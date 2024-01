Estonská premiérka vyzvala NATO, aby se za tři roky připravilo na válku s Ruskem

17. 1. 2024

Země NATO mají tři až pět let na to, aby se připravily na potenciální vojenský konflikt s Ruskem, uvedla estonská premiérka Kaja Kallasová. Země NATO mají tři až pět let na to, aby se připravily na potenciální vojenský konflikt s Ruskem, uvedla estonská premiérka Kaja Kallasová.

"Naše zpravodajské služby odhadují, že to bude trvat tři až pět let, a hodně to závisí na tom, jak udržíme naši jednotu a náš postoj k Ukrajině," řekl Kallas deníku The Times.

Odkázala na zprávu estonské zahraniční zpravodajské služby, která uvedla, že Rusko považuje pobaltské státy za "nejzranitelnější část" bloku a mohlo by proti nim podniknout nepřátelské kroky. "Z pohledu pobaltských států má Rusko stále dostatek sil na to, aby v našem regionu vyvinulo skutečný vojenský tlak," řekla Kallas.

V této souvislosti vyzvala NATO, aby přijalo strategii "zadržování" Ruska ve stylu studené války. Mezi možnými problémy, kterým může Severoatlantická aliance v tomto ohledu čelit, jmenovala estonská premiérka nedostatek zbraní a obtížnost rychlého nasazení velkého počtu vojáků na frontové linii.

Kallas také požadovala, aby západní země zdvojnásobily svou vojenskou pomoc Ukrajině, aby zasadily rozhodující úder Rusku, který by zvrátil jeho územní ambice. "Estonský lid podporuje Ukrajinu až do vítězství. To je pro nás všechny velmi důležité," zdůraznila Kallas.

Předtím německý ministr obrany Boris Pistorius hovořil o hrozbě ze strany Ruska. Podle něj mají země EU "pět až osm let" na to, aby zvýšily zbrojní výrobu. Vyzval také k tomu, aby byly hrozby Moskvy vůči pobaltským státům, Gruzii a Moldavsku brány "vážně". "Není to jen řinčení zbraněmi," řekl Pistorius.

Německá rada pro zahraniční věci (DGAP) zase v listopadu varovala, že země NATO mají 6-10 let na to, aby se připravily na potenciální válku s Ruskem. Tak dlouho bude Rusku trvat, než obnoví svůj vojenský potenciál po skončení intenzivních bojů na Ukrajině, tvrdí odborníci.

Německé ministerstvo obrany se také začalo připravovat na scénář, ve kterém by Rusko mohlo v létě 2025 zaútočit na východní křídlo NATO, napsal Bild s odvoláním na tajný dokument.

Podle propočtů Bundeswehru může Rusko zahájit další vlnu mobilizace a odvést do armády dalších 200 tisíc lidí. Poté bude spěchat s vojáky do koridoru Suwalki, který spojuje pobaltské státy se zbytkem NATO. Do konce roku 2024 může Moskva v tomto regionu přistoupit k vojenské provokaci a do léta 2025 se podle německého ministerstva obrany vytvoří podmínky pro vojenský střet mezi Ruskem a zeměmi Severoatlantické aliance.

Zdroj v angličtině: ZDE

