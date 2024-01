Americké listy (úryvky z nejlepších článků ze Spojených států) - Ukrajinské drony s umělou inteligencí jsou pro Rusko smrtící

16. 1. 2024 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

Článek z webu The Daily Beast ukazuje, jak by samoučící se zaměřovací algoritmy, instalované do hbitých kvadrokoptér, mohly vyřešit vážný problém, který trápí ukrajinské operace s drony . "Izraelské využívání umělé inteligence, která pomáhá jeho silám vybírat cíle pro letecké údery, znepokojuje skeptiky a obhájce lidských práv v oblasti umělé inteligence neboli AI. Tato umělá inteligence je tak chytrá, jak chytří jsou lidé, kteří ji vycvičili - a tito lidé jsou náchylní k tomu, aby shazovali bomby na špatná místa, varovali odborníci. Z toho všeho vyplývá, že izraelské nálety pomocí umělé inteligence představují riziko dalšího ohrožení civilistů v Gaze," uvádí se v článku Davida Axe.