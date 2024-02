Rozhovor Britských listů 645. Proč je česká vláda tak neschopná?

9. 2. 2024

Jan Čulík hovoří s Borisem Cvekem o dnešní české politice.

Kompletní transkript tohoto rozhovoru:



Jan Čulík: Pan Boris Cvek, vážení televizní diváci, nám píše, pro Britské listy velmi uvážlivé komentáře o domácí české politice a já jsem se ho chtěl dneska zeptat, víte já, když se na tu českou domácí politiku a na to chování vlády dívám, tak mně přijde, doufám, že to není příliš kritické, že oni se chovají trošku jako blázni. Tak já nevím. Mohl bych pokračovat asi dlouho, ale má mluvit pan Cvek, tak zaprvé ekologie.

Teď dala česká vláda tajnou dotaci ČEZu, aby mohl budovat Dukovany, obrovské peníze. Obnovitelné zdroje, k tomu není žádná strategie. Chudoba. Připravují se nyní opatření, že mají být lidé propuštěni ze zaměstnání bez jakékoliv lhůty. Pan Prokop poukazuje na to, no jo, oni to opisují z Dánska, ale v Dánsku je tohleto spojeno s obrovským systémem rekvalifikačních procesů, a to v Čechách prostě vůbec nemáme. Izrael. Nelegální migrace. Pan premiér Fiala včera brojil proti nelegální migraci. To je vlastně porušováním mezinárodního práva, protože žádná migrace není nelegální, každý má právo překročit jakékoliv hranice podle Ženevských úmluv a požádat o azyl. Kromě toho Česko nutně potřebuje imigraci. Pane Cveku, já skončím, ale začnu otázkou, myslíte si, že je něco dobrého, co ta vláda dělá?

Boris Cvek: Dobrý den. Já si myslím že otázka, jestli je něco dobré nebo méně dobré nebo horší, je vždycky otázka srovnání, takže myslím si, že třeba tato vláda by asi byla lepší než vláda Andreje Babiše nebo nedej bože Andreje Babiše s Tomiem Okamurou. Dovedu si představit, že by ta vláda mohla být mnohem horší, než je tato vláda. Ale podle mě hlavní problém této vlády je, že neexistuje vůči té vládě demokratická opozice, že vlastně ty prozápadní strany, které by měly hájit to západní směřování a ten západní standard, se spojily v té exekutivní moci. Drží jakousi dojemnou jednotu. Bojí se, aby se jaksi navzájem nezradily, jako kdyby to byli Hoši od Bobří řeky, skoro mi to tak připadá. A úplně zapomněli na to, že demokracie potřebuje opozici, která tu demokracii bude hájit a nechali vlastně tu opoziční roli na Babišovi a Okamurovi. A v tom okamžiku ta vláda nemá prozápadní opozici, která by prosazovala třeba zelenou energii, která by bránila uprchlíky a tak dále. Protože Babiš a ODS jsou vlastně v v tom protizápadním směřování na jedné lodi.

Na druhou stranu si myslím, že ta vláda naráží na realitu. Já jsem třeba slyšel v pondělí ve 20 minutách Radiožurnálu Jaroslava Míla, bývalého ředitele ČEZu, odborníka na energetiku, který úplně roztrhal tu představu toho tendru na čtyři jaderné bloky dokonce i na ten jeden jaderný blok. Potom jsem slyšel v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové jak fyzikové tam zdůrazňovali a zdůvodňovali, proč potřebujeme jadernou energetiku a proč ty čtyři bloky budou dobré. A na otázku Jany Klímové, kde se na to vezmou peníze, odpověď byla, no už jsme 600 miliard dali do zelených zdrojů a nemáme z toho nic. A kdybychom to dali do jaderné energetiky, máme bloky, ale -

Jan Čulík: Ale jako promiňte, že vás tady přerušuju, jakto nemáme z toho nic? Vždyť žádná strategie pro obnovitelné zdroje pořádně neexistuje. Británie. Včera jsem slyšel, oni dali nějakou obrovskou cenu nějakému inženýrovi, který zkonstruoval matematicky ty větrníky a při té diskusi s tímto člověkem včera v britském rozhlase bylo zmíněno, že Británie už dneska vyrábí 37% své elektřiny z obnovitelných zdrojů. No proč to není v České republice? Co to je? A kromě toho, že tedy promiňte, že pokračuju s tou jadernou energií, zaprvé. Přece je úplně známo, to je ví každý školák, že obnovitelné zdroje jdou cenově neuvěřitelně dolů, zatímco jaderná energie jde neuvěřitelně nahoru. Jestliže oni budou něco, stavět, tak to bude trvat 20, 30 let. K do té doby ta energie nebude, vždyť to je prostě šílené, nemyslíte?

