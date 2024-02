Devizové rezervy ruských bank se propadly na třináctileté minimum

2. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruský bankovní systém nadále směřuje k měnovému hladovění, protože sankce přerušují vazby na západní trhy a zákazníci spěchají s přesunem peněz do zahraničí. Ruský bankovní systém nadále směřuje k měnovému hladovění, protože sankce přerušují vazby na západní trhy a zákazníci spěchají s přesunem peněz do zahraničí.

Na konci roku 2023 se devizové rezervy na klientských účtech u ruských bank snížily o 30,9 miliardy dolarů, tj. o 16 %, podle statistik Centrální banky Ruské federace. K 1. lednu zbývalo bankám 170,4 miliardy dolarů v měně klientů, což je nejnižší částka od listopadu 2010.

Objem cizí měny na účtech právnických osob se za rok snížil o 16,1 miliardy dolarů a účty občanů v cizích měnách ztratily 8,1 miliardy dolarů. Během dvou let války podle centrální banky banky přišly z klientských účtů v cizí měně o 107,7 miliardy dolarů – téměř 40 % objemu, který držely před invazí na Ukrajinu.

Samotné banky také ztrácejí likviditu v cizí měně, zejména hotovost na účtech v zahraničí, které zajišťují závazky vůči klientům. Na konci roku objem těchto bankovních "devizových rezerv" klesl na 44,7 miliardy dolarů, což je nejnižší úroveň od pandemie v roce 2020. K výraznému snížení likvidních aktiv bank v cizí měně – o 4,2 miliardy dolarů najednou – navíc došlo v prosinci, kdy se objevily problémy při vypořádání s Tureckem a Čínou, které se staly významnými obchodními partnery Ruska.

Ve skutečnosti dochází k "degradaci objemu devizových zdrojů" v ekonomice, poznamenal již dříve Jegor Susin, generální ředitel GPB Private Banking. Objem obchodů západních bank v Rusku se zmenšil na sovětskou úroveň a příliv hlavních světových měn se zhroutil.

Podle Centrální banky Ruské federace země v loňském roce vydělala na vývozu 422,7 miliardy dolarů, přičemž pouze 24,7 % transakcí se uskutečnilo v dolarech a eurech, podle nejnovějších údajů centrální banky. Příliv dolarů a eur do země by tak mohl činit asi 105 miliard dolarů ročně. A to odpovídá úrovni devizových příjmů v letech 2002-03 (102-129 miliard dolarů).

37 % obchodu se uskutečňuje v "přátelských" měnách, především v jüanu (33 %). Spolu s nimi by celkový příliv zahraniční měny mohl činit 260,8 miliardy dolarů, což je úroveň z let 2005-06, což je pod "dnem" všech následujících krizí, od pandemie v roce 2020 až po postkrymský kolaps cen ropy.

Zdroj v ruštině: ZDE

0