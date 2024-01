Naléhavost humanitární pomoci pro takřka 11 milionů vysídlených Súdánců

31. 1. 2024

Podle nových údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je nyní v důsledku konfliktů v Súdánu vysídleno ohromujících 10,7 milionu lidí, z toho devět milionů uvnitř země. Organizace vyzývá ke společnému mezinárodnímu úsilí s cílem urychleně zintenzivnit humanitární pomoc při největším vysídlení na světě. Podle nových údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) je nyní v důsledku konfliktů v Súdánu vysídleno ohromujících 10,7 milionu lidí, z toho devět milionů uvnitř země. Organizace vyzývá ke společnému mezinárodnímu úsilí s cílem urychleně zintenzivnit humanitární pomoc při největším vysídlení na světě.

Z 10,7 milionu vysídlených lidí jich 1,7 milionu uprchlo před násilím do sousedních zemí, drtivá většina (62 %) jsou Súdánci. Nejvíce příchozích přichází do Čadu (37 %), Jižního Súdánu (30 %) a Egypta (24 %), zbytek do Etiopie, Libye a Středoafrické republiky. To vytváří další humanitární potřeby v regionu, který je již nyní v hluboké krizi.

"K dnešnímu dni je v Súdánu každá osmá vnitřně vysídlená osoba na světě," uvedla Amy Popeová, generální ředitelka IOM. "Jejich potřeby jsou ohromující: Zoufalý nedostatek potravin, přístřeší, zdravotní péče a hygieny, to vše dohromady je vystavuje zvýšenému riziku nemocí, podvýživy a násilí. Humanitární pomoc však zatím nestačí k tomu, aby uspokojila naléhavé potřeby. Nemůžeme se otočit zády k milionům lidí, kteří potřebují podporu."

Ozbrojené střety v posledních devíti měsících vyhnaly z domovů více než šest milionů lidí, kteří se připojili ke třem milionům lidí, kteří již byli v Súdánu vysídleni. Nová čísla zdůrazňují naléhavou potřebu zintenzivnit humanitární úsilí a věnovat celosvětovou pozornost řešení toho, co je nyní největší krizí vysídlování na světě.

Od začátku krize IOM reaguje na rostoucí humanitární potřeby v Súdánu i mimo něj, i když mnoho našich zaměstnanců bylo přímo zasaženo a sami museli opustit své domovy. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se zavázala řešit tyto nejnaléhavější potřeby a rozšiřuje svou reakci prostřednictvím nově zahájeného plánu reakce na krizi pro Súdán, který požaduje 168 milionů USD.

Konflikt v Súdánu měl i nadále hluboký dopad na obyčejné lidi. Kritická infrastruktura, včetně zdravotnických zařízení, škol, silnic a veřejných služeb, jako jsou zdroje elektřiny a vody, spolu s telekomunikačními aktivy, byla zničena.

Tato devastace drasticky omezila přístup k základním potřebám a život zachraňujícím službám. Epidemie nemocí, hlad a podvýživa jsou všudypřítomnou hrozbou. Chaos navíc zvýšil zranitelnost vůči sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí, což ženy a dívky vystavuje zvýšenému riziku.

K dnešnímu dni IOM pomohla téměř 1,2 milionu lidí v Súdánu a sousedních zemích, což zachraňuje životy a jen v samotném Súdánu posloužila více než 650 000 lidem. Pomoc zahrnuje základní ochranné služby a služby zdravotní péče, nouzové přístřeší a humanitární pomoc, podporu v hotovosti, poskytování čisté vody a hygienických balíčků a kritickou další dopravu. Ta umožnila téměř 150 000 lidem dostat se do bezpečných míst v sousedních zemích, kde mají přístup k humanitárním službám v bezpečných a důstojných podmínkách.

