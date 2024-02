Izrael v Gaze bombardoval školku - a další izraelská zvěrstva

5. 2. 2024

čas čtení 19 minut

- Izraelci stříleli na humanitární konvoj čekající na povolení ke vstupu do Gazy:

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire - thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG — Thomas White (@TomWhiteGaza) February 5, 2024

- Celkový počet obětí v Gaze od 7. října vzrostl na 27 365. Mezi místy, která Izrael o víkendu zasáhl, byla i mateřská školka v Rafáhu ukrývající vysídlené rodiny.

(Mezitím si čeští analytici libují, jaké má ČR vynikající přátelské vztahy s vražednou Netanjahuovou vládou v Izraeli. Bude to mít dlouhodobé záporné dopady pro Českou republiku.)

Aktuální informace o situaci v Rafáhu, kde podle agentury AFP zahynulo při izraelských úderech přes noc na pondělí 128 lidí - většinou žen a dětí - s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví Gazy.



Vládní mediální úřad Hamásu uvedl, že izraelské bombardování pokračovalo v celém středu a jižním cípu pobřežního území, včetně blízkosti nemocnic. Píše agentura AFP:



"Situace je nepopsatelná," řekl Said Hamouda, Palestinec, který utekl ze svého domova do jižního města Rafáh na hranicích s Egyptem.



"Ať už máte milion dolarů nebo sto, jste ve stejné situaci," řekl Hamouda.



V pondělí ráno sdělily zdroje AFP, že slyší dělostřeleckou palbu v oblastech východního Rafáhu a Chán Júnisu, hlavního města Gazy.



Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že izraelské bombardování pokračuje v Chán Júnisu, který je vystaven "nepřetržitému ostřelování". Dodává, že "nemocnice Al-Amal a Kamal Nasser v centru města Chán Júnis" zůstávají v obležení.



Dále uvádí, že "izraelské dělostřelectvo rovněž pokračovalo v bombardování rozsáhlých oblastí východně od města Deir al-Balah".





- Palestinský lékař svědčí, že ho izraelské síly v Gaze zadržely, když obsadily nemocnici, a během 45 dní zajetí ho vystavily týrání, včetně nedostatku spánku a neustálého spoutávání a zavazování očí, než ho minulý týden propustily, uvádí agentura Reuters. Tisková agentura píše:

Aktuální informace o situaci v Rafáhu, kde podle agentury AFP zahynulo při izraelských úderech přes noc na pondělí 128 lidí - většinou žen a dětí - s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví Gazy.Vládní mediální úřad Hamásu uvedl, že izraelské bombardování pokračovalo v celém středu a jižním cípu pobřežního území, včetně blízkosti nemocnic. Píše agentura AFP:"Situace je nepopsatelná," řekl Said Hamouda, Palestinec, který utekl ze svého domova do jižního města Rafáh na hranicích s Egyptem."Ať už máte milion dolarů nebo sto, jste ve stejné situaci," řekl Hamouda.V pondělí ráno sdělily zdroje AFP, že slyší dělostřeleckou palbu v oblastech východního Rafáhu a Chán Júnisu, hlavního města Gazy.Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že izraelské bombardování pokračuje v Chán Júnisu, který je vystaven "nepřetržitému ostřelování". Dodává, že "nemocnice Al-Amal a Kamal Nasser v centru města Chán Júnis" zůstávají v obležení.Dále uvádí, že "izraelské dělostřelectvo rovněž pokračovalo v bombardování rozsáhlých oblastí východně od města Deir al-Balah"., než ho minulý týden propustily, uvádí agentura Reuters. Tisková agentura píše:



Doktor Said Abdulrahman Maarouf pracoval v nemocnici al-Ahli al-Arab ve městě Gaza, když ji v prosinci obklíčily izraelské síly.



Popsal, že měl spoutané ruce, spoutané nohy a zakryté oči po dobu téměř sedmitýdenního věznění.



Uvedl, že mu bylo nařízeno spát na místech vysypaných oblázky bez matrace, polštáře nebo přikrývky a s hlasitou hudbou.



Izraelská armáda uvedla, že se zadrženými osobami zachází v souladu s mezinárodním právem a podle jejích protokolů se s nimi má zacházet důstojně. "Incidenty, při nichž nebyly dodrženy pokyny, budou prošetřeny," uvedla v prohlášení.



Již dříve popřela, že by se zaměřovala na civilisty nebo je týrala.



