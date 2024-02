Netanjahu chce i nadále pokračovat v ofenzivě v Rafáhu, jednání o příměří pokračují

15. 2. 2024

Izraelský premiér řekl, že civilisté budou moci opustit "bojové zóny", ale neupřesnil, kam by mohli jít



V egyptském hlavním městě Káhiře pokračují druhým dnem jednání o dohodě o příměří v Gaze, kterých se účastní delegace mnoha zemí na vysoké úrovni. Zprostředkovatelé se snaží dosáhnout pokroku tváří v tvář hrozící izraelské ofenzivě na Rafáh, poslední relativně bezpečné místo na palestinském území.



Benjamin Netanjahu tvrdí, že bude pokračovat v ofenzivě, ale až poté, co bude civilistům umožněno opustit "bojové zóny".



Izraelský premiér jasně neuvedl, kam budou moci uvízlí civilisté odejít a jaká případná ochranná opatření budou zavedena na jejich ochranu. Ve městě se ukrývá více než milion Palestinců.



Mezitím pokračovalo diplomatické úsilí s cílem zachránit novou dohodu o rukojmích a příměří, která by ofenzívu odvrátila. Ve středu byli v Káhiře očekáváni zástupci palestinské militantní skupiny Hamás a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan přijel na svou první návštěvu Egypta po více než deseti letech napětí mezi regionálními mocnostmi kvůli podpoře Muslimského bratrstva. Erdoğan uvedl, že jednání s egyptským prezidentem Abdelem Fatahem al-Sísím, který se dostal k moci v roce 2013 při převratu, se zaměří na izraelskou ofenzívu v Gaze.



V úterý se Izrael na poslední chvíli rozhodl vyslat delegaci vedenou šéfy svých zpravodajských služeb Davidem Barneou z Mosadu a Ronenem Barem ze Šin Bet, která se setkala s americkými, egyptskými a katarskými zprostředkovateli.



Ředitel CIA William Burns se připojil k řediteli egyptské zpravodajské služby Abbásovi Kamelovi a katarskému premiérovi šejkovi Mohammedovi bin Abdulrahmanovi Al Thánímu na celodenním jednání, které podle mluvčího americké Rady národní bezpečnosti Johna Kirbyho bylo "konstruktivní", ačkoli egyptská státní informační služba uvedla, že skončilo bez významného průlomu.



Očekává se, že toto kolo jednání, jehož cílem je dosáhnout dlouhodobého příměří a další výměny rukojmích a zajatců po úspěšném týdenním příměří z konce listopadu, potrvá do pátku.



Podle izraelského mediálního webu Walla, který se odvolává na nejmenované americké a izraelské představitele, zůstává hlavním sporným bodem jednání počet palestinských vězňů, které by Hamás propustil výměnou za Izraelce, které zadržuje v Gaze. Zpráva uvádí, že Egypt a Katar se pokoušejí přimět Hamás, aby přehodnotil svůj postoj, dodal portál.



"K dnešnímu dni jsme v kombinaci silného vojenského tlaku a tvrdého vyjednávání osvobodili 112 našich rukojmích," uvedl Netanjahu ve středečním pozdním prohlášení.



"To je také klíčem k osvobození dalších našich rukojmích... Trvám na tom, aby Hamás upustil od svých iluzorních požadavků. Až tak učiní, budeme se moci pohnout kupředu."



Později premiér na svém účtu na Telegramu prohlásil: "Budeme bojovat až do úplného vítězství, což zahrnuje i mohutnou akci v Rafáhu poté, co umožníme civilnímu obyvatelstvu opustit bojové zóny."



Z prohlášení nebylo jasné, kam se mají ti, kteří uvízli v Gaze, vydat. Většina pásma Gazy byla zdevastována bombardováním a je nevhodná k obývání.



Mezinárodní výbor Červeného kříže uvedl: "Pokud válečné plány počítají s evakuací obyvatelstva v předstihu před takovými bojovými akcemi, je velmi důležité, aby počítaly s realitou, kdy se obrovské množství lidí pohybuje po bombami poničených silnicích, kolem trosek zničených budov a přes oblasti zamořené nevybuchlými zbraněmi.



Evakuace musí zajistit, aby civilisté dorazili bezpečně, měli uspokojivé hygienické, zdravotní, bezpečnostní a výživové podmínky a aby členové jedné rodiny nebyli odděleni."



Ve středu na druhé válečné hranici Izraele raketový útok na severní Izrael z Libanonu údajně zabil jednu osobu a sedm osob zranil, což vedlo Izrael k odvetným leteckým úderům, při nichž zahynulo osm osob, z nichž všechny kromě jedné byly civilisté.



