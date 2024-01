izrael a genocida: Co se stane u Mezinárodního soudního dvora?

11. 1. 2024

Moderátorka, BBC Radio 4, The Today Programme, středa 10. ledna 2024 ráno: Správný čas: Je 8 hodin 35 minut. U Mezinárodního soudního dvora v Haagu dnes začíná slyšení ve věci genocidy, které Jihoafrická republika podala proti Izraeli. Soud je součástí OSN. Jeho předmětem činnosti jsou často územní spory, ale byly zde, a nyní jsou, i případy týkající se genocidy, obvinění proti různým zemím, včetně Ruska a Myanmaru. Izrael tvrdí, že tento případ je neopodstatněný. Připojuje se k nám Jeremy Bowen, náš zahraniční redaktor. Čelil Izrael podobným řízením již dříve, Jeremy?



Jeremy Bowen: Již měli co do činění s Mezinárodním soudním dvorem, který rozhoduje spíše mezi státy než mezi jednotlivci, jako to dělá Mezinárodní trestní soud, a bojkotovali případ, který se týkal trasy jejich separační bariéry mezi Izraelem a okupovanými palestinskými územími asi před dvaceti lety. Ale tento případ berou velmi vážně, i když ho odsoudili, řekli, že je to "krvavá pomluva". Posílají také velmi silnou právní delegaci, včetně jednoho britského experta na mezinárodní právo a bývalého předsedy izraelského soudu Aarona Baracka, který přežil holocaust. Jako dítě byl nacisty poslán do ghetta v Litvě. Případy Mezinárodního soudního dvora se táhnou roky, ale může vydat předběžné soudní rozhodnutí, které by mohlo Izrael vyzvat k zastavení ofenzivy, a vzhledem k váze tohoto soudu, je to mezinárodní orgán, který je napojen na systém OSN, je to něco, co Izraelci musí brát vážně, a proto to jen tak neodmítnou. Posílají tam velmi silnou delegaci, aby se pokusila proti těmto obviněním bojovat.





Moderátorka: Znamená to, že to nemohli bojkotovat, jako tomu bylo v předchozích případech?





Jeremy Bowen: Zdá se, že rozhodnutí bylo spíše takové, že měli pocit, že by to bylo kontraproduktivní. Dříve si mysleli, že se na tyto akce nemusí dostavovat.





Když se podíváte na historii toho všeho, tak samozřejmě Izrael vznikl po holocaustu, po genocidě Židů v Evropě, 6 000 000 vyvražděných nacisty, a nyní je Izrael jednoznačně obviňován z genocidy. Pro ně je to nesmírně velký problém. Nehledě na to, že z hlediska jejich politického a vojenského a diplomatického postavení to, co v současné době dělají v Gaze a jinde na Blízkém východě, může ovlivnit srdce a myslií po celém světě, v neposlední řadě u jejich spojenců, ale stejně tak Jihoafričané mají s Izraelci historii, protože Izrael měl dlouhou historii úzké vojenské spolupráce s režimem apartheidu, proti kterému Afrixcký národní kongres, který vytvořil vládu v Jihoafrické republice, bojoval po mnoho let, Židé byli do tohoto boje zapojeni.





Izrael byl Africkým národním kongresem mnohokrát odsouzen, protože ANC je silným zastáncem Palestinců, vznášejí samozřejmě velmi vážná obvinění proti Izraeli, a to je něco, co by dopadlo velmi špatně, kdyby to prošlo.





Moderátorka: Podělím se o definici genocidy. Je to dlouhá definice, ale ve zkratce je to úmyslné zabití velkého počtu lidí z určitého národa nebo etnické skupiny s cílem národ nebo skupinu zničit, a podle mezinárodních právníků je možné, aby k ní došlo v ozbrojeném konfliktu i v mírových situacích. Jak jste řekl, tyto věci trvají roky, ale uvidíme právníky z Izraele a Jihoafrické republiky, kteří se dohadují s fakty o tom, co se dělo v Gaze.





Jeremy Bowen: Ano, a to znamená pro Izrael v právním kontextu. No, poprvé to není jen otázka toho, že izraelský mluvčí přijde do publicistického pořadu BBC a odmítne to, co se říká o tom, co Izrael dělá, teď budou muset poskytnout právní argumenty, proč to, co dělají, není v rozporu s Úmluvou o genocidě z roku 1948, a to co dělají, je popsáno ve velmi dlouhém 84stránkovém dokumentu, který Jižní Afrika předložila Mezinárodnímu soudnímu dvoru. V něm se sice poukazuje na to, že genocida se liší od jiných válečných zločinů, z nichž je Izrael v Gaze obviňován, například od kolektivního trestání civilistů, nicméně s tím souvisí, a Jihoafričané také říkají, že by to mělo být zasazeno do kontextu toho, že se jedná, cituji, o 75 let trvající apartheidní válečnou okupaci palestinského území a 16 let trvající blokádu Gazy. A odvolávají se také na prohlášení vysokých izraelských představitelů. Ve vládě jsou někteří krajní pravičáci, kteří otevřeně uvažovali o tom Palestince z Gazy vystěhovat někam jinam a na toto území vrátit židovské osadníky.