Boris Cvek: No, já bych to právě chtěl doříct, protože ten problém je v tom, že my jsme tady za 600 miliard za těch deset let nedokázali udělat nic, a to je to, co ukazuje schopnosti tohoto státu. Mě právě překvapuje ten optimismus, že těch 600 miliard, které jsme nedovedli využít pro výstavbu zelených zdrojů, bychom dokonale ideálně dokázali využít pro výstavbu jaderných bloků. Ti fyzikové žijí v naprosto mimo tuto společnost.

Pro ně stavění jaderných bloků je něco, co půjde dokonale a úžasně. Kdežto to, že tato společnost a všichni to v podstatě víme a mluví se o tom deset patnáct let, že ty peníze byly kvůli poslancům někdy v roce 2010 vyhozené fotovoltaickým baronům a za ty peníze se nic nepostavilo. Právě proto máme tak nízký výkon a teď kde se bere ta představa, že těch 600 miliard, kdyby šlo o jadernou jadernou energetiku by se nerozkradlo? Že by těch 600 miliard se využilo dokonale perfektně.

To je prostě úplně nesmyslné. Takže pokud mluvím o tom, že vláda naráží na realitu, tak naráží na realitu, kdy se ukazuje neschopnost. Neschopnost stavět. My nejsme schopni stavět železnice, silnice, kde bychom mohli být schopni stavět jaderné bloky? Jeden jediný jaderný blok. Na druhou stranu se ukazuje i to, že zdaleka nejde jenom o vládu, ale jde i o takzvané odborníky. Jde o průmysl, tady zaspal celý průmysl. Představitelé průmyslu, jak Hospodářské komory, tak Svazu průmyslu říkají v posledních dvou letech, že oni teď musí stavět zelenou energetiku, že se probudili, že to sami zanedbali. Tak kde byli těch 15 let?To je ten problém. Nejde jenom o politiky.

Jan Čulík: Takže pane Cveku dobře, budeme si asi nadávat, tak to nejde jenom o vládu? Ale vždyť v Čechách jsou chytrý lidi. Kde jsou? Jiří Pehe hovoří o tom, už jsme to měli několikrát v těchto rozhovorech, že problém ještě z Rakouska-Uherska je ten, že Češi, se definovali proti státu a prostě nevěří politice a nejdou do politiky, že schopní lidé nejdou do politiky. Dobře. Tak to je možná ještě důsledek toho, co bylo do roku 1918. No ale tady vy o tom hovoříte tak, že nejsou schopní, pragmatičtí lidé ani asi nikde. Jak to, že Česká republika neumí stavět dálnice, když Poláci i s tou šílenou vládou PiS, která tam byla, to stavět umějí. Já tomu nerozumím, vy ano?

Boris Cvek: Taky tomu nerozumím a velmi stojím o nějaké objektivní věcné analýzy postavené na datech. Vzpomínám si, že před několika lety, možná před sedmi lety dokonce Nejvyšší kontrolní úřad udělal jakousi misi do Polska, aby se tam naučil, v čem je vlastně problém s tím stavěním dálnic, ale nic se nestalo, nic se nezlepšilo. Průmysl v posledních dvou-třech letech bije na poplach a říká, že tady chybí stovky miliard investic do železnic, do silnic, do dálnic, do infrastruktura já nevím, v čem je ten problém.

Nicméně pokud mluvíte o situaci před rokem 1918, mně se zdá, že rozdíl mezi první republikou a Rakouskem v podstatě nebyl žádný, co se týče politiky. Dokonce bych řekl, že první republika byla nejméně tak civilizovaný, vyspělý, průmyslový vědecký stát jako Rakousko-Uhersko. Jestli tady máme nějaký problém, tak je to problém, že se podobáme těm postkomunistickým zemím, s kterými jsme vlastně sdíleli těch čtyřicet let.

Jan Čulík: I když já vás tady zase přeruším, pane Cveku, jestli trošku neidealizujete ten Západ, který se mi jak koukám na to dost rozkládá. Podívejte se, v jakém průšvihu je teď Německo. Nemluvě o Británii, nemluvě o Francii, nemluvě o Spojených státech, takže nevím. Existují určité idealistické představy o tom, jak by to na tom Západě mělo být. A možná, když existoval ten východní blok, tak přece jenom ten Západ se definoval proti němu, takže se držel určitých základních civilizacčnich demokratických a ekonomických principů, ale teď se to nějak rozkládá všude. Takže nevím, no dobře.

