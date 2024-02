Ukrajina kvůli nedostatku personálu přesouvá síly z týlu na frontu

7. 2. 2024

Ukrajinská armáda začala přesouvat vojáky z jednotek v týlu, aby vystřídala vyčerpané pěchotní jednotky na frontě. Ukrajinská armáda začala přesouvat vojáky z jednotek v týlu, aby vystřídala vyčerpané pěchotní jednotky na frontě.

"Nyní nemáme dostatek vybavení a lidí, abychom mohli přejít do ofenzivy. Proto je v tuto chvíli hlavním úkolem udržet stávající pozice," říká poručík Alexandr Širšin, zástupce velitele praporu 47. mechanizované brigády.

Epicentrem bojů zůstává oblast Avdijivky na východě Doněcké oblasti, kde pokračuje ofenzíva ruské armády. Její jednotky si razí cestu tunely pod ulicemi a posílají řiditelná auta naložená výbušninami na ukrajinské pozice. Rusko navíc vysílá útočné týmy ve snaze získat kontrolu nad hromadou průmyslového odpadu na okraji města.

"Přicházejí ve vlnách. A nezastaví se," zdůrazňuje Širšin. Vzhledem k tomu, že Ukrajinci pociťují akutní nedostatek munice a již si nemohou dovolit střílet pouze na jednoho nebo dva nepřátelské vojáky, začala ruská armáda používat novou taktiku. Zejména se v malých skupinách přesouvá do nejpředsunutějších pozic, aby shromáždili dostatek sil pro útok.

Podle ozbrojených sil Ukrajiny se Rusko snaží využít k prolomení obrany a získání výhody okamžiku, kdy Spojené státy pozastavily dodávky zbraní do Kyjeva kvůli nedostatku konsensu v Kongresu.

A přestože nyní ukrajinská armáda provádí převážně obranné operace, podle dotazovaných vojáků to neznamená, že se jen "schovávají": Ozbrojené síly Ukrajiny se snaží vyhnout zdlouhavým bojům, které mohou vést k těžkým ztrátám, ale zároveň nadále zasazují nepříteli ty nejbolestivější rány. V tomto ohledu dosahují ruské jednotky jen malých úspěchů, a to navzdory skutečnosti, že do zimní ofenzívy jsou investovány obrovské prostředky.

V lednu se o tom novináři NYT přesvědčili na vlastní oči: Společně s veliteli a operátory dronů sledovali několik bitev v oblasti Avdijivky a Vuhledaru, klíčových horkých míst na východní frontě. Podle nich Rusko ztrácí velké množství techniky a personálu ve snaze dobýt tato města.

Ukrajinci kladou miny a další překážky, posílají ruskou techniku do oblastí, kde se dostává pod palbu těžkých děl, a pokud se nepřátelským jednotkám přesto podaří přiblížit se k obranné linii, používají bojová vozidla a tanky dodané Západem.

Vojáci dělostřeleckých jednotek Ozbrojených sil Ukrajiny poznamenávají, že v některých oblastech fronty ruská armáda používá pětkrát více granátů než oni, takže k vyplnění této mezery musí používat drony s výbušninami řízené z pohledu první osoby (FPV).

Palebná síla ukrajinských sil je však stále omezená. Náčelník štábu 48. samostatného střeleckého praporu 72. mechanizované brigády major Sergej Bets říká, že drony jsou účinným nástrojem, ale nelze je srovnávat s velkorážnými zbraněmi.

"Dron nepronikne do zemljanky a nepokosí řadu stromů. Nevyvíjí na soupeře vážný psychický nátlak. Navíc nemáme mnoho operátorů dronů," přiznává.

Ruská armáda navíc stále dominuje obloze a po krátké pauze, kdy ukrajinské ozbrojené síly sestřelily několik stíhaček, bombardování pokračovalo, říkají vojáci.

I malé úspěchy Ruské federace představují pro Ukrajinu rizika. Dobytí Marinky, města poblíž Avdijivky, umožnilo ruským silám zahájit novou linii útoku na Vuhledar ze severu.

"Nepříteli se to částečně podařilo. Nebudeme to skrývat. Využívají své převahy v dělostřelectvu k dezorientaci našich chlapů v zákopech a pak pěchota postupuje," řekl Bets.

Velitel útočné čety poručík Serhij Stecenko zdůrazňuje, že i když se nepřátelským jednotkám podaří prorazit jen několik metrů dopředu, zakopou se a opevní se a ponechají na svých nových předsunutých pozicích pouze dva nebo tři vojáky, takzvané "velbloudy". Jsou to lidé, kteří mohou strávit několik dní v zákopech čekáním na posily pro novou útočnou operaci. Ale pokud obrana funguje správně, zastaví útok dříve, než dosáhne plné síly, řekl seržant Danila, velitel jednotky leteckého průzkumu 47. pluku.

Není jasné, jak dlouho budou ozbrojené síly Ukrajiny schopny udržet linii, pokud západní spojenci Kyjeva neobnoví vojenskou podporu, ale ukrajinské síly způsobují nepříteli vážné škody, i když se brání. Například podle zpravodajských informací britského ministerstva obrany Rusko od obnovení útočných operací v říjnu ztratilo 365 tanků a asi 700 obrněných vozidel, ale dosáhlo jen "malého pokroku".

Podle odtajněného odhadu amerických zpravodajských služeb zveřejněného v prosinci, za pouhé dva měsíce operací k dobytí Avdijivky činily ruské ztráty na zabitých a zraněných 13 000 lidí. To znamená, že k dobytí jedné čtvereční míle bylo zapotřebí 3 000 vojáků.

Britská rozvědka však varovala, že Rusko bude schopno tuto úroveň útočné aktivity v dohledné budoucnosti udržet.

