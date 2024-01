Mimořádná ústavní veselice

12. 1. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Byl jsem zprvu smuten, že jednání není veřejné. Vlastně veřejné je, ale ne pro širokou veřejnost, ta se musí spolehnout na novinářské převaření. Hned u prvních zpráv z ústavního dění mi však došlo, proč jednání veřejné nemohlo být. Kdyby totiž bylo, tak by obliba vlády poznala záporné hodnoty a populistická pravice by zažívala nadpoloviční volební extázi. Byl jsem zprvu smuten, že jednání není veřejné. Vlastně veřejné je, ale ne pro širokou veřejnost, ta se musí spolehnout na novinářské převaření. Hned u prvních zpráv z ústavního dění mi však došlo, proč jednání veřejné nemohlo být. Kdyby totiž bylo, tak by obliba vlády poznala záporné hodnoty a populistická pravice by zažívala nadpoloviční volební extázi.

Bylo zjevné, že se představitelé vlády, Národní rozpočtové, bankéři a statistici standardně seřadili v jeden šik, zaduli do trub a vyrazili do boje za zájmy zchudlých důchodců. Rozhodně však nečekali zvídavé otázky, ironické glosy až umně skryté zahanbující komentáře přímo na mocenskou komoru.





Snaha udolat Ústavní soud Stanjurovou arogantní žvatlavostí, Jurečkovou nahnědlou rétorikou či Hamplovou bezelstnou bohorovností se jistě u vládní neoliberální pravice cení, leč u veřejnosti zásadně neboduje.





Hampl z rozpočtové rady neoliberální vlády tak pak vypadá, jako by do dvou, tří neuměl bez pomoci na prstech rozpočítat. Chudák rozpočtový se zakoktal, když byl tázán, proč přesně se nesleduje důchodcovská inflace.





Sledovat netřeba, neb není potřeba a je to nepotřebně drahé, míní vážně rozpočtový předseda. Nikdo fakt pak nečekal nehoráznou lednovou inflaci. Narostla nám totiž naschvál kvůli cenám elektřiny, což nikdo jsme nemohli tušit a jak my byli všichni v šoku. Čekali jsme mimořádnou valorizaci na podzim, ale ona nás zcela vypekla a nečekaně se zjevila až po úspěšných prezidentských volbách.





Hampl si najednou vzpomněl. Ihned po únorovém vyhlášení mimořádné lednové inflace, kterou mimořádně nikdo nečekal, řádně odvážně psal, že je mimořádná a že bude mimořádná valorizace mimořádně mastná, což, jak vidno, řádně odpovědná vláda nemůže dovolit řádně, natož mimořádně.





Jestli ještě někdo věří na národní rozpočtovou neoliberální radu fialové vlády, tak je s prominutím mimořádný blb.





A co můj oblíbený odporný ministr deficitů a studovaný elektronkový odborník pan Zbyněk? Pan Zbyněk před ústavními soudci vypotil tezi, že nejeden český důchodce je mimořádně tupý. Čeští důchodci řádně postižení odsudkem pana Zbyňka si totiž nedokázali spočítat, kolik jim má hodit mimořádná valorizace, a když neumí, tak přeci nemohli vědět, o kolik by mimořádně přišli krokem řádně vládnoucí vlády.





Ostatně si nemají na co stěžovat, něco i tak za neřešenou inflaci řádně dostali.





Inflace sice české země devastovala již drahnou dobu, ale leniví ministři na čele s lenivým premiérem si něčeho všimli až v polovině února 2023. Museli poté urychleně, bez ohledu na zákon, jednat a státní kasu za 40 dní a perných nocí plně uchránit před krvelačnými důchodci, zlobou a nenávistí.





Ministr financí v dlouholetém inflačním infernu očekával inflaci v lednu max 5 %, proto byl z lednových 17,5 % naprosto plně pif i paf. Takové ministry nám musí závidět snad celý placatý svět. Bylo potřeba udržet sociální smír, kupní sílu důchodců a současně se nezadlužit. A ještě kulaté čtverečky a světový mír, zapomněl dodat pan Zbyněk omylem ministr.





Jurečka šel do souboje se soudci zostra. Důchodci přeci byli plně ochráněni před růstem cen, přísahal.





Vlastně ne, byli ochráněni před plným dopadem růstu cen. Ať tak či tak, ani jedno není pravdivé.





Jurečka by i mimořádnou valorizaci jako nechal být, leč zachraňovat deficitní schodky se mu zachtělo a kurýrovat rozpočtovou odpovědnost by on rád, tuze rád. Lednovou inflaci viděl na 6 %, čímž je o procento lepší než obarvený ministr financí.





Už značně nejistý Jurečka neváhal, zeširoka jal se soudcům líčit, jak odvážně, srdnatě a nejlépe na světě Fialova vláda bojovala s inflací na našem území.





