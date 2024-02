Upozorňujte ale na lhaní českých médií o Izraeli a Gaze

7. 2. 2024

dovolte mi, abych Vám poděkovala za to, že Britské listy přinášejí českým čtenářům jedinečné informace o současných válečných konfliktech v Gaze a na Ukrajině.





Je třeba ale taky poukazovat na to, že zatímco veřejnoprávní média konflikt v Gaze buď bagatelizují, nebo volí jednostranný, proizraelský úhel pohledu, tak komerční média často akce Izraele heroizují, popisují je jako něco technologicky dokonalého, na vysoké úrovni, něco co má vysokou kvalitu, přesnost a účinnost. Dělají to i v případě, že se jedná např. o demolici nemocnice, obytného domu, školy, kostela, a dokonce hřbitova. Snaží se tak v lidech podprahově (nebo i přímo) vyvolávat obdiv k izraelské armádě, potažmo i Izraeli jako našemu údajnému strategickému spojenci.





Seznam zprávy např. vydal tento článek o "řízených demolicích budov, kdy byly během několika vteřin zničeny desítky domů stiskem jednoho tlačítka". U přiloženého videa je pak titulek že "izraelská armáda zdemolovala mešitu a hřbitov, aby zničila infrastrukturu Hamásu" (viz příloha). (Hamás má zřejmě základny i v hrobech?)









Přitom informace k tomuto článku byly přejaty z článku New York Times, který přináší otřesné svědectví o ničení civilní infrastruktury v Gaze (s bohatým, ověřeným video- a fotografickým doprovodem) (pro jistotu taky přikládám do přílohy).









S úctou

Marika Muchová







Vážený pane šéfredaktore,