"Mučení v izraelském vězení bylo velmi kruté. Jsem lékař. Moje váha byla 87 kilogramů. Za 45 dní jsem zhubl o více než 25 kilogramů. Ztratil jsem rovnováhu. Ztratil jsem schopnost se soustředit. Ztratil jsem veškerý cit," řekl.



"Ať už popisujete utrpení a urážky ve vězení jakkoli, nikdy nemůžete poznat realitu, pokud jste to neprožili," dodal.



Maarouf uvedl, že netuší, kde byl zadržován, protože měl po celou dobu zadržování zavázané oči a nebyl si jistý, zda byl držen uvnitř nebo vně Gazy. Byl vysazen na přechodu Kerem Šalom a vyzvedl ho Červený kříž.



Maaroufovo zatčení bylo posledním okamžikem, kdy měl zprávy o své rodině, a stále neví, zda přežili izraelské bombardování, když izraelské síly postupovaly do města Gazy pod intenzivní dělostřeleckou palbou.



Maarouf zadržoval slzy, když popisoval svůj poslední telefonický rozhovor s dcerou ve chvíli, kdy izraelští vojáci z reproduktorů vyzývali všechny lékaře a zdravotnický personál, aby opustili budovu nemocnice.



Byla v rodinném domě ve městě Gaza, jedním z jeho pěti dětí, které tam byly všechny s jeho ženou a dalšími 15 až 20 příbuznými.



"Táta nás tu zastihl při bombardování. Co budeme dělat?" řekla mu. Odpověděl jí, že kdyby jí řekl, aby zůstala, a oni by byli zabiti, nebo kdyby jí řekl, aby odešla, a oni by byli zabiti, bylo by to pro něj mučení.

"

Jestli chceš odejít, tak odejdi. Jestli chceš zůstat, tak zůstaň. Jsem s tebou ve stejném zákopu a teď mě vezou k izraelským vojákům, aniž bych znal svůj osud," vzpomněl si, jak jí to řekl.



"Od té chvíle až dodnes nemám žádné informace o svých dětech ani o své ženě," řekl s pláčem.





- Antony Blinken má v Saúdské Arábii prosazovat příměří a pomoc v Gaze



Americký ministr zahraničí Antony Blinken má v nejbližších hodinách přijet do Saúdské Arábie na svou pátou návštěvu regionu od října.



Jeho návštěva přichází poté, co USA provedly odvetné údery na cíle napojené na Írán v Iráku a Sýrii a na objekty húsijských povstalců v Jemenu v rámci nejnovější eskalace konfliktu, který se šíří po celém Blízkém východě.



Cesta rovněž přichází v době, kdy Bidenova administrativa postupně projevuje určitou frustraci z Izraele, na který byly ve čtvrtek uvaleny sankce proti extremistickým osadníkům, ačkoli USA smetly ze stolu mezinárodní výzvy, aby Izrael ukončil svou vojenskou kampaň.



Projednávaný návrh příměří - vypracovaný během rozhovorů před týdnem v Paříži za účasti šéfa CIA a izraelských, katarských a egyptských představitelů - by podle zdroje z Hamásu přerušil boje na prvních šest týdnů, kdy Hamás osvobodí rukojmí zajaté 7. října výměnou za palestinské vězně. Dále o tom informuje agentura AFP:



Blinken na své cestě navštíví Izrael a také Egypt a Katar, který je klíčovým prostředníkem mezi Hamásem, jenž kontroluje pásmo Gazy a má kancelář v Dauhá.



Blinken v pondělí po setkání s katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim ve Washingtonu uvedl, že existuje "reálná naděje" na úspěch "dobrého, silného [návrhu] příměří".



Katar rovněž vyjádřil optimismus, ačkoli Hamás prohlásil, že k dohodě nedošlo, a v Izraeli také panuje rozkol, přičemž jestřábi se staví proti domnělým ústupkům Hamásu.



Stovky lidí se v sobotu večer shromáždily v Tel Avivu, aby požadovaly rychlé kroky k osvobození rukojmích a také předčasné volby. Odsoudily neschopnost tvrdě pravicové vlády premiéra Benjamina Netanjahua vybojovat jejich svobodu.



Jake Sullivan, Bidenův poradce pro národní bezpečnost, v neděli připustil debatu uvnitř Izraele, ale v souvislosti s dohodou řekl, že "míč je v tuto chvíli na straně Hamásu".



