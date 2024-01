"Nový Detroit"? Bloomberg varuje před dopadem přechodu na elektromobilitu v českém automobilovém průmyslu

12. 1. 2024



Česko, které je známé extrémně vysokou mírou výroby automobilů na obyvatele a velkým automobilovým průmyslem, čelí potenciální krizi, protože země přechází na elektromobily, píše americký zpravodajský server Bloomberg. Přechod by mohl vést k uzavření mnoha dodavatelů automobilových komponentů a továren a je přirovnáván k pádu Detroitu, který byl kdysi považován za ústřední bod amerického automobilového světa.

Stovky výrobců v ohrožení

Agentura Bloomberg píše, že přechod na elektromobily ohrožuje dodavatele v Česku kvůli výrazně nižšímu počtu komponentů v elektromotorech ve srovnání se spalovacími motory.

"V České republice a na Slovensku jsou stovky firem, které vyrábějí [díly] pro automobilky. Tyto společnosti se nyní snaží udržet zakázky a pracovní místa," popisuje Bloomberg.

Zpravodaj také upozorňuje na to, že Česko má druhou nejvyšší míru výroby automobilů na světě. Automobilky a dodavatelé autodílů v Česku zaměstnávají kolem půl milionu lidí. Agentura Bloomberg odhaduje, že v důsledku přechodu na elektromobily by na Slovensku mohlo zaniknout až 85 000 pracovních míst. Vzhledem k tomu, že slovenská automobilová pracovní síla je zhruba poloviční než v Česku, znamená to, že s přechodem na elektromobily by v Česku mohlo přijít o práci až 250 000 lidí.

Panují také obavy, že by Česko mohlo zaostávat v získávání investorů pro výstavbu továren na výrobu baterií pro elektromobily. Maďarsko a Polsko již takové továrny založily – nebo je právě budují.

Paralely s Detroitem

Město Detroit v americkém státě Michigan bylo ve 20. století symbolem výroby automobilů, ale v poslední době je považováno za symbol hospodářského úpadku v důsledku globální finanční krize v letech 2008 a 2009 a poklesu tamní výroby automobilů.

"Kolaps místních automobilek General Motors a Chrysler z něj udělal "město duchů" plné opuštěných, zchátralých továren, v nichž míra nezaměstnanosti stoupla až na 30 %, podle některých odhadů dokonce atakovala hranici 50 %," vzpomíná na sociální síti X hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zdroj v angličtině: ZDE