Zatočili s ní ministři odvážní tak důrazně, až jsme best in inflace in EU.





S mimořádnou inflací my počítali už v prosinci 2022 a peníze na ní určitě někde byly, leč se také někde ztratily, že, Zbyňku? A ještě jsme snížením prostředků pro zvýšení mimořádné valorizace důchodů dle nově přijatého zákona vlastně přidali důchodcům s menšími důchody víc než těm důchodcům, co se mají víc dobře, tudíž se mají lépe důchodci všichni více, až se mají dle všech statistik tuzemští důchodci nejlépe nejvíce.





Nevšiml si rovněž vůbec hlupec Jurečka čtyř předchozích valorizací, proto tuto pátou v pořadí pranic neočekával, a proto na ni nereagoval v předstihu, ale až posléze s vládním postihem všech důchodců.





Vládní profesionálové a zmocněnci se kolektivně zaklínají, že nikdo nikdy nedokáže předpovědět inflaci. Předvídání neinflace v lednu 2023 jim očividně nijak divné nepřišlo. Navíc sami odborně hovořili o odsunuté inflaci kvůli vlastnímu úspornému tarifu, jenž končil na konci roku 2022.





Po celý leden a první dekádu února ještě byli v klidu, ale ihned poté začali rázně makat.





Bohužel bylo málo času, proto potřebovali kvůli opozici legislativní nouzový režim. Museli totiž ministři vedení premiérem Fialou zabránit devastaci veřejných rozpočtů, zhroucení ekonomiky a bankrotu, na což se jde v Česku tradičně nejlépe oškubáním všech sociálně slabých.





Plná mimořádná valorizace by navíc přišla na hodně peněz. Za 7 let až 205 miliard a dlouhodobě až 400 miliard by nás důchodci stáli. Nicméně na konci roku 2020 ani Fialu, ani Stanjuru, natož ODS i KDU nijak netrápila státní sekera, kterou zatli nenávratně do veřejných financí. Kolik mají na svědomí? Za 4 roky bilion, dlouhodobě bilionů hodně. Vždyť i nejlepšímu ministrovi financí na placaté zemi Mirkovi Kalouskovi z toho na nos naskákaly neposedné pupeny velikosti mexického dolaru.





Takto se hájí před ústavním soudem morální vláda. Zpovykaní důchodci měli dost času a informací, osekání mimořádné valorizace je nemohlo překvapit. Na druhou stranu, inflaci ekonomové a vládní ministři podporováni zástupy ekonomů, poradců, rádců nepředpokládali, ač měli dostatek času a informací. Důchodci překvapení být nesmí, vláda a odborníci překvapení býti mohou.





Překvapená informacemi sycená vláda ústy odborníků vzkazuje, že důchodci měli dost informací, o změně, a tak nesmí být překvapeni tím, že jim vláda překvapená z náhlé inflace sebrala zákonem hájené nároky.





Co se dá dělat? Čeští statistici počítají inflaci velmi pomalu, bankéři v honu za ziskem nesledují důchodcovskou inflaci, ekonomové jsou překvapeni velkou mírou inflace a konzervativní pravicoví politici si zahrávají s retroaktivitou v kremelském stylu.





Nikde jsem se zatím nedozvěděl, zda je dovoleno beztrestně lhát a vyprávět pohádky Ústavnímu soudu. Ptám se pro kamaráda. Veřejnosti a občanům totiž vláda beztrestně lže ráda a hodně a dlouho. Na sociálních sítích se mezitím začala šířit báječná myšlenka, že žádná inflace už dávno v Česku není, ba přímo naopak nás nešťastné dlouho sužuje deflace, čehož se chytají nadšené pravicové jednotky vládních trollů.





Kolega invalidní důchodce Doležal Jiří X. nabádá kolegy důchodce také i také, aby požadovali zmrazení valorizace na pár let, což by jistě potěšilo všechny dolarové miliardáře jakožto i celou pravicovou vládu ekonomických zoufalců.





Důchodci fakt nejsou ani náhodou masou dementních osob, které zajímají pouze peníze. Ne, nezajímají je peníze, je zajímá, zda jim tyto peníze budou stačit na povinné krmení nenažrané české neoliberální oligarchické bestie.





Pan kolega vidí až stovky tisíc důchodců, co baží po časech uskromnění. Stát totiž potřebuje peníze na zbraně pro Ukrajinu, jaderné elektrárny také potřebuje a potřebuje toho mnohem víc. Ani jedno ani náhodou nezpochybňuji, jenže peníze od ostudného paktu Fiala Babiš tečou zcela jiným směrem a ke zcela jiným sociálním skupinám na zcela onačí účely.





Mnohem lepší by bylo se zmrazením valorizací také zmrazit neposlušné důchodce, kteří se nechtějí vůbec jako v době polykrize obětovat pro vyšší dobro. A máme hotovo.