Sullivan v rozhovoru pro pořad "Face the Nation" na stanici CBS uvedl, že Blinken bude tlačit na Izrael, aby umožnil více potravin, vody, léků a přístřeší v Gaze, která je v důsledku téměř čtyřměsíčního bombardování v troskách.



"To bude jeho hlavní prioritou, až se setká s izraelskou vládou - že potřeby palestinského lidu jsou něco, co bude v přístupu USA v popředí zájmu," řekl Sullivan.



Očekává se, že Blinken zahájí svou cestu v pondělí v Saúdské Arábii, která před útokem ze 7. října zvažovala kroky k navázání vztahů s Izraelem, což je pro zemi, která je strážcem dvou nejposvátnějších míst islámu, potenciálně historický krok.



- Tisková agentura Wafa s odvoláním na bezpečnostní zdroje a Palestinskou vězeňskou společnost uvádí, že Izrael zadržel dalších 22 Palestinců na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem.



Wafa popisuje razie jako "rozsáhlý vojenský vpád" na celé území a uvádí, že od 7. října bylo zadrženo téměř 6540 Palestinců.



- Al-Džazíra přináší reportáž Mohammeda R. Mhawishe, který zůstal se svou rodinou ve městě Gaza po celou dobu izraelského útoku na toto území. Píše:



Moje rodina - otec, matka, sestra, manželka a dvouletý syn - a já hledáme relativní útočiště v garáži zničeného obytného domu. Za deštivých nocí si svlékám kabát a omotávám ho kolem svého dítěte, dělám mu z něj přikrývku a zároveň ochranu před chladem, s nadějí a modlitbou, že to jeho malému tělíčku bude stačit.



Kromě přístřeší je to boj o jídlo. Nevzpomínám si, kdy se můj syn naposledy pořádně najedl. Pšenice není nikde k sehnání, takže používáme ječmen a kukuřici, které jsou určeny pro krmení zvířat, a meleme je na mouku na chleba.



Pokud si jídlo zajistíte, musíte ho ještě uvařit, a protože není plyn na vaření, lidé pročesávají ruiny, aby našli cokoli, z čeho by mohli rozdělat oheň, a vystavují se tak kdykoli bombardování.



- Ve své poslední operační zprávě izraelská armáda tvrdí, že za posledních 24 hodin zabila "desítky teroristů" v centrální a severní části pásma Gazy.



Uvádí, že v západní části Chán Júnis její jednotky "pokračují v zabíjení teroristických operativců v bojích". Tvrdí, že "provedla cílené nálety na teroristické cíle a lokalizovala zbraně včetně pušek AK-47, odstřelovacích pušek, granátů a munice".



- Al-Džazíra uvádí, že brigády Al-Kuds patřící k Islámskému džihádu v Gaze tvrdí, že se zapojily do bojů s izraelskými jednotkami "na frontové linii města Chán Júnis" za použití "protipěchotních bomb".



Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu vydány.



- Rodina Shaadi Muqtasenové žije v centru starého Hebronu, jednoho z nejsilněji napadaných a silně militarizovaných míst na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Pro palestinské obyvatele se tam život téměř zastavil.









Izraelské bezpečnostní síly, které kontrolují tuto oblast a mají strážní stanoviště přes ulici, zavedly okamžitý zákaz vycházení, které v podstatě znamenalo domácí vězení, a to i pro děti.



"První měsíc jsme nesměli vůbec vycházet z domu," řekl. "Když jsme jen začali otevírat malou mřížku na dveřích [abychom se podívali ven], slyšeli jsme, jak odjišťují zbraně."



Na dvoře se jim hromadily odpadky, protože nesměli otevřít dveře, aby je vynesli do popelnice. Jednou za měsíc směl na hodinu vyjít ven, aby nakoupil jídlo pro rodinu. Když měli tak málo času, kupovali jen pytle pšenice, "jako bych krmil zvířata".



Omezení se pak mírně zmírnila a obyvatelé směli vycházet z domova tři dny v týdnu. Nyní mohou vycházet každý den, ale stále platí neoficiální zákaz vycházení přes noc, který začíná v 19 hodin. Školy zůstávají zavřené, stejně jako většina místních obchodů. Jeden holič, který se pokusil znovu otevřít, byl zbit.



Palestinci žijící v centru Hebronu jsou zvyklí na násilí a síť kontrol, která trvá již více než 20 let, včetně zákazu chůze po některých ulicích, které jsou přístupné jen Izraelcům. Současná omezení jsou však podle nich bezprecedentní.



