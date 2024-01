Za íránskou velkou strategií stojí chaos

31. 1. 2024

Reportáže z Izraele na konci loňského roku ve mně vyvolaly různé emoce, v neposlední řadě neustálý pocit mírné klaustrofobie. Ani kvůli raketám Hamásu, které mě postupně donutily schovat se do protileteckých krytů, ani kvůli kolosální izraelské reakci, kterou jsem slyšel hřmít nad hlavou. Kamkoli jsem cestoval, ať už to bylo na okraj Gazy na jihu nebo k libanonské hranici na severu, cítil jsem se obklopen Íránem, píše David Patrikarakos.

Právě teď íránští proxies – od Hamásu přes Hizballáh až po jeho přisluhovače v Sýrii, stejně jako Húsie – útočí na Izrael a jeho zájmy. Írán také zaútočil na Pákistán, přičemž oba státy strávily poslední týdny tím, že se navzájem obviňovaly. Někdo by mohl namítnout, že je to nelogické chování. Írán je obecně považován za agresivní a také takový je. Ale jak Íránce nikdy neunaví říkat, po staletí nenapadli žádnou zemi ani nezačali žádnou válku. A íránské vedení rozhodně není nelogické. Tak proč všechno to násilí?

Veškerá zahraniční politika je produktem domácích faktorů. Vnitřní vždy vytváří vnější. Nemůžete pochopit brexit, aniž byste pochopili protichůdné osobnosti, které ho podnítily. A nemůžete pochopit íránské chování na Blízkém východě (i mimo něj), aniž byste pochopili jeho zkorumpovanou revoluční diktaturu ovládanou frakcemi a míru, do jaké tyto faktory utvářejí íránskou zahraniční politiku. Íránská zahraniční politika se ve svém jádru opírá o doktrínu "předsunuté obrany". Volně řečeno, snaží se bojovat v zahraničí, aby to nemusela dělat doma. Tuto strategii zakládá na dvou věcech: Balistických raketách dlouhého doletu a zástupném válčení s využitím místních skupin. A osvědčila se už od doby, kdy byla koncipována v íránsko-irácké válce v letech 1980-1988.

Těch osm let jsem vždy považoval za válku za nezávislost Islámské republiky. Tehdy byla vytvořena velká část její identity. Všechny národy jsou utvářeny narůstající moudrostí svých dějin a neměnnými determinanty geografie (i když často ignorují jedno nebo oba). Islámská republika se z toho, co pohání její politiku, naučila díky své zkušenosti revolučního státu, který musel bojovat o svou existenci téměř po celou první dekádu své existence. Zejména válka měst v roce 1984, během níž byl Írán opakovaně zasažen iráckými raketami dlouhého doletu, na které nebyl schopen reagovat stejným způsobem, vpálila do íránských vůdců potřebu balistických raket. Nyní, o 40 let později, jsou rakety v centru íránského odstrašování a státní hrdosti. Druhá věc, kterou válka Írán naučila, byla hodnota použití zástupných sil v boji proti nepřátelům. A klíčem k tomu byl muž jménem Kásim Sulejmání.

Sulejmání byl velitelem expedičních jednotek Kuds Islámských revolučních gard (IRGC), dokud ho Spojené státy v roce 2020 nezabily bezpilotním letounem. Na začátku války se stal velitelem dobrovolnických sil, které byly nasazeny v iráckém Kurdistánu – centru protisaddámovských separatistických aktivit v Iráku – aby spolupracovaly s Kurdy proti Bagdádu. Byla to jeho první zkušenost s použitím cizích sil k útoku na nepřítele v zastoupení, a to ho formovalo.

