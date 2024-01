Trump vítězí v republikánských nominacích

24. 1. 2024

čas čtení 5 minut

Trump v bojovném projevu v primárkách v New Hampshire útočil na Haleyovou



Donald Trump vyhrál primárky v New Hampshire a pravděpodobně si tak upevnil pozici republikánského kandidáta na prezidenta.



Vítězství nad Nikki Haleyovou, která bývalému prezidentovi krátce pohrozila, že ho bude krotit, naznačuje, že pro Trumpa, který minulý týden snadno zvítězil i ve volebních shromážděních v Iowě, bude cesta k nominaci republikánů hladká. Při projevu ke svým příznivcům v Nashua si Trump udělal vítězné kolečko bojovným projevem, který obsahoval ostrou kritiku Haleyové.



"Měla velmi špatnou noc," řekl Trump. "Skončila třetí [v Iowě], a přesto se tu stále motá."

Agentura Associated Press vyhlásila vítěze závodu právě ve chvíli, kdy se ve 20 hodin uzavřely poslední zbývající volební místnosti v New Hampshire, a to po kontroverzních primárkách, v nichž skupiny podporující oba kandidáty utratily miliony dolarů ve stále zlovolnější televizní reklamě.



Haleyová, která Trumpa označila za kandidáta "chaosu", slíbila přijatelnější verzi pravicového ohně a síry, která se stala charakteristickou pro Republikánskou stranu. V polovině prosince prudce stoupla v průzkumech v New Hampshire, ale v úterý večer nedokázala tento nárůst zužitkovat.



Navzdory neuspokojivému výkonu v New Hampshire Haleyová trvala na tom, že bude pokračovat ve svém domovském státě Jižní Karolína, kde se příští měsíc budou konat republikánské primárky. Když Haleyová v úterý promlouvala ke svým příznivcům v Concordu, pogratulovala Trumpovi k vítězství v prvním státě primárek, ale zdůraznila důležitost nadcházejících závodů.





"New Hampshire je první v zemi. Není poslední v zemi," řekla Haleyová svým příznivcům v Concordu. "Tento závod ještě zdaleka neskončil. Zbývají ještě desítky států a dalším z nich je můj milovaný stát Jižní Karolína."





"Je čas, aby se republikánská strana sjednotila kolem našeho kandidáta a příštího prezidenta Spojených států: Donalda Trumpa. Pojďme tuto party dnes večer zahájit," řekl Scott.





"Dnešní výsledky potvrzují, že Donald Trump si nominaci republikánů téměř uzamkl a hnutí MAGA popírající volby a bojující proti svobodě dokončilo své ovládnutí Republikánské strany," uvedla Julie Chavez Rodriguezová, manažerka Bidenovy kampaně. "Zatímco pracujeme na listopadu 2024, jedna věc je dnes stále jasnější: Donald Trump míří přímo do volebního souboje, kde se utká s jedinou osobou, která ho kdy porazila u volební urny: Joem Bidenem."



Průzkumy však ukazují, že Trump si v Jižní Karolíně udržuje výrazný náskok, takže není jasné, jak by tyto primárky mohly změnit dynamiku závodu. Zdálo se, že New Hampshire představuje poslední významnou hrozbu pro to, co se zřejmě stane Trumpovou korunovací. Ve fialovém státě, který v roce 2020 volil Joe Bidena místo Trumpa, se Haleyová prezentovala jako centristická republikánka, zatímco Trump v posledních dnech na řadě mítinků pokračoval v nabízení pravicového populismu. Haleyová byla jedinou vážnou Trumpovou soupeřkou v New Hampshire poté, co v neděli z boje odstoupil Ron DeSantis.Když Trump promlouval ke svým příznivcům, vysmíval se Haleyové snaze bagatelizovat její prohru v New Hampshire a řekl: "Nechtějme, aby si někdo přivlastňoval vítězství, když měl velmi špatnou noc."Trumpův tým se podobně vysmíval rozhodnutí Haleyové zůstat v závodě po dvou rozhodujících prohrách, přičemž jeden z bývalých prezidentových stratégů ji zesměšnil jako "blouznivce". Haleyová, která vypadala neohroženě, se držela svého volebního poselství, že Trump není schopen vést republikánskou stranu do slibnější budoucnosti, a odkazovala na četné právní bitvy bývalého prezidenta. Trump byl nyní obviněn z 91 trestných činů ve čtyřech trestních kauzách a většinu minulého týdne strávil u soudu kvůli případu pomluvy."S Donaldem Trumpem máte jeden záchvat chaosu za druhým - tenhle soudní případ, tahle kontroverze, tenhle tweet, tahle seniorská chvilka," řekla Haleyová v úterý večer. "Chaos Joea Bidena nemůžete napravit chaosem republikánů."Trumpova rutina však nadále přitahuje. Mezi těmi, kdo v úterý volili bývalého prezidenta, byla i Tina Lorenzová, která uvedla, že Donalda Trumpa podporuje od roku 2016."On reprezentuje americký lid. Nejedná sám za sebe. Nejde mu o politický prospěch. Nejde mu o finanční důvody. Nepotřebuje peníze, nepotřebuje slávu a bohatství. To všechno už má," řekla 63letý Lorenzová."Je pro obyčejného člověka. A to je to, co se děje, že jsme se tak polarizovali, že nikdo jiný není pro obyčejné lidi."Výsledek v New Hampshire naznačuje, že Trump se stane prezidentským kandidátem své strany potřetí za sebou a v listopadu se pravděpodobně utká s Bidenem. Po Trumpově vítězství v Iowě a New Hampshire se k jeho podpoře hlásí stále více republikánských zákonodárců. V úterním projevu na Trumpově vítězném večírku vyzval republikány ke sjednocení bývalý prezidentský kandidát Tim Scott, který v listopadu odstoupil z primárních voleb a minulý týden podpořil bývalého prezidenta.Navzdory tomu, že Haleyová tvrdí opak, demokraté také zjevně věří, že republikánské prezidentské primárky jsou fakticky u konce, a již se zaměřují na všeobecné volby.