- Izraelské síly provádějí razie ve městech a obcích po celém okupovaném Západním břehu Jordánu a zatkly 11 lidí, informuje Al-Džazíra s odvoláním na místní média.



Katarská televizní stanice uvedla, že ve městě Tulkarem došlo ke střetům mezi ozbrojenými Palestinci a izraelskými silami, a informovala o bojích v uprchlickém táboře al-Ain v Nábulusu.



Pět mužů bylo zatčeno v Tulkaremu, tři ve městě Ramalláh a tři ve městě Halhul severně od Hebronu, uvedla agentura.



Napětí na Západním břehu Jordánu se stupňuje od útoku Hamásu ze 7. října, kdy Izrael dále zpřísňuje kontrolu palestinského obyvatelstva a zvyšuje počet vojenských zátahů.



Minulý týden izraelské síly převlečené za lékaře a zdravotní sestry popravily v nemocnici na Západním břehu tři palestinské bojovníky, včetně jednoho, který byl podle nemocnice při předchozím izraelském útoku částečně ochrnutý.



Osadníci se také osmělili k útokům na palestinské a beduínské vesnice a podle OCHA vysídlili více než tisíc lidí.



Americký prezident Joe Biden minulý týden uvalil sankce na čtyři izraelské osadníky a uvedl, že násilí ze strany osadníků dosáhlo "neúnosné úrovně a představuje vážnou hrozbu pro mír, bezpečnost a stabilitu Západního břehu Jordánu a Gazy, Izraele a širšího regionu Blízkého východu".





- Borrell říká, že snížení prostředků UNRWA je "nepřiměřené a nebezpečné".



Zastavení financování UNRWA by bylo "nepřiměřené a nebezpečné", varoval šéf zahraniční politiky EU po izraelském obvinění, že se několik členů personálu palestinské uprchlické agentury podílelo na útoku Hamásu na Izrael ze 7. října.



Bezprostředně po vznesení obvinění tucet zemí včetně USA a Velké Británie pozastavilo financování agentury, která obviněné zaměstnance propustila, zatímco další jsou v konfliktu pohřešováni a jeden je údajně mrtvý.



Josep Borrell v nedělním příspěvku na svém blogu uvedl, že "takovou nepřiměřenou reakci by si jinde těžko dokázali představit". Dodal: "Pokud by se někteří lékaři v nějaké evropské nemocnici podíleli na trestné činnosti, proběhlo by důkladné vyšetřování a byla by přijata veškerá odpovídající opatření.



Žádná vláda by však nikdy nepřestala financovat zdravotnictví, protože by tím potrestala především lidi, kteří tyto služby využívají. Prohřešky jednotlivců by nikdy neměly vést ke kolektivnímu potrestání celé populace."



Přestože obvinění proti pracovníkům UNRWA jsou "závažná" a neměla by zůstat "bez trestu", argumentoval tím, že agentura je "ústředním prvkem celé operace pomoci uvnitř Gazy" a že žádná jiná agentura OSN "by nemohla řídit operace bez infrastruktury, logistiky a personálu UNRWA".



Poukázal na to, že zatímco některé členské státy EU pozastavily své financování, "záležitost provázely nedorozumění a dezinformace" a že ani Komise EU, ani Německo či Francie se nerozhodly ukončit své příspěvky.



UNRWA byla založena v roce 1949 po válce, která provázela vznik Izraele, kdy 700 000 Palestinců uprchlo nebo bylo vyhnáno ze svých domovů.



Zaměstnává 30 000 Palestinců, kteří slouží občanským a humanitárním potřebám 5,9 milionu potomků těchto uprchlíků - v pásmu Gazy, na Západním břehu Jordánu a v rozsáhlých táborech v sousedních arabských zemích.



Borrell dodal:



"Pokud UNRWA přestane poskytovat své služby nebo je omezí, což se může stát již koncem února, výrazně to zhorší probíhající dramatickou humanitární krizi. V sázce jsou životy statisíců Palestinců nejen v Gaze."







Nejméně 20 mrtvých při izraelských útocích na Rafáh, sděluje OCHA



Podle humanitární agentury OSN OCHA bylo o víkendu při izraelských útocích na město Rafáh, které izraelská armáda dříve označila za bezpečnou zónu a kam uprchly statisíce Palestinců, zabito nejméně 20 Palestinců.