Boris Cvek: No, pokud se to dostává všude, tak můžeme všichni spáchat sebevraždu, protože žádná alternativa není. Jestli je Německo to samé jako Moldávie nebo Ukrajina, tak je to konec. Pak už nemáme vlastně kam směřovat a je to jedno. Já si myslím, že ten rozdíl pořád je je veliký a pořád si myslím, že ten západ, demokratická společnost prostě různě osciluje. Já taky nevidím ten vývoj jako pozitivní na Západě, ale pokud se Západ zhroutí já dokonce si myslím, že Západ směřuje na východ.

Jan Čulík: No ano, já jsem vždycky léta doufal, že jak jsou ty postkomunistické země destabilizované po roce 1989, tak že dojde ke konvergenci a ono to. ale nebyla konvergence na Západ, to byla konvergence Západu směrem na Východ, což je opravdu krásné. Ale vraťme se ještě do české politiky. Vy správně poukazujete na to, že jeden z problémů kromě toho, že jaksi nejsou odborníci schopní, nikde, je to, že není demokratická opozice. Jenže Babiš, a to jeho Ano, by teď volby vyhráli. Má 30-40%. Co to znamená, tohleto?

Boris Cvek: No tak především to znamená, že není opozice. On je v opozici v podstatě sám. Jediný, kdo mu v opozici konkuruje, je Tomio Okamura. Takže pokud tato vláda je extrémně nepopulární, tak je jasné, že když ti lidé - dokonce, myslím si, že ji pro mnoho voličů, bývalých voličů vládní koalice, pro které byl Babiš tabu, prostě ta vláda a ta koalice je žije a žila z toho, že není alternativa.

Co chcete jiného? Buď musíte mít nás, anebo máte Babiše. Babiš je nepřijatelný estébák, tak musíte volit nás. A to je něco, co podle mě nemůže obstát dlouhodobě. Buď ti voliči přestanou chodit k volbám, nebo budou dokonce volit Babiše. Já si myslím, že mnoho lidí z ODS přechází k Babišovi, voličů a ukazuje se taky, že bez demokratické opozice není možné ve společnosti udržet důvěryhodnost demokratické prozápadní orientaci.

Protože vlastně není možná společenská kritika, která by vycházela ze západních demokratických principů vlády. Jediný způsob, jak můžete vládu, vezměte si třeba piráty, kteří by měli typicky být ti, kteří budou kritizovat. Oni vládu nekritizují. Oni by mohli, kdyby byli v opozici, podle mě mít klidně 20%, mohli by tady formovat společnost.

Mohli by zoufalým lidem ukázat, že demokracie a Západ mohou vypadat jinak, než vypadá ta vládní koalice, ale oni raději budou ve vládě zcela zbytečně. Mají čtyři poslance. To, co dělají ti ministři pirátští, já nevím, já o tom vlastně nic nevím. Mám o tom veliké pochybnosti. Dokonce, pokud jde třeba o digitalizaci, což je velké téma Pirátské strany, tak nedávno jihomoravský hejtman konstatoval, že vlastně nejlepší je na tom ministerstvo sociálních věcí vedené lidovcem jurečkou a digitalizace v pojetí pirátů selhává, tak já nevím, co ti piráti vlastně. Oni taky žijí tak nějak z podstaty, že je lidé budou volit, já. Takže mají těch 10% a jsou rádi, že jsou rádi, ale na demokracii jim vlastně nezáleží. Těm demokratům vůbec nezáleží na tom, jak vypadá společnost a společnost se hroutí Babišovi do rukou.

Jan Čulík: Proč je ta současná koaliční vláda tak nepopulární? Je to jenom proto, že není opozice?

Boris Cvek: Tak já si myslím, že kdyby byla opozice, tak ona by to nepopularitu právě využila. Ten vítr té nepopularity by vanul nikoli do plachet Babišových, ale do plachet nějakého demokratického prozápadního směřování. Proč je tak nepopulární? Já si myslím, že tam jsou objektivní příčiny, jako je energetická krize, válka na Ukrajině, ruská agrese na Ukrajině a tak dále. Ale potom si také myslím, že ta vláda dělá špatnou hospodářskou i sociální politiku.

Jan Čulík: A proč dělá tu špatnou hospodářskou a sociální politiku? Tomu právě já nerozumím.

Boris Cvek: No tak jedním z hlavních důvodů je posedlost rozpočtem, představa, že nejdůležitější je mít zdravé veřejné finance. Podívejte se na Polsko, já jsem slyšel nedávno ekonoma z Polska. Tam on tvrdí, že vlastně v Polsku rozpočet je až na druhém m ístě na prvním m ístě je blahobyt společnosti, rozvoj společnosti, HDP a když tak budeme trochu více zadlužení. Čili tady, toto je jakási fanatická mantra, že rozpočet je to nejdůležitější a pak je tady ten problém s daněmi.

