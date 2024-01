Americké listy: Jak média špatně informují o problému migrace

Trumpovy příspěvky na serveru TruthSocial opakovaly tvrzení, že "miliony nelegálních přistěhovalců se sem valí z celého světa". O "stavbě zdi" už přestal mluvit. Tuto rétoriku nahradil něčím radikálnějším: Například 10. ledna řekl v televizi Fox News, že pokud vyhraje, provede "největší deportaci v dějinách naší země", a dodal: "Všechny pošleme zpátky tam, odkud přišli."





V článku Jamese Northa se píše, že "co je ještě horší, mainstreamová média nedokázala vysvětlit, proč tolik lidí v poslední době žádá o azyl na hranicích. K tomuto nárůstu počtu migrantů významně přispěla katastrofální politika USA, zčásti nedávná a zčásti stará několik desetiletí. Aby se tato skutečnost řešila, je třeba tyto strategie změnit."

Článek v časopise tvrdí, že "je pravda, že počet migrantů, kteří se v prosinci 2023 objevili na amerických hranicích, stanovil nový rekord - více než 225 000 zadržených. Ale vážený Adam Isacson z Washingtonské kanceláře pro Latinskou Ameriku neboli WOLA vytrvale vede statistiky těchto žadatelů o azyl a bližší pohled na tato čísla teorii 'globální přílivové vlny' podstatně oslabuje. Loni v srpnu pocházelo více než 90 procent migrantů, kteří se objevili na hranicích, z obvyklých zdrojů: z Mexika a ze střední Ameriky, přičemž v posledních letech přibylo několik lidí z Venezuely a z Haiti. Pokud mezitím k migrantům přicházejícím z Číny a Indie připočteme migranty z ostatního světa, dostaneme se na méně než 10 procent celkového počtu."





"Tyto základní informace byste se však z amerických médií nedozvěděli", sděluje autor. "Příznačná byla jedna zpráva deníku New York Times z konce prosince: 'Každý den přicházejí na hranice tisíce migrantů, kteří putují z nejvzdálenějších koutů světa, hnáni neúprosným násilím, zoufalstvím a chudobou.' Zpráva dále citovala pouze jednoho migranta ze Súdánu. O několik dní později to deník Times zdůraznil celým článkem s titulkem: 'Africká migrace do USA prudce stoupá, zatímco Evropa se brání'. Ve zprávě hlavního zpravodaje National Public Radio, která vyšla na konci roku, byli uvedeni pouze tři migranti: venezuelský lékárník, kurdský učitel angličtiny a ruský lékař. A deník The Washington Post také posílil 'globální přílivovou vlnu' svým nedávným podtitulem: 'Bezostyšní pašeráci prokoukli hraniční zeď, koordinují cesty z Afriky a Asie, aby přes americko-mexickou hranici převedli desetitisíce lidí'".

North pokračuje: "Tato zkreslení jistě nejsou zlověstná; mainstreamoví novináři hledají novinky a přitahují je lesklé předměty. Nebezpečně však tyto chyby prohloubili tím, že své publikum neinformovali o tom, že americká vláda nese za tento nárůst migrantů značnou odpovědnost. Bližší pohled na vysílající země - což je analýza, kterou žádné z mainstreamových médií neprovedlo - ukáže souvislost a to, jak je tato takzvaná krize pevně zakořeněna v našich vlastních špatných zahraničněpolitických rozhodnutích."





"Začněme Venezuelou. Je naprostou pravdou, že v posledních několika letech počet Venezuelanů, kteří se objevili na hranicích USA, prudce vzrostl; letos v září byli na prvním místě s 54 833 příchozími. Málo pozornosti se však věnuje tomu, co je příčinou těchto čísel."

"William Neuman, bývalý korespondent New York Times ve Venezuele, napsal vynikající knihu, která naznačuje některé odpovědi. Kniha Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř je kronikou venezuelského hospodářského krachu, který, jak vysvětluje, je 'jedním z nejextrémnějších kolapsů země v době míru, jaký byl kdy zaznamenán'. V reakci na to opustilo zemi sedm milionů lidí - zdaleka největší počet uprchlíků v dějinách Latinské Ameriky. Neuman obsáhle upozorňuje, že za katastrofu je zodpovědné především špatné hospodaření a protidemokratické represe venezuelských vlád, zejména současného režimu Nicoláse Madura."





