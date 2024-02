Gaza: Martin Griffiths, OSN: Obvykle se stává, že OSN je obviňována za činy jiných.

15. 2. 2024

Moderátor, BBC World at One, středa 14. února 2024, 13 hodin: Násirova nemocnice ve městě Chán Júnis na jihu Gazy je jedním z mála stále fungujících zdravotnických center. Je také útočištěm pro mnoho civilistů, kteří uprchli ze svých domovů. Izrael tvrdí, že ji Hamás využívá jako základnu a že v ní byli drženi někteří z rukojmích zajatých 7. října. Osobám, které se tam ukrývají, nařídil Izrael, aby se evakuovali. Ve středu ráno vysílal dron z reproduktoru zavěšeného na dronu tento příkaz izraelské armády, aby opustili nemocnici. Dr. Khaled Asler, úrazový chirurg z této nemocnice, , poslal hlasovou zprávu jednomu z našich zpravodajů v Jeruzalémě. Uvedl v ní, že Izraelci vyzvali k evakuaci v plném rozsahu.

"Tanky a odstřelovači obklíčili nemocnici ze všech stran. Zaznělo další oznámení a další příkaz přinesl člověk do nemocnice a také bylo oznámeno z reproduktorů na dronu, že všichni lidé uvnitř nemocnice by měli být okamžitě evakuováni."





Moderátor: Izraelská armáda sdělila BBC, že IDF nehodlá evakuovat pacienty a zdravotnický personál, že zúčastněné vojenské jednotky byly předem důkladně poučeny, aby během operace upřednostnily bezpečnost civilistů, pacientů, zdravotníků a zdravotnických zařízení.





Mezitím se mnozí nadále soustřeďují na nejjižnější město Gazy, Rafáh. V něm je nyní možná milion a půl Gazanů. Více než milion z nich bylo vysídleno z jiných částí Gazy. Lidé v Rafáhu dnes žijí ve velmi stísněných a nehygienických podmínkách, mají hlad a žízeň a jen málo lékařské pomoci. Izraelská vláda požádala armádu, aby vypracovala plány pozemního útoku na Rafáh, což podle varování humanitárních organizací vyvolá katastrofu. Martin Griffiths je náměstkem generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorem pomoci při mimořádných událostech je fakticky nejvýše postavenou osobou v OSN, která se podílí na humanitárních akcích, a já jsem se ho zeptal na to, jak situaci v Rafáhu ovlivní pozemní útok.





Martin Griffiths: Pokud dojde k onomu předpokládanému útoku na Rafáh, nebude možné vést žádné efektivní humanitární operace, a to z několika důvodů. Narušení práva a pořádku, nedostatek řádného přístupu pro pomoc, nedostatek bezpečných míst v Gaze. Obrovské množství lidí, více než 1 000 000, natlačených do této oblasti Rafáhu, která normálně pojme asi 250 000 lidí, a samozřejmě bez povolení přejít hranici. Podle mých zkušeností jde o nejobtížnější podmínky pro humanitární operace, s jakými jsem se setkal, a to už se v této oblasti pohybuji poměrně dlouho.





Moderátor: Pokud nedostanete bezpečnostní záruky, o které jste žádali, a pokud nejste schopni získat přístup pro množství pomoci, o které jste žádali. jak dlouho budete schopni pokračovat?





Martin Griffiths: Nemyslím si, že v současné době pokračujeme. Tam dole na jihu Gazy sotva dýcháme. Vysvětluje to zpráva Světového potravinového programu. Zbývá jim už jen 24 hodin jídla. Což je obrovské množství. V konfliktu je to velmi, velmi neobvyklé, Napadli a zbili naše vlastní řidiče a také naše vlastní místa, kde se poskytuje pomoc. Takže pokud nedostaneme bezpečnostní záruky, na které je podle mého názoru velmi obtížné spoléhat v případě takzvaného konečného útoku, o kterém jsme slyšeli v případě Rafáhu, nebude se tam na žádnou humanitární operaci možné spolehnout. Budeme se o to nicméně snažit. Budeme se snažit postupovat den za dnem, ale za obrovských bezpečnostních omezení.





Moderátor: Když jste se zmínil o Světovém potravinovém programu a rezervách, že už má zásoby potravin jen na 24 hodin. Jen aby bylo jasno, pokud se nepodaří přesunout pomoc nyní, dnes za 24 hodin, jejich činnost se zastaví, protože už nebudou žádné potraviny:





Martin Griffiths: To je logika věci. Stane se to, že víte, během dne projde jeden kamion, nebo možná dva, nebo cokoliv jiného. A tak se to tak nějak přehoupne z nuly na jedničku. Jo, díky bohu. Na další den. Takže je vždycky trochu těžké předpovědět nulu na zítřek. To je to, co říkají, že uvnitř země už je jenom tolik zásaob a dostat se dovnitř je čím dál obtížnější, ne méně obtížnější, jak jsme doufali. Že mouka, která je k dispozici v ašdodském přístavu, poskytnutá Spojenými státy, poskytnutá UNRWA, by mohla být převezena do Gazy. Ale dnes ráno jsem slyšel, že myslím, že tato možnost je nyní také zpochybněna.