Vláda vstoupila do situace, kdy v režii ODS ano SPD byly sníženy daně o 100 miliard, možná o 120 miliard. A ačkoli ty ostatní čtyři vládní strany, které jsou prozápadní, jsou pro euro, byly proti tomu snižování daní, ačkoli byly tedy proti, tak nejsou schopny tou ODS pohnout a vlastně společnost reálně stojí na jakési faktické koalici mezi Ano a ODS.

A ti demokraté vlastně jenom tak jako kulhají a dobíhají za nimi, jsou vlastně bezmocní. Lidovci mají 2%, Topka je taky úplně úplně na dně. Teď budou mít společnou kandidátku do evropského parlamentu, kde bude na jedné listině Luděk Niedermayer a Alexandr Vondra. To jsou tak absurdní a neuvěřitelné věci. A vlastně jediný, kdo vůči tomu by mohl představovat alternativu, jsou piráti a starostové. Starostové se o něco snaží nějakým způsobem. Piráti ti úplně vyvanuli. Ti v podstatě neexistují.

Jan Čulík: To je tedy opravdu docela apokalyptická situace. Tak neschopné lidi máme nejen všude, takže se nic nevyrábí. Žádná strategie na nic není a teď ještě v politice, tak tedy nevím.

Boris Cvek: Já nemluvil o tom, že máme všude neschopné lidi. Já si myslím, že ta situace objektivně - tady třeba je obrovská jaderná lobby. Já bych neřekl, že ti lidi jsou neschopní, ale oni něčemu věří, z něčeho žijí. Mně by třeba zajímalo, z čeho jsou placeni ti fyzikové, kteří prosazují tu jadernou energii. To jsou obrovské peníze v té jaderné lobby. Také jsou tu nějaké si myšlenkové stereotypy?. Ti lidé nemůžou za to, že byli vychováni a narodili se v jakési společnosti, kde se věří, že jaderná energie je to jediné a nejlepší východisko...

Jan Čulík: Já nevím, ale já si myslím, že přece je tak úplně školácké, že když vidím kolem sebe nějaké problémy, tak se snažím je hodnotit pragmaticky. A nebudu se utíkat do ideologie. Dobře, tak lidi v něčem vyrostli. To je sice pravda, ale znamená to, že nejsou schopni se podívat kolem sebe a vidět, co se děje a jenom vždycky utečou k ideologii, jako třeba ODS z těch 90 let, ty škrty a ta korupce a tak dále. To mně přijde opravdu divné. Jak to, že ty lidi to neopustí a nepodívají se otevřenýma očima na to, co je?

Boris Cvek: Víte, co je možná divnější, je, že kde já bych čekal větší pragmatismus, to je na straně českého průmyslu . Český průmysl vlastně těch deset let spal na vavřínech, jako kdyby se nic nedělo. Teď najednou se začíná probouzet. Ti lidé z Hospodářské komory, ze Svazu průmyslu začínají bít na poplach a myslím si, že to je do značné míry jejich odpovědnost. Jsou to z velké míry jejich peníze.

Oni vydělávají na tom systému a měli by si uvědomit jakou chtějí energii, co je realistické, co není realistické. A myslím si, že také oni to mají těžké, vlastně s tím pragmatismem s tím věcným realistickým přístupem, pokud ho vůbec mají. Politiky nebo veřejnost nějak přesvědčit. Oni nejsou schopni přesvědčit veřejnost ani o tom, že euro je důležité. Představte si, že v Česku je většina společnosti proti euru,. T už potom opravdu to už ne Babiš, ale to už může přijít přímo Okamura, vyvést nás z Evropské unie klidně a udělat z nás nějaký Putinystán, který bude úplně rozvrácený a bohužel vy říkáte, že v západní Evropě je to špatné, ale podívejte se, jak to vypadá v Maďarsku. Podívejte se, jak to vypadá vlastně v celé východní Evropě, v Polsku. Já si myslím, že pořád to západní Německo nebo Francie nebo Británie jsou mnohem lepší země k životu ze ze všech možných pohledů.

Jan Čulík: No až na to, že teď je třeba článek Gordona Browna v dnešním Guardianu o tom, kolik milionů dětí hladoví v Británii a tak dále. No nechme toho. Pane Cveku, děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci. Děkujeme vám za pozornost. Na shledanou.

Boris Cvek: Děkuju, mějte se hezky. Na shledanou.