"Neuman si ale také s bolestí všímá toho, jak tvrdá ekonomická válka Trumpovy administrativy zhoršila už tak špatnou situaci. Před Trumpem Spojené státy plánovaly uvalit 'cílené' sankce, zaměřené na nejvyšší představitele režimu, jako formu soustředěného nátlaku. Trump je však, protože se částečně podbízel pravicovým latinskoamerickým voličům na Floridě i jinde, zrušil. Vůdce opozice uvnitř Venezuely, Jesus (Chuo) Torrealba, řekl, že komplexní sankce se obrátily proti němu. 'Trumpova administrativa věřila, že když necháte lidi trpět, když zavedete politiku bolesti, že podpoříte všeobecné povstání,' řekl Torrealba. 'To se nestalo. Hladoví lidé se nebouří.'"

"Podle Neumana začala Bidenova administrativa uvolňovat ekonomický tlak, což je slibné znamení. 'USA uznaly, že je v našem národním zájmu podporovat stabilnější Venezuelu,' řekl. 'Obrovský proud uprchlíků ohrožuje stabilitu v ostatním regionu a končí také na naší jižní hranici. A umožnění návratu venezuelské ropy na světový trh by mělo zmírnit tlak na růst světových cen.'"





Další bod, který uvádí The New Republic, je, že "za prudký nárůst počtu Haiťanů na Rio Grande mohou částečně i Spojené státy. Dan Foote byl kariérní americký diplomat, který naposledy působil jako zvláštní vyslanec pro Haiti. Na protest proti politice Spojených států odešel v září 2021, kdy se na veřejnost dostal jeho kousavý rezignační dopis. Na vrcholu jeho obžaloby stála americká politika deportace haitských migrantů zpět do země, kterou zejména v hlavním městě ovládají kruté kriminální gangy, jež mají přesilu nad policií. Foote poukazuje na to, že USA nadále podporují nevolený a všeobecně nenáviděný režim premiéra Ariela Henryho, místo aby respektovaly široce založenou haitskou iniciativu na vytvoření prozatímní vlády, která by nakonec uspořádala nové spravedlivé volby."

Foote tvrdí, že Haiťané by neodcházeli v takovém počtu, kdyby USA nepomáhaly destabilizovat jejich zemi. "Haiti je jedno z nejkrásnějších a nejúrodnějších míst na světě a lidé, kteří tam žijí, jsou výjimeční," říká. "Ale v posledních zhruba 13 letech USA podporují režim, který je zkorumpovaný, spojený s gangy a nemá žádnou lidovou podporu. Haiti je zkrachovalý stát a my nadále podporujeme lidi, kteří způsobili jeho krach."

Foote dodal: "Dnes, když tam vyjdete z domu, hrozí, že vás někdo přepadne, unese nebo zabije. Lidé jsou ochotni zemřít, jen aby unikli. USA vytvářejí další emigraci."





Pokračuje také silný příliv migrantů ze Střední Ameriky, podle autora "Když sečteme Guatemalu, Honduras a Salvador, celkový počet migrantů výrazně převyšuje všechny, kteří ve statistikách spadají do kategorie ostatní".

"Douglas Massey, profesor na Princetonu, je pravděpodobně předním americkým odborníkem na historii migrace. (Hlavní americká média se na něj nevysvětlitelně neobracejí, přestože podrobným výzkumem strávil desítky let). Massey souhlasí, že 'globální přílivová vlna' je přehnaná. 'Migrace je stále velmi silně soustředěna na západní polokouli, a to z národů, s nimiž jsme měli dlouhodobé pletky a intervence na různých místech'", říká.

Ještě konkrétnější je v případě exodu ze Střední Ameriky: "Migrace odtamtud je přímým důsledkem amerických intervencí v 80. letech. Tehdy USA přímo intervenovaly v Salvadoru a Hondurasu na straně pravicových/vojenských režimů a Reaganova administrativa nadšeně podporovala podobnou vládu v Guatemale, která prováděla genocidu původního obyvatelstva na mayské vysočině." Počet obětí salvadorského převratu se proporcionálně rovnal počtu mrtvých v americké občanské válce.





