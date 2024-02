Když jsou mrtvé děti cenou za podnikání, je Zuckerbergova omluva prázdná

6. 2. 2024

Šéf Facebooku čelil rodičům obětí při slyšení v americkém Senátu, ale dokud se zákonodárci konečně nepostaví gigantům sociálních médií, nic se nezmění, píše Carole Cadwalladr



Grilování Marka Zuckerberga a jeho kolegů ze Silicon Valley Übermenschen, které proběhlo minulý týden, bylo klasikou tohoto žánru: titulní stránky, titulky a skutečně výjimečný moment trapnosti, kdy byl Zuckerberg nucen vůbec poprvé čelit obětem a omluvit se: zdrceným rodičům, kteří drželi fotografie svých mrtvých dětí, jež na jeho platformě přišly o život kvůli kyberšikaně a sexuálnímu zneužívání.



O necelých šest hodin později jeho společnost zveřejnila čtvrtletní výsledky, cena akcií Mety stoupla o 20,3 %, což přineslo nárůst tržní kapitalizace společnosti o 200 miliard dolarů, což přináší 700 milionů dolarů pro samotného Zuckerberga. Ti, kdo poslouchali hovor o těchto ekonomických výsledcích, sdělili, že o mrtvých dětech nepadla ani zmínka.

O den později Biden oznámil: "Pokud ublížíte Američanovi, odpovíme." A svrhl rakety na více než 80 cílů po celé Sýrii a Iráku. Jasně, ovšem jen pokud ti Američané nejsou teenageři s chytrými telefony. Americké technologické společnosti běžně škodí Američanům, a zejména americkým dětem, i když, abychom byli spravedliví, běžně škodí i dětem všech ostatních národností: Wall Street Journal ukázal, že algoritmy společnosti Meta umožňují pedofilům, aby se navzájem našli. Generální prokurátor Nového Mexika žaluje tuto firmu za to, že je "největším tržištěm pro predátory a pedofily na světě". Koroner ve Velké Británii zjistil, že čtrnáctiletá Molly Jane Russellová "zemřela na následky sebepoškozování, přičemž trpěla depresemi a negativními účinky online obsahu" - ten zahrnoval videa na Instagramu zobrazující sebevraždu.



A i když vyslání jednotky Navy Seals do Menlo Parku může být příliš velkým příslibem, existují i jiné reakce, které by americký Kongres mohl nařídit, například, tady je nápad, zákon. Jakýkoli zákon. Takový, který, řekněme, zakáže technologickým společnostem považovat mrtvé děti za pouhé náklady podnikání.



Protože požadovat, aby technologické společnosti neumožňovaly pedofilům vyhledávat a zneužívat děti, je v oblasti technologické regulace tím nejnižším ze všech nízko visících plodů. A přesto se ani to zatím nestalo. Amerika naléhavě potřebuje jednat podle svých antimonopolních zákonů a jako první základní krok tyto společnosti rozbít. Potřebuje vzít sekeru na paragraf 230, zákon, který dává platformám imunitu před žalobami za hostování škodlivého nebo nezákonného obsahu.



Potřebuje základní právní předpisy o bezpečnosti výrobků. Představte si, že společnost GlaxoSmithKline loni uvedla na trh nový experimentální zázračný lék. Lék, který prokázal neuvěřitelné výhody, včetně léčby některých forem rakoviny a zpomalení stárnutí. Může také způsobovat krvácení do mozku a potraty, ale údaje o tom ještě nejsou k dispozici, takže si budeme muset počkat a uvidíme. Existuje důvod, proč se tohle neděje. Říká se jim zákony. Farmaceutické společnosti procházejí mnohaletým testováním. Protože musí. Protože kdysi dávno Kongres a další zákonodárné orgány po celém světě udělaly svou práci.



