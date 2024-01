Nejvyšší ukrajinský generál odmítl Zelenského žádost, aby odstoupil z funkce

31. 1. 2024

čas čtení 5 minut



Konflikt mezi prezidentem a populárním vojenským velitelem Valerijem Zálužným zavinily osobnostní střety





Volodymyr Zelenskyj v pondělí požádal svého nejvyššího vojenského velitele Valerije Zálužného, aby odstoupil, ale populární generál to odmítl, což vyvolalo spekulace, že bude místo toho odvolán.



Napětí mezi oběma činiteli v souvislosti s neúspěchem letní ukrajinské protiofenzívy doutnalo již několik týdnů, ale přesto byl návrh, že by Zálužnyj mohl být donucen k odchodu, pro mnohé šokem.







Volodymyr Zelenskyj v pondělí požádal svého nejvyššího vojenského velitele Valerije Zálužného, aby odstoupil, ale populární generál to odmítl, což vyvolalo spekulace, že bude místo toho odvolán.

Z konfliktu obvinil osobnostní střety. "Osobně si myslím, že je to špatný nápad. Nejsou mezi nimi zásadní problémy, ale Zelenského úřad byl znepokojen tím, že Zálužnyj vydává politická, nikoli vojenská prohlášení," řekl Gončarenko.



Očekávání, že by Zalužnyj mohl být bezprostředně donucen k odchodu, se v pondělí odpoledne objevila na sociálních sítích. O několik hodin později ministerstvo obrany reagovalo stroze: "Vážení novináři, všem okamžitě odpovídáme: Ne, není to pravda." Předpokládalo se, že všichni čtenáři pochopili, o čem je řeč.



Není jasné, zda tím celá záležitost skončí. Gončarenko řekl, že Zelenskyj by mohl áalužného odvolat a nahradit - což je proces, který vyžaduje podporu ministra obrany - po vyhodnocení reakce veřejnosti a mezinárodního společenství.



Nejpravděpodobnější náhradou by byl Kyrylo Budanov, šéf ukrajinské vojenské rozvědky, který je zodpovědný za tajné operace proti Moskvě. O Budanovovi se začátkem letošního roku hovořilo jako o náhradníkovi za Oleksije Reznikova na postu ministra obrany v další vleklé sáze odvolávání, která začala podobnými záchvěvy spekulací.



Není jasné, jak by vypadala alternativní vojenská strategie vzhledem k zakořeněným pozicím Ruska na frontě, zatímco nejnaléhavější krizí Ukrajiny není bojiště, ale nutnost přesvědčit americký Kongres, aby schválil balík vojenské pomoci ve výši 61 miliard dolarů, který by zajistil roční nebo delší dodávky zbraní z USA.



Demokraté v úterý obvinili republikány, že jsou na pokraji záměrného krachu dohody, která spojuje pomoc Ukrajině se zpřísněním imigrační politiky na jižní hranici USA, aby pomohli volební kampani Donalda Trumpa.



Francouzský prezident Emmanuel Macron mezitím v projevu na švédské vojenské akademii vyzval evropské lídry k urychlení pomoci Ukrajině a uvedl, že "náklady ... na ruské vítězství jsou pro nás všechny příliš vysoké". Varoval přitom: "Pokud dojde k ruskému vítězství, na našem kontinentu již nebude existovat žádný bezpečnostní rámec a architektura."



Ukrajinské protiofenzívě, která začala v červnu, se nepodařilo prolomit ruské linie uprostřed kritiky, že útok byl rozložen do příliš mnoha os - ale skutečný spor mezi prezidentem a jeho nejvyšším generálem je zřejmě politický.



Ukrajinský generál je kromě prezidenta nejpopulárnější osobností v zemi a jeho velká popularita dráždí Zelenského úřad, zejména proto, že politik zvažuje, zda uspořádat nové volby, které jsou v současné době pozastaveny v rámci válečného stavu.



V mimořádném rozhovoru Zálužnyj na začátku listopadu pro týdeník Economist uvedl, že se domnívá, že válka je v patové situaci, a vyzval k nové pomoci ze strany Západu, ale o několik dní později Zelenskyj toto negativní hodnocení odmítl.



"Každý se unaví, bez ohledu na své postavení. A máme různé názory. Ale není to patová situace," řekl tehdy Zelenskyj a dodal, že nově přicházející západní stíhačky F-16 by ještě mohly vést k průlomu v roce 2024.



V ukrajinských médiích se také již několik měsíců objevují spekulace, že Zálužnyj by byl jediným reálným vyzyvatelem Zelenského v boji o prezidentský úřad, pokud by byly vypsány nové volby, zatímco válka pokračuje, a generál by kandidoval.



Ačkoli Zálužnyj nikdy veřejně neřekl, že vstoupí do politiky, neformální příspěvky na Facebooku, na nichž se objevují jeho fotografie s manželkou, byly v Bankově - ukrajinské obdobě Downing Street - interpretovány jako signál jeho úmyslu.



V listopadu Zálužnyj v rozhovoru varoval generály před vstupem do politiky. Řekl, že by bylo "obrovskou chybou", kdyby velitelé "řídili válku s vědomím, že zítra budete dělat politiku nebo volby".



Na přímou adresu šéfa armády dodal: "Při vší úctě ke generálu Zálužnému a všem velitelům, kteří jsou na bojišti, existuje absolutní pochopení hierarchie", v níž byl prezident na vrcholu.





V prosinci uniklé průzkumy veřejného mínění, které viděl deník Kyiv Independent, naznačovaly, že Zálužnyj je hlavním Zelenského vyzyvatelem a že by ho dosavadní prezident ve druhém kole porazil jen těsně, o dva procentní body. Kancelář prezidenta tehdy popřela, že by o průzkumu slyšela, ačkoli se objevily zvěsti, že si jej objednala.

0