"Massey a další vysvětlují, jak se rozsáhlé násilí v 80. letech minulého století projevovalo po celé roky. Každý, kdo navštívil tento region před rokem 1980, může jeho postřeh potvrdit: Přestože byla Střední Amerika v tomto období zjevně chudá, nedocházelo téměř k žádné emigraci. To se změnilo, jakmile vypukla desetiletí válek a násilí. Následoval začarovaný kruh, kdy uprchlíci utíkali do USA, kde se někteří mladší migranti zapojili do pouličních gangů a následně byli deportováni zpět do Střední Ameriky. Tam znovu vytvořili gangy, částečně s využitím zbraní, které jim zbyly po válkách. Známý gang Calle 18, který má v celém regionu odhadem 30 000 až 50 000 členů, je ve skutečnosti pojmenován podle 18. ulice v Los Angeles."

Z článku se dozvídáme, že "tyto středoamerické gangy neohrožovaly jen chudé lidi v odlehlých čtvrtích regionu - staly se dominantními ve svých zemích. Kdybyste v 80. letech 20. století navštívili například San Pedro Sula, hlavní obchodní město Hondurasu, viděli byste lidi, kteří plní ulice v kteroukoli hodinu. Večer se po centrálním náměstí promenádovaly manželské páry a lidé bezmyšlenkovitě navštěvovali kina a restaurace."





"Každý, kdo se do stejného města v posledních letech vrátil, by byl svědkem rozsáhlé proměny, která je výsledkem tohoto začarovaného kruhu. Jakmile zapadne slunce, lidé spěchají domů. Malé obchody se zavírají a před nimi se objevují ozbrojené stráže. Taxikáři, řidiči autobusů, dokonce i prodavači na chodnících, kteří nyní mohou pracovat pouze za denního světla, vám řeknou, že pravidelně platí gangům za ochranu - a obávají se, že jejich děti budou nuceny se k nim přidat."

"Slovo kriminalita na popis této hrůzné reality nestačí. Připomíná spíše vojenskou okupaci neukázněnou armádou. Trvalým důkazem zoufalství lidí prchajících před tímto násilím (o kterém navíc mainstreamová média příliš neinformují) je skutečnost, že v roce 2022 zemřelo při přechodu arizonské pouště nebo na jihu Texasu téměř 700 migrantů, kteří se snažili dostat do bezpečí."

Podle průzkumu reportéra, "do roku 2022 vládl Hondurasu Juan Orlando Hernández, represivní a zkorumpovaný prezident, kterého Obamova i Trumpova administrativa podporovaly - údajně proto, že představoval stabilitu. (Naštěstí mu to americký prokurátor pro jižní okrsek New Yorku nežral. Hernándezův preferovaný nástupce ve volbách v roce 2021 prohrál a krátce nato už exprezident seděl v letadle do New Yorku, kde je v současné době uvězněn a čeká na soud za obchod s narkotiky)."





Další nebezpečí spočívá v tom, že od globální přílivové vlny je jen krůček k "teorii velké výměny" - fašistickému tvrzení, že příliv podporují mocné zlovolné síly, aby vyhrály volby a udržely se u moci. Donald Trump už začal obviňovat demokraty, že přihlašují "miliony ilegálních cizinců k volbám", píše se v článku.

"Pokud však nedávná historie nezanechává příliš důvodů k útěše, je tu pozitivní příklad z minulosti. Poté, co americká vojenská intervence v jihovýchodní Asii v polovině 70. let skončila neúspěchem, uprchlíci utíkali z Vietnamu a dalších zemí v regionu. Těmto přistěhovalcům se tehdy hovorově říkalo 'lidé na lodích'. Massey zdůrazňuje, že Spojené státy jich nakonec přijaly 1,3 milionu."





Politice Spojených států bude opět dominovat otázka nelegální migrace, jak ukázaly předvolební mítinky Donalda Trumpa. Přestože USA potřebují levnou pracovní sílu, protože jako všude ve vyspělém světě místní obyvatelé nechtějí brát různá těžká pracovní místa a pro udržení nízkých cen mnoho podniků takovou málo placenou pracovní sílu potřebuje.