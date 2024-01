Výzva k novele zákona o zbraních

16. 1. 2024

Vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, vážené novinářky a novináři, zanedlouho bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednán ve třetím čtení návrh novely zákona o zbraních, shodou okolností krátce po tragédii, ke které došlo 21. prosince 2023 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dovolujeme si obrátit se na vás s prosbou, abyste pomohli prosadit účinnější úpravu zákona o zbraních, která by mohla výrazněji omezit riziko podobných útoků v budoucnu. Novela v podobě, v níž byla projednávána ještě před tragédií, takovým rizikům nepředchází. Je třeba přijmout radikálnější regulaci, která znemožní, aby pouhé splnění formálních podmínek umožňovalo nákup nesmírně přesné a účinné samonabíjecí pušky, která je oblíbenou zbraní masových vrahů v USA. Kdyby vrah tuto zbraň ve stejný den použil na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí v Praze nebo v pražském metru, mohlo být usmrcených lidí mnohem více.

Jsou naše zákony, pokud jde o držení zbraní, opravdu tak dobré, jak se mnohdy tvrdí? A pro koho – kromě výrobců a prodejců - jsou tedy dobré, když umožňují krátce po získání zbrojního průkazu bez omezení nakupovat větší počet zbraní včetně útočných? Proč jsou ve Velké Británii podobné útoky možné jen nožem? Protože dostat se ke střelné zbrani je tam velmi těžké, nemají je ani běžní strážníci. Obdobná právní úprava platí ve Spolkové republice Německo i v mnoha dalších zemích. Také současný prezident USA usiluje o omezení přístupu právě k takovým zbraním, jako použil vrah dne 21. prosince. Naráží na odpor silné a velmi bohaté zbrojařské lobby. I u nás místní zájmové skupiny ovlivňují zbraňovou legislativu.

Nepohne české politiky ani tragédie z 21. prosince 2023 k přijetí změn v zákonu o zbraních, které by alespoň výrazně omezily riziko opakování takových událostí? Stačilo by zbraně, umožňující obdobně masivní útok, pro držení soukromými osobami prostě zakázat. Pokud se chce někdo věnovat sportovní střelbě právě s takovou zbraní, mohl by k ní získat přístup výhradně na střelnici, kde by si ji zapůjčil po dobu sportovní střelby. Zákazem držení útočných zbraní, stejně jako omezením počtu držených zbraní, by jistě nebylo narušeno právo na obranu, zmiňované v Listině základních práv a svobod. Pro účely myslivosti pak jistě stačí běžné lovecké zbraně jako dosud a tento typ zbraně nutný není. Svoboda není bezbřehá, zejména když stojí proti právu na život a zdraví potenciálních obětí. Čím více zbraní, tím větší riziko. U vysoce účinných zbraní to platí tím spíše.

Zpřísnění podmínek pro získání a držení zbrojních oprávnění by nejen snížilo riziko zneužití zbraní, ale také by uklidnilo veřejnost, alespoň tu její naprostou většinu, která nadšení pro soukromé držení zbraní nesdílí. Specializované posouzení mentálních a duševních dispozicí by mělo být u žadatelů o zbrojní oprávnění samozřejmostí. Stejně jako povinné členství držitele oprávnění k dlouhé zbrani v mysliveckém spolku. Tím by byla zajištěna alespoň základní sociální kontrola trvající způsobilosti k držení zbraní. Osamocení střelci bez sociálního zakotvení jsou tradičně nejrizikovější typologií držitelů.

Omezit riziko dalších tragédií za takové zásahy do zbraňové legislativy stojí. Každá podobná událost znamená velký otřes pro celou společnost, narušuje její stabilitu a zvyšuje neklid, který je u nás v současnosti v důsledku mezinárodních událostí a ekonomické nejistoty zřetelný.

Dne 15. ledna 2024







prof. Pavel Barša, Ph.D., politolog

Mgr. Pavel Čižinský, advokát

Mgr. Jan Čižinský, starosta

Pavel Kosatík, spisovatel

JUDr. Jan Mach, advokát

prof. MUDr. Dita Maixnerová

Ph.D.prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., chirurg

Petr Pospíchal, chartista, diplomat, aktivista







kontakt: Petr Pospíchal, 603 421220, petr@headline.cz