Při nejhorším jednodenním civilním útoku v Libanonu od října byly při leteckém útoku ve městě Nabatiyeh zabity čtyři osoby z jedné rodiny, včetně dvou žen, zatímco ve městě Sawaneh byla zabita syrská žena a dvě děti ve věku dvou a 13 let.



V celém regionu panují hmatatelné obavy, že se krátí čas na vyjednání příměří, které by přineslo tolik potřebnou úlevu 2,3 milionu obyvatel obléhaného území, navrátilo přibližně 130 izraelských rukojmích, kteří jsou stále v zajetí Hamásu, jejich blízkým a zabránilo přerůstání války v širší konflikt.





Předseda palestinské samosprávy na Západním břehu Mahmúd Abbás ve středu v neobvyklém vystoupení vyzval Hamás, aby rychle přistoupil na dohodu a vyhnul se tak "hrozivým následkům".





"Vyzýváme hnutí Hamás, aby urychleně dokončilo dohodu o vězních, a ušetřilo tak náš palestinský lid pohromy v podobě další katastrofické události s hrozivými následky, neméně nebezpečné než Nakba v roce 1948," uvedl 88letý autokratický vůdce s odkazem na masové vyhánění Palestinců z jejich domovů po vzniku Izraele v roce 1948.



Podmínky v Gaze jsou již nyní katastrofální.



Izraelská ofenzíva zabila více než 28 000 lidí, vyhnala z domovů více než 85 % obyvatel a více než polovinu infrastruktury v Gaze proměnila v trosky. Podle OSN nyní 10 % dětí mladších pěti let vykazuje známky akutní podvýživy. Dodávky potravin a další pomoci, které se do pásma dostanou, jsou podle obyvatel pravidelně napadány zoufalými lidmi nebo se jich zmocňuje Hamás či organizované zločinecké skupiny.



Káhira vyjádřila znepokojení nad tím, že izraelský vpád do Rafáhu by mohl Palestince donutit k útěku na Sinaj. Arabské vlády, zejména Jordánsko, se rovněž obávají, že ofenzíva v Rafáhu, která by se protáhla do svatého měsíce ramadánu, by mohla vyvolat výbušné nepokoje na Západním břehu Jordánu.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze kontrolované Hamásem uvedlo, že během posledních 24 hodin bylo při izraelských náletech a ostřelování v Rafáhu a severněji ležícím Chán Júnisu zabito asi 100 lidí. V Chán Júnisu pokračovaly prudké pouliční boje, které přiměly Palestince ukrývající se v hlavní nemocnici, aby začali odcházet. Obyvatelé uvedli, že palba odstřelovačů na Násirovu nemocnici v posledních dnech zabila a zranila mnoho lidí.



Doktor Khaled al-Serr, chirurg z Násirovy nemocnice, v příspěvku na Instagramu, který ukazuje nepřetržitý proud lidí opouštějících ve středu zdravotnický komplex, uvedl: "Mám zlomené srdce, necítil jsem [tento] smutek, když izraelská armáda bombardovala můj dům. V těchto tvářích lze vyčíst jedinou otázku ... Kam máme jít?"



Všeobecně se má za to, že Netanjahu zpomaluje jednání o příměří a mluví o ofenzivě v Rafáhu, protože je pravděpodobné, že po skončení války bude v nových volbách sesazen z funkce. Dlouholetý vůdce čelí několika probíhajícím soudním procesům kvůli korupci.



Zdá se, že izraelské odmítnutí izraelského protinávrhu Hamásu na příměří z minulého týdne ještě více zhoršilo vztahy mezi Netanjahuem a Washingtonem.



USA poskytly Izraeli klíčové vojenské dodávky a diplomatické krytí pro válku, ale Joe Biden zřejmě ztratil trpělivost kvůli kolosálnímu počtu mrtvých v Gaze.



Příbuzní zbývajících izraelských rukojmích také prosili svou vládu, aby udělala více pro osvobození jejich blízkých.



"Čas se krátí... Každý den strávený čekáním znamená, že zemřou další rukojmí. Rodiny rukojmích vyzývají Netanjahua, aby si neznepřátelil své americké spojence a vrátil se k jednacímu stolu a realizoval dohodu, která je jedinou schůdnou cestou k propuštění všech rukojmích," uvádí se v prohlášení rodinného fóra.





Desítky propuštěných bývalých zajatců a jejich rodinných příslušníků ve středu také navštívily mezinárodní trestní soud v Haagu, kde naléhaly na prokurátory, aby obvinili a usilovali o zatčení vůdců militantní skupiny.







