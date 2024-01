Americké listy: "Nevím, jestli se v příštích letech budou lidé dívat na Spojené státy jako na vzor demokracie"

USA jsou "tlustý buvol, který se snaží zdřímnout", zatímco se k němu blíží hladoví vlci, řekl nejmenovaný velvyslanec. "Už slyším, jak v Moskvě bouchají zátky od lahví šampaňského," ironizoval.





"Diplomaté jsou zděšeni, že tolik amerických představitelů nechává svou horlivost pro stranickou politiku bránit základním funkcím vlády. Je to hlavní téma rozhovorů na jejich soukromých večeřích a setkáních. Mnozí z těch, s nimiž jsem hovořil, mluvili anonymně, aby ke mně byli stejně upřímní jako k sobě navzájem," píše Toosi.





Článek zmiňuje jednoho bývalého arabského velvyslance, který byl vyslán do USA během republikánské i demokratické administrativy, který říká, že americká politika se stala tak nezdravou, že by odmítl možnost návratu do Ameriky. "Nevím, zda se v příštích letech budou lidé dívat na Spojené státy jako na vzor demokracie," varoval autora článku jiný diplomat.





Autor si uvědomuje, že "mnohé z těchto rozhovorů by se před několika měsíci neuskutečnily. Existují pravidla, tradice a pragmatické obavy, které zahraniční diplomaty odrazují od komentování vnitřní politiky jiné země, i když bedlivě sledují události, jako jsou volební shromáždění v Iowě."