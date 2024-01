Donald Trump má v procesu o pomluvě zaplatit E Jean Carrollové odškodné 83,3 milionu dolarů

27. 1. 2024

Trump vyhrožuje, že se odvolá proti tomuto rozsudku, který přichází necelý rok poté, co Carrollová dostala 5 milionů dolarů v procesu o sexuálním zneužívání a pomluvě



Newyorská porota v pátek přiznala E Jean Carrollové 83,3 milionu dolarů, když žalovala Donalda Trumpa za pomluvu.



Carrollová obdrží 18,3 milionu dolarů jako náhradu škody a 65 milionů dolarů jako trestní odškodné. Bývalý prezident zaplatí Carrollové odškodné ve výši 18,3 milionu dolarů - 11 milionů dolarů je určeno na financování kampaně na nápravu reputace. Částka 7,3 milionu dolarů je určena za citovou újmu způsobenou Trumpovými veřejnými prohlášeními z roku 2019.

Chvíli po oznámení verdiktu ho Trump na serveru Truth Social odsoudil jako "naprosto směšné" a uvedl, že podá odvolání.



"S oběma verdikty nesouhlasím a proti celému tomuto Bidenem zrežírovanému honu na čarodějnice zaměřenému na mě a Republikánskou stranu se odvolám," napsal Trump. "Náš právní systém se vymkl kontrole a je využíván jako politická zbraň. Odebrali všechna práva vyplývající z prvního dodatku [o svobodě projevu v USA]. TOHLE NENÍ AMERIKA!"



Rozhodnutí federálního soudu na Manhattanu přichází necelý rok poté, co Carrollová získala 5 milionů dolarů v procesu proti Trumpovi za sexuální zneužívání a pomluvu.



Tato částka vyplývá z tvrzení Carrollové o znásilnění, které proti prezidentovi uvedla v článku v jednom newyorském časopise z června 2019. Publikace otiskla úryvek z její tehdy připravované knihy Na co potřebujeme muže? Skromný návrh.



V tomto úryvku Carrollová uvedla, že ji Trump znásilnil v šatně luxusního obchodního domu na Manhattanu někdy počátkem roku 1996. Forma Trumpova popírání - například tvrzení, že lže a je politickým agentem - se stala předmětem její žaloby za pomluvu proti němu v roce 2019.



V té době Carrollová nemohla Trumpa kvůli údajnému znásilnění žalovat, protože k němu došlo mimo občanskoprávní promlčecí lhůtu. Nový zákon státu New York z roku 2022, Adult Survivors Act, otevřel dospělým postiženým roční lhůtu pro podání žaloby za incidenty mimo občanskoprávní promlčecí lhůtu.



Carrollová podala další žalobu, tentokrát kvůli incidentu a hanlivým výrokům po skončení Trumpova prezidentství. Soudce Lewis Kaplan rozhodl, že závěry porotců - že Trump Carrollovou sexuálně zneužil a pošpinil její pověst - budou v tomto novém procesu přijaty jako skutečnost.





V důsledku toho nemohl Trump její tvrzení o sexuálním zneužívání znovu zpochybňovat. Porotci měli za úkol pouze zvážit finanční postih za poškození pověsti Carrollové - a částku potřebnou k tomu, aby Trump nemohl učinit ještě více hanlivých prohlášení.



Trump se u soudu pokoušel bezmezně blábolit, ale soudce mu to zakázal a nařídil, aby jeho blábolení bylo ignorováno a do soudního záznamu zapsány jen jeho jednoslovné odpovědi: "Ano," a "Ne."