Byl to také, alespoň v duchu, počátek jednotek Kuds, které začaly svůj život jako "Oddělení 900", specializující se na přeshraniční nájezdy a nábor Iráčanů proti Saddámovi. Ale jak se rozrůstal, to, co činilo Kuds tak efektivním, bylo jeho pochopení, že k tomu, aby získaly takový vliv, o jaký usilují, jsou zapotřebí dvě věci. Prvním byl pragmatismus. Navzdory svému šíitskému sektářství byl Teherán rád, že Kuds našly sunnitské partnery, od iráckých Kurdů přes afghánskou Severní alianci až po Hamás v Gaze. Druhým, a to bylo klíčové, byla potřeba expandovat za hranice vojenské sféry. V Afghánistánu se Sulejmání stal kvazidiplomatem, strávil roky vyjednáváním mezi různými frakcemi – nakonec se stal pro afghánskou politiku tak důležitým, že první vláda země po pádu Tálibánu by bez něj možná nevznikla. V době americké invaze v roce 2001 měl Teherán v zemi takový politický vliv, že byl schopen pomoci Washingtonu proti jejich společnému nepříteli, Talibanu.

Írán si tento modus operandi osvojil všude, kam přišel, a pomohl vytvořit libanonský Hizballáh, který je nejen teroristickou skupinou, ale také efektivní politickou stranou a poskytovatelem sociální péče. V Iráku pomáhal různým šíitským milicím – souhrnně známým jako Lidové mobilizační síly (PMF) nebo Al-Hašd aš-Šábí – zabíjet koaliční vojáky, ale také je organizoval do politického uskupení Aliance Fatah, což mu přineslo značný volební úspěch. Ve všeobecných volbách v roce 2021, prvních po jeho zabití, se Fatah propadl ze 48 na 17 křesel. Nebylo to ani proto, že by získala výrazně méně hlasů, ale bez Sulejmáního, který by ji vedl, strany nepochopily nedávné změny hranic, zatímco jejich oponenti instruovali své stoupence, aby hlasovali takticky, a podle toho vysávali křesla.

A bylo tu ještě něco. Během osmdesátých let se Sulejmání spřátelil s Chameneím (tehdejším prezidentem). Když se stal nejvyšším vůdcem, měl Sulejmání přímou linku k sídlu moci. Jednotky Kuds a jejich doktrína předsunuté obrany od té doby tvoří středobod íránských zahraničních operací. Toto spojení vojenských, historických a politických faktorů je širší příčinou zmatku, který právě teď vidíme. Kromě své ideologické, často odporné rétoriky považuje Írán Izrael za nejmocnější stát v regionu a za hrozbu. Pro Teherán je válka v Gaze příležitostí udeřit na Jeruzalém prostřednictvím jeho různých proxies – zvláště když vidí, jak je Washington lapen na Ukrajině a trpí vnitřními spory.

Jako vždy si zachovává (připouštím, že nepravděpodobné) popírání. Ve svém prvním projevu po 7. říjnu Chameneí vyložil oficiální postoj: "Někteří z jeho vlastních lidí [izraelské vlády] v těchto dvou nebo třech dnech pomlouvali... což naznačuje, že za tímto hnutím stojí Írán. V tom se mýlí, my samozřejmě bráníme Palestinu... ale ti, kteří tvrdí, že práce Palestinců je výsledkem práce ne-Palestinců... provádějí špatnou kalkulaci."

Ale s údery v Pákistánu se íránské akce začínají jevit jako neudržitelné. Existuje reálná šance na širší masovou válku, o které Teherán důsledně tvrdí, že si ji nepřeje, a které se podle logiky musí vyhnout. Abychom pochopili tuto nesrovnalost, podívejme se ještě jednou do Íránu. "Prvořadým cílem Islámské republiky vždy byla sebezáchova," řekl mi Ali Ansari, profesor moderních dějin na Blízkém východě na univerzitě v St Andrews. "Ale teď uvolnili všechny tyto zástupné jednotky. Írán nechce příliš eskalovat a nyní, když se podíváte na rétoriku Hamásu, Hizballáhu a Húsíů, je to ve stylu "kde jste?" Očekávali, že jim Írán přijde na pomoc, a to se nestalo."

