné i na pravého ulhaného postbolševika Stanjuru. Deficit v pravé nezkreslené podobě je minimálně o 54 miliard horší, v maximální podobě horší až o 140 miliard. Všechny tyto podvody a opavské zlodějské fígle se české ekonomice nevyplatí. Následky finančního šlendriánu ministra Stanjury a ODS si povlečeme další roky na hrbech všichni. Jako výsměch pak před republiku vyleze morální narcis premiér Fiala a profesorským hláskem řekne, že za chyby a lži ODS a ministra Stanjury může Babiš, Putin, Alenka, válka, krize, Sobotka a Marťani.

Pochod Tří kašparů

Republikou se nám plouží Kašpar, Kašpar a ještě jeden. Zvoní, buší, klepají na dveře. Klejí píseň kolednou a tklivou o Třech kašparech, co nesou neoliberální zvěst. Chtějí se k nám vloudit a už natahují truhličku na povinné milodary. Škemrají o volební požehnání a požadují podepsat krví na dlužní úpis volební slib. Nic jim nedávejte, nic neslibujte, hůl vytáhněte, psa vypusťte, máte-li, a vodou ta strašidla polejte, ať zmizí od vašeho prahu.

Haraším Petr Orlau

Pohledem na všechny vládní kašpary

