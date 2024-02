Gaza: Šestiletá holčička nalezena mrtvá. Zabili ji Izraelci

Šestiletá palestinská holčička, která zmizela poté, co auto její rodiny se dostalo v Gaze pod palbu, byla nalezena mrtvá, uvedlo ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem a její příbuzní, kteří obvinili Izrael z jejího zabití informuje AFP. Izraelská armáda také zastřelila zdravotníky a zničila sanitku, která jela na pomoc, viz níže.



🚨 Urgent: The Palestine Red Crescent ambulance was discovered bombed the Tal al-Hawa area of #Gaza City, resulting in the killing of crew members Yusuf Zeino and Ahmed Al-Madhoun, who had been missing since a rescue mission for the child Hind Rajab 12 days ago.#NotATarget❌… pic.twitter.com/dCgfeevTd8 — PRCS (@PalestineRCS) February 10, 2024

Naposledy byla Hind Radžábová viděna asi před dvěma týdny, kdy byla obklopena mrtvými příbuznými poté, co uvízla ve vozidle, když se snažili utéct z města Gazy při postupu izraelských sil. Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) na svém Twitteru často zveřejňovala aktuální informace s prosbou o aktualizace a informace o Radžabové. Na její příběh upozornila také BBC.

BREAKING: 12 days after being missing following an Israeli shelling on her family car, the body of the six-year-old girl Hind Rajab, along with the bodies of five of her family members, have been found in the Tal Al-Hawa neighborhood of Gaza City.



Medical sources reported that… pic.twitter.com/oPM76nYGBH — Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2024

"Hind a všichni ostatní v autě jsou mrtví," řekl agentuře AFP dědeček holčičky Baha Hamada. Několik členů rodiny ji a další oběti našlo v sobotu, když se vydali do oblasti Tel al-Hawa ve městě Gaza a hledali auto poblíž čerpací stanice, kde bylo naposledy spatřeno, dodal.



"Mohli se tam dostat až teprve teď, protože izraelské síly se dnes brzy ráno stáhly," dodal Hamada. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo smrt Hindové



"Byla zabita [izraelskými] okupačními silami spolu se všemi, kteří s ní byli v autě u čerpací stanice v Tel al-Hawa," uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Začátkem tohoto týdne rodinní příslušníci uvedli, že se skupina ocitla v cestě izraelským tankům a při pokusu o útěk byla ostřelována.



Izraelská armáda, kterou kontaktovala agentura AFP, se k incidentu nevyjádřila.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce obviňuje izraelské síly z "úmyslného útoku" na sanitku, při kterém zemřeli dva zdravotníci.

Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) obvinila izraelské síly ze "záměrného útoku" na sanitku PRCS, v jehož důsledku zemřeli dva její zdravotníci.



V příspěvku na sTwitteru sdílela PRCS video ukazující zbytky sanitky PRCS, která byla podle humanitární organizace úmyslně zničena izraelskými okupačními silami.



PRCS uvedla, že dva její kolegové, Jusuf Al-Zeino a Ahmed Al-Madhoun, byli jen několik metrů od šestileté Hind Rajab. Hind Rajabovou viděli naposledy asi před dvěma týdny, kdy byla obklopena mrtvými příbuznými poté, co uvízla ve vozidle, když se snažili utéct z města Gazy při postupu izraelských sil.



Organizace PRCS často zveřejňovala na svém účtu na Twitteru aktuální informace s prosbou o aktualizace a informace o Radžábové. Na její příběh upozornila také BBC.



"Hind tragicky přišla o život sama poté, co několik hodin prosila naše týmy vyděšeným a zoufalým hlasem: 'Pojďte si pro mě'. Odpočívej v pokoji, Hind, a sláva hrdinům humanitární práce, Jusufovi a Ahmedovi," uvedla organizace PRCS.

Izrael varován před "katastrofickou" ofenzívou v Rafáhu, obavy z hladomoru rostou



Šéf evropské diplomacie Josep Borell prohlásil, že 1,4 milionu Palestinců v jižní části Gazy "nemá bezpečné místo, kam by mohli jít, a hrozí jim hladomor".



Izraelská ofenzíva v Rafáhu by měla "katastrofální následky", říká Borell.



Izraelské plány na vojenskou ofenzívu v Rafáhu v pásmu Gazy jsou "alarmující", uvedl šéf zahraniční politiky EU.



Josep Borell na Twitteru uvedl, že "1,4 milionu Palestinců je v současné době v Rafáhu bez bezpečného místa a hrozí jim hladomor", informuje agentura France-Presse.



Rafáh je nejjižnějším městem na palestinském území, které bylo od 7. října zasaženo tvrdou izraelskou ofenzívou, a mnoho z 2,2 milionu obyvatel Gazy se tam uchýlilo.







Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl úředníkům, aby "předložili kabinetu kombinovaný plán evakuace obyvatelstva a zničení praporů" Hamásu ukrytých v Rafáhu, uvedl jeho úřad.

Zásoby potravin, na nichž je Gaza závislá, oproti předválečnému stavu poklesly a humanitární pracovníci hlásí viditelné známky hladu, zejména v oblastech severní a střední Gazy, které jsou od 7. října nejvíce zasaženy izraelskou válkou proti Hamásu, uvádí agentura Reuters.



- Zaměstnanci UNRWA obvinění Izraelem propuštěni bez důkazů, přiznává šéf úřadu



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky přiznal, že propustil zaměstnance, které Izrael obvinil z účasti na útocích Hamásu ze 7. října, bez důkazů.





Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, uvedl, že před propuštěním zaměstnanců a zahájením vyšetřování neprověřoval tvrzení Izraele vůči nim.



Na tiskové konferenci v Jeruzalémě byl Lazzarini dotázán, zda zkoumal, zda proti zaměstnancům existují nějaké důkazy, a odpověděl: "Ne, vyšetřování právě probíhá."



Rozhodnutí označil za "obrácenýproces" a dodal: "Mohl jsem je jen suspendovat, ale vyhodil jsem je. A teď probíhá vyšetřování, a pokud vyšetřování ukáže, že to bylo špatně, v tom případě v OSN přijmeme rozhodnutí o tom, jak [je] řádně odškodnit."



- Tři lidé zahynuli při izraelských náletech poblíž Damašku, tvrdí Syrská observatoř pro lidská práva



Při izraelských leteckých útocích, jejichž cílem byla budova v luxusní čtvrti nedaleko syrského hlavního města, zahynuli v sobotu časně ráno tři lidé, informuje agentura AFP s odvoláním na Syrskou observatoř pro lidská práva.



Rami Abdel Rahman, vedoucí Syrské observatoře pro lidská práva se sídlem v Británii, uvedl, že při náletech byli zabiti tři lidé, ale nemohl bezprostředně potvrdit, zda mrtví byli bojovníci.



Rahmán dodal, že mnoho dalších lidí bylo při úderech na čtvrť, kde se nacházejí "vily nejvyšších vojenských představitelů a úředníků", zraněno.



Válečný monitor, který disponuje sítí zdrojů uvnitř Sýrie, již dříve informoval o "izraelském útoku" na "obytnou budovu západně od syrského hlavního města Damašku", přičemž se ozývaly "silné exploze".



Podle agentury AFP státní média uvedla, že syrská protivzdušná obrana reagovala na izraelský "letecký útok".



Státní tisková agentura Sana citovala vojenský zdroj, který uvedl, že přibližně v 1.05 hodin "izraelský nepřítel zahájil letecký útok ze směru od okupovaných syrských Golan a zaměřil se na řadu bodů na damašském venkově".



Protivzdušná obrana na střely odpověděla a "některé z nich sestřelila", uvádí se v prohlášení a dodává, že útok způsobil "určité materiální ztráty".



Údery přišly několik hodin poté, co se oblast poblíž vojenského letiště západně od Damašku stala v pátek terčem raketového útoku, uvedla Observatoř, zatímco ministerstvo obrany uvedlo, že drony vstoupily do syrského vzdušného prostoru ze směru od Izraelem okupovaných Golanských výšin.



Observatoř neuvedla, kdo stojí za útokem, který označila za "raketový".



"V oblasti jsou přítomny pozice libanonského Hizballáhu a dalších proíránských skupin", dodala observatoř.



- Izraelská pozemní ofenzíva na Rafáh by měla "katastrofální následky", varují Lékaři bez hranic



Vysídlení Palestinci zaplavili Rafáh, kde stovky tisíc lidí spí ve stanech natlačených u egyptské hranice, informuje agentura AgenceFrance-Presse (AFP).



Snímky AFP ukazují scény zkázy, kdy lidé stojí ve frontách na stále vzácnější vodu. Skupiny na ochranu práv bijí na poplach kvůli pravděpodobnosti pozemní invaze.



"Pozemní ofenziva Izraele na Rafáh by měla katastrofální následky a nesmí pokračovat," uvedli Lékaři bez hranic ve svém prohlášení. "V Gaze neexistuje žádné bezpečné místo a žádná možnost, jak by lidé mohli odejít."



- Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví Gazy v sobotu uvedlo, že při nočním bombardování bylo zabito nejméně 110 lidí, z toho více než 20 při úderech v Rafáhu.



Předchozí den Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že při zásahu v Rafáhu zahynuly tři děti. PCRS rovněž uvedla, že izraelské síly v pátek po několikatýdenním obléhání, během něhož PRCS hlásila "intenzivní dělostřelecké ostřelování a silnou palbu", zaútočily na nemocnici al-Amal v Chán Júnisu, největším městě jižní části Gazy.



