Vysychá pomoc pro Ukrajinu

11. 1. 2024

čas čtení 2 minuty

Píše se rok 2024 a USA oficiálně došly finance pro Ukrajinu. Zatímco Kongres debatuje o tom, co dělat dál, vojenská pozice Kyjeva se nevyhnutelně zhorší a podle některých expertů pravděpodobně do měsíce či dvou nebude Ukrajina schopna podniknout významné útoky. Ukrajina tvrdí, že nemá žádný "plán B", pokud financování ze strany USA dojde. "Jsme si jisti plánem A," řekl ve středu ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Bez velké nadsázky lze říci, že to, co se v příštích týdnech stane v Kongresu, může rozhodujícím způsobem ovlivnit další fázi války, soudí Connor Echols.

Vyjednavači v Senátu doufají, že se jim podaří dosáhnout dohody. Senátorka Kyrsten Sinema ve středu uvedla, že do příštího týdne by rozhovory mohly přinést obrysy dohody, která by přijala mnohá republikány preferovaná opatření na ochranu hranic výměnou za financování Ukrajiny, Izraele a Tchaj-wanu.

Senát však nikdy nebyl skutečnou překážkou. Předseda Mike Johnson tvrdí, že republikáni ve Sněmovně reprezentantů by měli přijmout pouze takovou dohodu, jež by zahrnovala tvrdý imigrační zákon a mnohá opatření, která jsou pro demokraty nepřijatelná.

Někteří pozorovatelé nyní spekulují, že Johnsonovým cílem je zablokovat pomoc Ukrajině tím, že ji spojí s imigrační politikou. Jeho strategie by podle této teorie ušetřila problémy při samostatném hlasování o financování Kyjeva, které by pravděpodobně přilákalo značný počet hlasů "proti" ze strany republikánů ve Sněmovně reprezentantů.

Hlavní závěr je jasný: Kongresu se dost možná letos nepodaří schválit novou finanční pomoc Ukrajině. Taková možnost by mohla přinutit Bidenovu vládu, aby se zasadila o jednání o zmrazení války v současné podobě a nalezení dohody, která by byla kompromisem v klíčových aspektech deklarovaných cílů obou stran.

Ukončení americké pomoci by však také mohlo poškodit vyjednávací pozici Kyjeva v době, kdy Moskva a západní představitelé začínají stále více projevovat zájem o rozhovory, jak loni argumentoval George Beebe z Quincy Institute.

"Spojené státy by neměly jednostranně ani předčasně ukončit pomoc Ukrajině," konstatoval Beebe.

Celý článek v anglickém originále ZDE

