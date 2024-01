Francouzský návrh na zavedení "zaručené svobody" potratů zaznamenal velké vítězství v dolní komoře parlamentu

31. 1. 2024

Změnu ústavy může čekat boj v Senátu poté, co národní shromáždění schválilo opatření 493 hlasy proti 30 hlasům





Dolní komora francouzského parlamentu drtivou většinou schválila opatření, které má do ústavy zapsat potraty jako "zaručenou svobodu", což je slib, který loni učinil prezident Emmanuel Macron.



Kontroverzní plán však nyní putuje do horní komory Senátu, kde narazí na odpor konzervativních Republikánů a krajně pravicového Národního shromáždění. Dolní komora francouzského parlamentu drtivou většinou schválila opatření, které má do ústavy zapsat potraty jako "zaručenou svobodu", což je slib, který loni učinil prezident Emmanuel Macron.Kontroverzní plán však nyní putuje do horní komory Senátu, kde narazí na odpor konzervativních Republikánů a krajně pravicového Národního shromáždění.





Opatření prošlo v úterý pozdě večer národním shromážděním poměrem hlasů 493 ku 30. Schválili ho téměř všichni členové Macronovy centristické menšinové koalice i levicové opoziční strany.



Macron a další francouzští zákonodárci vyzvali k tomu, aby právo na interrupci - které je ve Francii legální od roku 1974 - bylo zapsáno do ústavy poté, co americký nejvyšší soud v roce 2022 ukončil téměř půl století trvající národní ústavní právo na potrat.



Změny francouzské ústavy vyžadují buď referendum, nebo schválení třemi pětinami hlasů obou komor parlamentu.



Vláda zvolila termín "zaručená svoboda", a vytvořila tak potenciální konflikty mezi mezi dolní komorou, která již dříve odhlasovala zakotvení "práva" na potrat, a Senátem, v němž dominují středopravicové strany a který dosud schválil pouze "svobodu" pro potrat.



Mnozí středopravicoví členové Senátu jsou proti tomu, aby se potraty v ústavě vůbec zmiňovaly, a tvrdí, že to není ústavní otázka a že přístup k potratům není ve Francii ohrožen.





Senát se textem začne zabývat 28. února.