Přesto byla nejnovější extrémně převratná technologie Silicon Valley, generativní umělá inteligence, loni vypuštěna do volné přírody, aniž by proběhlo byť jen to nejzákladnější testování výrobků, které nařídila federální vláda. Minulý týden zaplavily platformy sociálních médií naprosto falešné pornografické snímky nejslavnější ženské hvězdy planety Taylor Swiftové, a technologické firmy neměly žádnou zákonnou povinnost je stáhnout - a proto to mnohé z nich neudělaly.



Ale koho to zajímá? Je to jen násilí páchané na ženě. Je to jen nesmlouvavý sexuální útok, algoritmicky distribuovaný milionům lidí na celé planetě. Trestání žen je prvním krokem při zavádění každé nové převratné technologie, takže si na to zvykejte, a jestli si myslíte, že hluboké podvrhy přestanou s popovými hvězdami, tak s tím taky hodně štěstí.



Může mít zpřístupnění této neotestované nové technologie v roce, kdy půjde k volbám více lidí než kdykoli v historii, nějakou stinnou stránku?



Mysleli jste si, že dezinformace během amerických voleb a hlasování o brexitu v roce 2016 byly škodlivé? Tak počkejme, co nám nabídne rok 2024. Mohlo by mít zveřejnění této nevyzkoušené nové technologie - technologie, která umožňuje vytvářet masové dezinformace ve velkém měřítku bez jakýchkoli nákladů - právě v okamžiku, kdy k volbám půjde více lidí než kdykoli v historii, nějakou možnou nevýhodu?



Nemusíte si vlastně ani představovat, kam to může vést, protože už se to stalo. Několik dní před říjnovými parlamentními volbami na Slovensku byl zveřejněn internetový podvrh zaměřený na tamějšího progresivního kandidáta. Nelze zjistit, jaký měl dopad nebo kdo ho vytvořil, ale kandidát prohrál a zvítězil opoziční proputinovský kandidát. Podle CNN se sdělení deepfake shodovalo se sdělením, které zveřejnila ruská zahraniční zpravodajská služba, a to jen hodinu před jeho vypuštěním. A kde v tom všem byl Facebook, ptáte se? Tam, kde obvykle je, když odmítá mnoho deepfake příspěvků stáhnout.



Zpět v Kongresu je grilování technologických manažerů něco, čím se dá vyplnit čas mezi náročnou prací, kterou je neschvalování technologických zákonů. Je to už šest let od skandálu Cambridge Analytica, kdy se Zuckerberg stal prvním významným technologickým manažerem, který dostal příkaz předstoupit před Kongres. Bylo to zjevení, protože se zdálo, že by Facebook mohl být konečně postaven před hotovou věc.



Středeční vystoupení však bylo Zuckerbergovým osmým. A ani Facebook, ani žádná jiná technologická platforma nebyla potrestána. Spojené státy nepřijaly jediný federální zákon. Facebook mezitím provedl omluvné technicistní vymývání svého jména, aby odstranil zápach datových skandálů a infiltrace Kremlem, a občas nabízí svého generálního ředitele k rituální porážce na půdě Senátu.



Abychom pochopili slábnoucí dominanci Ameriky ve světě na konci impéria, její rozbitou legislativu a její uchvácení korporátními zájmy, je nám nabízena symbolika senátora, který nutí Zuckerberga omluvit se pozůstalým rodičům, zatímco Kongres - ta velká bílá budova, do níž vtrhli vzbouřenci, kteří se našli na platformách sociálních médií - nedělá absolutně nic, aby omezil výjimečnou moc Zuckerbergovy firmy , to je dobrý začátek.





Měli jsme osm let na to, abychom se poučili z roku 2016, a přesto jsme v této situaci. Británie reagovala oslabením orgánu, který chrání naše volby, a degradací našich zákonů o ochraně údajů, aby "uvolnila příležitosti po brexitu". Americké kongresové výbory jsou nyní nákladným kultem, který prochází ritualizovanými pohyby odpovědnosti. Mezitím je na trhu nový technologický zázračný lék, který může vytvořit nevýslovné ekonomické příležitosti nebo smrtící biologické zbraně a destabilizaci toho, co zbylo z liberální demokracie. Pravděpodobně obojí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