Částečně je to prostě způsob, jakým funguje moc v islámské republice. "Nejsou to jen jejich proxies, dokonce i v Íránu máte řadu nestátních aktérů, mezi něž patří i Islámské revoluční gardy," řekl Ansari. "Ale je to také povaha způsobu, jakým tam funguje velení a řízení. Je to do značné míry totalitní. Každý má možnost hodnověrně popřít. A očekává se od vás, že budete umět číst myšlenky vůdce." V době, kdy režim čelí několika letům masových protestů proti své vládě, jsou v politickém a vojenském establishmentu tací, kteří si myslí, že nyní je čas vypadat tvrdě, a neexistuje lepší způsob, jak to udělat, než zaútočit na Izrael. A to vše může být ospravedlněno, pokud je to zabaleno do roušky vykonávání vůdcovy vůle (ne-li jeho skutečných slov).

Část problému však tkví v tom, že Islámská republika nikdy úspěšně nevytvořila orgán, který by dokázal efektivně řídit vztahy mezi elitami – a výsledkem je téměř věčný nesoulad. Ministerstvo zahraničí a jednotky Kuds strávily 20 let handrkováním o to, kdo bude mít na starosti portfolio zahraničních věcí v Pákistánu, Afghánistánu a na širším Blízkém východě. Například v srpnu 2022 jednotky Kuds vyloučily ministerstvo zahraničí ze setkání s jednou z nejvýznamnějších iráckých šíitských osobností Muktadou al-Sadrem. Místo toho se vynořila, aby zaplnila byrokratickou prázdnotu, řada neformálních mocenských základen ztuhlých kolem důležitých postav. Výsledkem je, že státní politice dominují mezilidské spory a spojenectví. Přihoďte k tomu 120 registrovaných politických stran a chaos je logickým výsledkem.

Nyní k tomu přidejme vyhlídku na brzkou změnu vedení. Chameneímu je 84 let a je postižen rakovinou. Zvěsti o jeho blížící se smrti kolují už léta, ale tentokrát se zdá, že je to pravda. V roce 2014 se léčil s rakovinou prostaty. Před dvěma lety, po návštěvě svatyně, údajně řekl svému okolí, že to může být jeho poslední návštěva. Výběr jeho nástupce je z velké části v rukou Sboru expertů, který prověřuje potenciální kandidáty. Je samozřejmě přeplněn válčícími frakcemi a neprůhlednými sváry, a přesto je dalším centrem vnitřních bojů.

Rozhodnou dva kandidáti. Za prvé je tu Modžtaba Chameneí, Chameneího druhý syn, který je hlavním kaplanem Islámských revolučních gard, což ho staví přímo do srdce dvou mocenských center establishmentu: Armády a duchovenstva. Jako všichni revolucionáři, i mulláhové se kdysi distancovali od představ o dědičném následnictví. A jako všichni revolucionáři na sebe vzali mnoho charakteristik režimu, kterým opovrhovali. Druhým kandidátem je Ebráhím Raísí, ale je nepravděpodobné, že by vyhrál. Úřadující prezident a takzvaný Řezník z Teheránu, což je odkaz na jeho roli soudce při masových popravách politických vězňů v roce 1988, je bouřlivě necharismatický – nikdo ho nemá rád.

Problém Chameneího smrti však zůstává. "I když je otázka nástupnictví vyřešena," říká Ansari, "je to spíše skutečnost, že Chameneí nemá takovou kontrolu jako v minulosti. Za normálních okolností by byl schopen věci zvládnout, ale s blížícím se přechodem jsou všichni zapojeni do manévrování a někteří lidé se snaží vypadat tvrději, než ve skutečnosti jsou." Jinými slovy, režim ztrácí svou autoritu. A s rozředěnou důvěryhodností je nucen vypadat drsně. Samozřejmě, jak už to tak bývá, je to nebezpečné, výsledek je nejistý a mohlo by to skončit širší válkou, kterou nikdo ve skutečnosti nechce – a nikdo z ní nemůže uniknout.

