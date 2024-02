Izraelci: "Dokud nezvítězíme, žádné potraviny ani vodu Palestincům!"

8. 2. 2024

Reportérka, Channel 4 News, středa 7. února 2024, 19 hodin: Pokud sem chodíte každé ráno, můžete se tu rovnou utábořit a zůstat extremistou. Na přechodu Kerem Šalom se usadili Izraelci odhodlaní blokovat kamiony s pomocí, které do Gazy vozí naléhavě potřebné potraviny, léky a další zásoby.



Izraelec: "Dokud neskončíme tuhle válku, není potřeba, abychom jim vůbec poskytovali nějakou pomoc, samozřejmě přes nás nepojedou kamiony, které by Gazanům dodávaly pomoc, která pak putuje k Hamásu."

Reportérka: Jak tedy mají přežít ti, kteří žijí mezi troskami a odpadky, jež po sobě zanechala čtyřměsíční válka? Nejméně polovina vodovodních a hygienických zařízení v Gaze byla zničena nebo poškozena, což vede k velkému riziku nákazy. A Světový potravinový program tvrdí, že půl milionu lidí čelí katastrofě. Obyvatelé Gazy nikdy nezažili takový hlad. Jak tedy mají přežít ti, kteří žijí mezi troskami a odpadky, jež po sobě zanechala čtyřměsíční válka? Nejméně polovina vodovodních a hygienických zařízení v Gaze byla zničena nebo poškozena, což vede k velkému riziku nákazy. A Světový potravinový program tvrdí, že půl milionu lidí čelí katastrofě. Obyvatelé Gazy nikdy nezažili takový hlad.









Muž. "Situace ve školách je špatná. Životní situace je špatná. Situace s potravinami je také špatná. Nemáme co jíst, dokonce ani pít. Jak vidíte, když má dítě jeden nebo pět šekelů, půjde si koupit pomeranč, aby nemělo takový hlad. Pro nás dospělé, w můžeme se postit nebo dokonce zůstat bez jídla deset dní, ale co mají dělat ty děti? Jak mají žít?"









Reportérka: O tisíc kilometrů dál, v bezpečí Kataru, navrhlo vedení Hamásu podmínky příměří, včetně úplného stažení izraelských vojsk, o nichž ví, že budou odmítnuty.









"Naší reakcí jsme chtěli řešit tuto situaci v pozitivním duchu, abychom zastavili agresi proti našemu palestinskému lidu a zajistili úplné a trvalé příměří, také abychom Palestincům poskytli pomoc, přístřeší a rekonstrukci a všechny záležitosti související se zmírněním jejich utrpení. Které je kvůli masakrům a této nacistické agresivní válce velké."





Netanjahu: "Jsme na cestě k absolutnímu vítězství. Vítězství je na dosah. Není to otázka let nebo desítek let. Je to otázka měsíců."





Reportérka: Americký ministr zahraničí cestuje po regionu již popáté od začátku války a snaží se přimět arabské země a Izrael k dohodě o dlouhodobém mírovém procesu. Viděl se s Mahmúdem Abbásem, šéfem palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu, kterého by Američané chtěli pověřit správou Gazy, přestože Izraelci tvrdí, že by to vetovali, a mezi Palestinci je velmi nepopulární.









Toto je scéna v táboře v Rafáhu dnes odpoledne. Lidé prchají před izraaelským útokem. Místo na samém jihu pásma Gazy, kam Izraelci nařídili Gazanům, aby se vydali do bezpečí.





Někteří lidé se snažili před úderem utéct, jiní spěchali, aby se podívali, co bylo zasaženo. Auto bylo zjevně cílem útoku. Uvádí se, že uvnitř byl policejní důstojník Hamásu.





Pantomima mezinárodní diplomacie souběžně se zdánlivě nekončící destrukcí a obyvatelé Gazy ponechaní bez východiska.





Izraelský premiér promluvil dnes večer:A tak to pokračuje dál, Izrael odmítá ustoupit, Hamás neprojevuje zájem o ty, které údajně zastupuje.