Zdravotnická organizace uvedla, že izraelské síly zatkly osm členů jejího týmu v nemocnici, včetně "čtyř lékařů, jakož i čtyř zraněných osob a pěti doprovodů pacientů".



- Při izraelských úderech v Rafáhu zahynulo 28 Palestinců



Podle představitele nemocnice a novinářů agentury Associated Press (AP) zahynulo při izraelských náletech ve městě Rafáh na jihu Gazy nejméně 28 Palestinců. Při každém úderu zahynulo několik členů tří rodin, včetně 10 dětí, z nichž nejmladšímu byly pouhé tři měsíce, uvádí AP.





- Američtí představitelé uvedli, že invaze do Rafáhu bez plánu pro civilní obyvatelstvo by vedla ke katastrofě.



Izrael provádí nálety v Rafáhu téměř denně, a to i poté, co v minulých týdnech vzkázal civilistům, aby zde hledali úkryt před pozemními boji ve městě Chán Júnis na severu, uvádí agentura AP.



V Chán Júnisu, který je v současnosti ohniskem pozemních bojů, zahájily izraelské síly palbu na nemocnici Násir, největší v oblasti, přičemž zabily nejméně jednu osobu a několik osob zranily, uvedl Ašraf al-Kidra, mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem.



Uvedl, že zdravotnický personál se kvůli intenzivní palbě již nemůže pohybovat mezi budovami zařízení. Uvedl, že v nemocnici se ukrývá 300 zdravotníků, 450 pacientů a 10 000 vysídlených osob.



- Šéf palestinské samosprávy se vyjádřil, že cílem izraelské eskalace v Rafáhu je vytlačit Palestince z jejich země. Úřad palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse uvedl, že činí izraelskou a americkou vládu odpovědnými za veškeré dopady očekávané invaze a že izraelské akce ohrožují mír a bezpečnost v regionu.



- Civilisté v Gaze jsou vystaveni "vážnému riziku genocidy" v reakci na to, že Izrael nařídil lidem v Rafáhu evakuaci, uvedla generální tajemnice Amnesty International Agnes Callamardová.



- Generální tajemník Norské rady pro uprchlíky varoval před "krvavou lázní", pokud se izraelské operace rozšíří do Rafáhu. "V obrovském uprchlickém táboře nelze připustit válku," řekl Jan Egeland. Podle humanitárních pracovníků by izraelský postup do oblasti mohl způsobit hromadné úmrtí lidí, kteří tam uvízli, a humanitární pomoc by se ocitla v ohrožení.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že izraelské síly vtrhly do nemocnice společnosti al-Amal v Chán Júnisu na jihu Gazy a prohledávají ji. "Zjišťujeme, že je obtížné komunikovat s našimi posádkami uvnitř nemocnice," uvedla společnost v pátek. Izraelská armáda se k situaci bezprostředně nevyjádřila.





- Nejméně 22 lidí, včetně dětí a žen, bylo zabito při izraelských náletech v Rafáhu a v centrální části Gazy v noci z pátku na sobotu. Útoky zasáhly obytnou budovu v Rafáhu a mateřskou školu přeměněnou na útulek pro vysídlené osoby v centrálním městě Zuwaida. Mrtví a zranění byli převezeni do blízkých nemocnic, kde těla spatřili novináři agentury Associated Press.





- Podle skupiny expertů OSN může být skryté izraelské zabíjení v nemocnici na Západním břehu "válečným zločinem". Tvrdí, že zabití tří palestinských mužů v nemocnici izraelským komandem, které se minulý měsíc převléklo za zdravotníky a muslimské ženy, může naplňovat skutkovou podstatu válečného zločinu.





Netanjahu tento týden uvedl, že nařídil vojákům, aby se připravili na přesun do Rafáhu, a že "úplné vítězství" nad militanty přijde během několika měsíců.Děti jsou celé dny bez jídla a někteří lidé se uchylují k mletí krmiva pro zvířata na mouku, aby přežili, uvádí BBC, která hovořila s lidmi žijícími na severu Gazy. Lidé také popisují, že se prokopávají do půdy, aby se dostali k vodovodnímu potrubí na pití a mytí."Každý člověk v Gaze má nyní hlad a lidé mají k dispozici pouze 1,5 až 2 litry nepitné vody denně, aby uspokojili všechny své potřeby," uvedla organizace ActionAid ve zveřejněném prohlášení, v němž varovala, že zesílení útoků v Rafáhu bude mít "katastrofální následky".Ocha také uvedl, že více než polovině misí s humanitární pomocí na severu Gazy byl minulý měsíc odepřen přístup a že dochází k rostoucímu zasahování izraelských sil do toho, jak a kam je pomoc dodávána.Odhaduje se, že 300 000 lidí žijících v severních oblastech je z velké části odříznuto od pomoci a čelí rostoucímu riziku hladomoru.