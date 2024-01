Gaza. Tohle vraždění podporuje Česká republika. Nestydíte se?

23. 1. 2024

Foto: Chlapec: Mnoho mých kamarádů bylo zabito.



Moderátor, Channel 4 News, pondělí 22. ledna 2023, 19 hodin: Jižní město Chán Unis v Gaze dnes zachvátily prudké boje, v ulicích probíhají přestřelky a z nebe probíhá intenzivní bombardování. Izraelské obranné síly tvrdí, že zahájily novou ofenzívu s cílem rozbít vojenský rámec Hamásu v západní části města. Palestinské úřady tvrdí, že izraelské jednotky vtrhly do jedné nemocnice a další obléhají. A varujeme: tato reportáž našeho zahraničního zpravodaje Sekundera Kermanyho obsahuje od samého začátku velmi znepokojivé záběry:









Reportér: Pronikavý pláč matky: "Neberte mi ji," křičí a tiskne drobné tělíčko své dcery. Za ní se zdravotníci snaží zachránit život dalšího dítěte. Je to scéna hrůzy, kterou je těžké zvládnout. Pacienti leží na podlaze.











"Celou noc jsme čekali na sanitku," říká Robbie. "Matka mi řekla, abych zachránil ostatní rodinu. A teď je mrtvá," vzlyká.





Panika a zběsilý strach, když se dovnitř rychle přinášejí další malé děti.









Podle palestinských představitelů tvoří děti a ženy naprostou většinu zabitých v Gaze. Toto je nemocnice Almata v Chán Unisu a je zahlcena. Kolem ní prostor uzavírají izraelské jednotky.









Lékař: "Od včerejší noci, kdy se rozšířily pozemní operace v Chán Unisu, jsme obdrželi mnoho a mnoho zraněných. Není tu žádný prostor. Pracuji na jednotce intenzivní péče. Jsou tam jen čtyři lůžka. Staral jsem se o 11 pacientů. Přeskakoval jsem přes postele, abych je ošetřil."





Reportér: Boje právě teď v Chán Júnisu na jihu Gazy patří k nejzuřivějším v celém konfliktu. Izrael tvrdí, že vedení Hamásu sem ustoupilo ze severu, zdá se, že je odhodlán převzít plnou kontrolu nad městem bez ohledu na oběti. Armáda tvrdí, že zabila desítky bojovníků a poprvé se přesunula na západ města.













V izraelském parlamentu dnes zoufalé rodiny rukojmích vtrhly na zasedání finančního výboru.

"Vraťte mi alespoň jednoho z nich živého," křičí žena s třemi unesenými příbuznými. Mnoho rodin se dosud záměrně snažilo vyhnout přílišné kritice vlády, ale nyní hněv vře.





"Co byste dělali, kdyby to byly vaše děti," křičí další muž.





Někteří včera večer uspořádali protest před domem premiéra Netanjahua poté, co vyloučil dohodu s Hamásem o propuštění rukojmích výměnou za ukončení války. "Kdybychom na to přistoupili, naši vojáci by bývali padli zbytečně, řekl. Další sedmý říjen by byl jen otázkou času."





Mezi těmi, které Hamás zadržuje, jsou i dvojčata Ziv Bengali. Jejich bratr je na návštěvě Londýna a vede kampaň za to, aby se pro jejich propuštění udělalo více.





"Chci jen, aby se moji dva bratříčci vrátili domů, a to jakýmikoli prostředky. Jestli to bude buď vojenským nátlakem, dohodou, čímkoli, prostě je potřebuji doma. Potřebuji je obejmout. Tolik mi chybí. Někdy se zdá, že je to čím dál jasnější a říká se, že jestli to znamená ukončit válku, jestli to znamená osvobodit všechny palestinské vězně, dostat rukojmí zpátky, tak to prostě udělejte. Naléhám: udělejte vše, co můžete, abyste je dostali domů. Budeme pak mít všechen čas na světě, abychom se se vším vypořádali později."





Reprotér: Zpět v Chán Unisu bylo mnoho Palestinců opět vyhnáno ze svých domovů. Prakticky veškeré obyvatelstvo Gazy je zatlačeno do jednoho malého města na hranici s Egyptem.

"Tohle je už sedmé vystěhování, možná i víc," říká Mariam. "Je to mučení, mučení, mučení."





Izrael říká, že Hamás musí být poražen, ale lidem, kteří jsou zde bombardováni a zabíjeni, to připadá jako krutý kolektivní trest, který nikoho nešetří.









"Každý den vidím umírat děti", říká Ehmed. "Jen tak tak se mi podařilo uniknout před ostřelováním. Mnoho mých kamarádů bylo zabito."









Palestinci tvrdí, že izraelští vojáci obsadili jednu nemocnici a obléhají další.Předevčírem Izrael zveřejnil záběry tunelů pod Chán Unisem. Tvrdí, že zde Hamás drží asi 20 rukojmích. Více než 100 Izraelců je stále drženo v zajetí.Člověk se musí ptát. Jak dlouho to ještě může pokračovat?