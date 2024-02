Šéf mnichovské konference označil Moldavsko a pobaltské státy za další Putinovy cíle po Ukrajině

14. 2. 2024

čas čtení 2 minuty

Ruský prezident Vladimir Putin se v případě vítězství na Ukrajině nezastaví – příště se pokusí zmocnit zemí, které byly dříve součástí SSSR, řekl v rozhovoru pro Rheinische Post šéf Mnichovské mezinárodní bezpečnostní konference Christoph Heusgen. Ruský prezident Vladimir Putin se v případě vítězství na Ukrajině nezastaví – příště se pokusí zmocnit zemí, které byly dříve součástí SSSR, řekl v rozhovoru pro Rheinische Post šéf Mnichovské mezinárodní bezpečnostní konference Christoph Heusgen.

"Pokud Putin neprohraje válku na Ukrajině, měli bychom očekávat, že se dostane do Moldavska nebo pobaltských států," řekl.

Ruský prezident opakovaně označil rozpad Sovětského svazu za "největší geopolitickou katastrofu 20. století" a poznamenal, že v důsledku toho se "desítky milionů" jeho krajanů ocitly mimo ruské území. Putin chce podle jeho názoru obnovit stát v hranicích bývalého SSSR.

Heusgen v této souvislosti vyzval k "udělání všeho možného", aby Ukrajina dostala zbraně a další pomoc, kterou potřebuje k obraně proti ruské agresi a osvobození svého území.

Putin v nedávném rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem ospravedlnil invazi na Ukrajinu tím, že byla vždy "součástí ruských zemí", dokud ji sovětské úřady "na příkaz Stalina" neproměnily v "umělý stát". Zároveň řekl, že nebude útočit na jiné země, alespoň na ty, které jsou členy NATO.

"Nemáme žádné zájmy v Polsku, ani v Lotyšsku, ani nikde jinde. Proč to potřebujeme?" řekl Putin. Ujistil, že nezatáhne zemi do globální války, protože to "odporuje zdravému rozumu" a navíc taková konfrontace "přivede celé lidstvo na pokraj zkázy". Slíbil však, že v případě "útoku NATO" odpoví.

Zároveň v lednu Putin vyhrožoval pobaltským státům kvůli deportacím ruských občanů. "To, co se nyní děje v Lotyšsku a v dalších pobaltských republikách, kdy jsou Rusové jednoduše vyhozeni za hranice, víte, to jsou velmi vážné věci, které přímo ovlivňují bezpečnost naší země," řekl.

Americký institut pro studium války (ISW) poznamenal, že Putin by si tak mohl připravit půdu pro útok na tyto státy, jako tomu bylo v případě Ukrajiny, kterou obvinil z "genocidy" obyvatel Donbasu. Již dříve 10 vojenských velitelů a ministrů zemí NATO oznámilo potřebu připravit se na válku s Ruskem. Podle jejich názoru může být zasaženo východní křídlo aliance jako první, protože je nejzranitelnější vzhledem ke své blízkosti k agresorské zemi.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zase opakovaně předpověděl osud Ukrajiny Moldavsku, které se plánuje stát členem EU. Vyjádřil nespokojenost s tím, že prezidentka republiky Maia Sanduová "touží vstoupit do NATO" a varoval ji před pokusy o vytvoření "protiruského předmostí" na území země.

Zdroj v němčině: ZDE

0