Moderátor: Zmínil jste Agenturu OSN pro pomoc a práci, což je agentura speciálně pro palestinské uprchlíky, která s nimi pracuje, řada zemí jí přerušila financování po obvinění, že se řada jejich pracovníků podílela na útocích ze 7. října. Vy proti tomuto zrušení financování protestujete a já chápu proč, ale musíte pochopit, proč to ty země dělají. Prostě nemohou unést financování agentury, která se na těchto útocích zčásti podílela.





Martin Griffiths: Co já nemohu překousnout, je zrušením agentury, na které jsou tři čtvrtiny obyvatel Gazy závislé, pokud jde o pomoc při záchraně života, kvůli otřesnému chování, naprosto nepřijatelnému chování těch 12 lidí, které se údajně nyní vyšetřuje. Takže ano, chápu to rozhořčení, viděl jsem kompilační video z toho, co se stalo 7. října, a jsem stejně šokován jako kdokoli jiný tím, co se stalo těm rukojmím. Ale to neospravedlňuje uzavření UNRWA, která je bijícím srdcem, jak jsem myslím řekl, naší operace.







Moderátor: Řekl jste, že historie nebude laskavá k případné pozemní invazi do Rafáhu. Nevěříte, že v tomto případě budou historii psát vítězové?





Martin Griffiths: Nebude laskavá ani k tomu, co se stalo dosud. Nyní bude ještě méně laskavá, protože se teď rozhoduje. Jak víte, je na výběr, zda na Rafah zaútočit. Chápu, proč chtějí Izraelci do Rafáhu vstoupit. Tomu naprosto rozumím. Viděl jsem to video, jak říkám, chápu jejich touhu získat zpět ty rukojmí, ty ubohé lidi. Tomu všemu rozumím, ale je tu možnost volby. A co vám chci říct, než to začne, pokud dojde k útoku, nemůžete, nesmíte. neměli byste spoléhat na fantazii, že humanitární operace dokáže zachráňovat lidi uprostřed takového krveprolití. Proto chci před takovou volbou vyslat tak silné poselství.









Martin Griffiths: No, v noci se mi kvůli tomu určitě nespí lépe, protože, jak víte, padesát let se účastním konfliktů po celém světě a na mnoha místech jsem viděl strašná, strašná zvěrstva. V Sýrii. Pořád si vzpomínám na ten masakr 120 žen a dětí přímo v roce 2012, Těla byla hozena na střechu mého auta, když jsem je jel zkontrolovat, viděl jsem zvěrstva a viděl jsem to video z toho dne 7. října a hodnotím to jako jedno z nejhorších zvěrstev. Takže naprosto chápu izraelský hněv. Samozřejmě bych si přál, aby ten hněv nebyl namířen proti humanitární komunitě, která se snaží dělat, co může, a mimochodem je při tom zabíjena. Ale chápu frustraci, která musí být hmatatelná. Setkal jsem se s rodinami rukojmích, kteří jsou lidé milí a bolestní. A potřebují náš soucit. Ale já nejsem ten, kdo drží rukojmí. Jsem ten, kdo se snaží udělat něco pro lidi v Gaze a přiznává těžkou váhu této tragédie v Izraeli.





A jsem také ten, kdo s jistým vědomím minulosti řekne, že bezpečnost Izraele musí v budoucnu záviset nejen na vyřešení této konkrétní krize s Hamásem, ale na vytvoření generace Palestinců, kteří budou žít šťastně a dobře se svými sousedy.





V sázce je tedy bezpečnost Izraele, a víte, hodit vše na OSN je snadné. Obvykle se stává, že OSN je obviňována za činy jiných. To už si nenechám líbit. Na začátku tohoto roku jsem se rozhodl, že nejsem připraven přijímat kritiku našeho úsilí, které je výsledkem rozhodnutí jiných. Snažíme se dělat, co je v našich silách. Nejsme to my, kdo si drží rukojmí. Nejsme to my, kdo se připravuje na tento útok.





Moderátor: To byl Martin Griffiths z Organizace spojených národů. Od té doby, co jsme s ním mluvili, nám jeho mluvčí sdělil, že se dnes očekává, že se do rRafahu dostane několik kamionů nebo potravin, i když to zatím není potvrzeno.









Vycházíte z toho, že mluvíte o izraelských rukojmích, že mluvíte o zvěrstvech ze 7. října. Musíte považovat za nešťastné, že docela velká část Izraele, včetně jeho politického vedení, považuje OSN když ne za součást problému, tak za protiizraelský orgán. A zejména agentury OSN považuje za systémově protiizraelské. Překáží vám to v práci, kterou děláte?