Ve své nejnovější zprávě o konfliktu a s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví Gazy OCHA uvedla, že o víkendu bylo zabito 234 Palestinců, čímž se celkový počet obětí v Gaze od 7. října zvýšil na 27 365.



Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami a téměř 67 000 bylo zraněno. Většinu zabitých tvoří ženy a děti.



Mezi nejsmrtelnější incidenty během víkendu patří nejméně 11 Palestinců zabitých při útoku na obytnou budovu poblíž nemocnice An Najjar ve východním Rafáhu v sobotu brzy ráno, uvedla OCHA.



Dalších pět Palestinců včetně jednoho dítěte bylo zabito při útoku na jinou obytnou budovu ve východním Rafáhu v sobotu odpoledne a další čtyři Palestinci byli zabiti při dalším útoku na obytnou budovu ve východním Rafáhu v sobotu v časných ranních hodinách.



Tisíce Palestinců nadále prchají do Rafáhu z Chán Júnisu dále na sever, kde Izrael nyní soustřeďuje své útoky. Ministr obrany Yoav Gallant však minulý týden uvedl, že armáda se nyní zaměří na Rafáh.







- Stovky lidí se v sobotu večer shromáždily v Tel Avivu, aby požadovaly rychlé kroky k osvobození rukojmích a také předčasné volby, protože odsoudily neschopnost tvrdé pravicové vlády premiéra Benjamina Netanjahua vybojovat jejich svobodu.



- Šéf irácké proíránské aliance Hašed aš-Šaabí požadoval po smrtících úderech stažení koaličních sil vedených USA ze země a varoval, že si USA "zahrávají s ohněm". "Zaměřili se na správní úřady, nemocnici (Hashed), zasáhli síly pověřené ochranou hranic," řekl Faleh al-Fayyad na pohřebním obřadu za členy skupiny, kteří byli zabiti při amerických úderech.



- Írán varoval USA před jakýmkoli postupem proti lodi Behshad plující pod íránskou vlajkou, která je umístěna v Rudém moři a kterou USA podezírají z poskytování informací o sledování, jež pomáhají řídit útoky Húsiů na pevnině křižujícími raketami na obchodní lodní dopravu v oblasti. Jakýkoli útok na loď by byl na riziko těch, kteří takové kroky podnikají, uvedl Teherán.



- Vojenský mluvčí Húsiů varoval, že sobotní údery USA a Velké Británie na Jemen nezůstanou "bez odezvy". "Tyto útoky neodradí jemenské síly a národ od zachování podpory Palestinců tváří v tvář sionistické okupaci a zločinům," uvedl mluvčí hútijské armády brigádní generál Yahya Saree.



- Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Násir Kanání rovněž varoval, že tyto útoky jsou "v jasném rozporu s opakovanými tvrzeními Washingtonu a Londýna, že si nepřejí rozšíření války a konfliktu v regionu", zatímco Hamás uvedl, že údery přinesou na Blízký východ "další zmatek".



- Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir řekl listu Wall Street Journal, že americký prezident Joe Biden neposkytl Izraeli dostatečnou podporu pro jeho válku v Gaze. "Místo toho, aby nás plně podpořil, se Biden zabývá poskytováním humanitární pomoci a pohonných hmot [do Gazy], které jdou Hamásu," řekl Ben-Gvir listu v článku zveřejněném v neděli. "Kdyby byl u moci [bývalý americký prezident Donald] Trump, chování USA by bylo zcela jiné."



Podrobnosti v angličtině



. "Zaměřili se na správní úřady, nemocnici (Hashed), zasáhli síly pověřené ochranou hranic," řekl Faleh al-Fayyad na pohřebním obřadu za členy skupiny, kteří byli zabiti při amerických úderech.Jakýkoli útok na loď by byl na riziko těch, kteří takové kroky podnikají, uvedl Teherán.. "Tyto útoky neodradí jemenské síly a národ od zachování podpory Palestinců tváří v tvář sionistické okupaci a zločinům," uvedl mluvčí hútijské armády brigádní generál Yahya Saree."Místo toho, aby nás plně podpořil, se Biden zabývá poskytováním humanitární pomoci a pohonných hmot [do Gazy], které jdou Hamásu," řekl Ben-Gvir listu v článku zveřejněném v neděli. "Kdyby byl u moci [bývalý americký prezident Donald] Trump, chování USA by bylo zcela jiné."Podrobnosti v angličtině ZDE

-1