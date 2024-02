Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinské síly zničily velkou ruskou výsadkovou loď u Krymu

14. 2. 2024

čas čtení 9 minut

Ukrajina sděluje, že při nejnovějším útoku bezpilotních letounů proti černomořské flotile Moskvy vážně poškodila a potopila ruskou výsadkovou loď



Ukrajinská vojenská rozvědka ve středu zveřejnila video, které podle ní ukazuje několik námořních dronů, jak se blíží k velké vyloďovací lodi třídy Ropucha Cezar Kunikov u pobřeží Krymu.



Drony zasáhly levobok lodi, uvedla agentura v prohlášení a dodala, že loď "utrpěla kritické díry na levoboku [trupu] a začala se potápět".



Cesar Kunikov je velká výsadková loď projektu 775, která může na palubě přepravovat 87 členů posádky a byla aktivní v konfliktech v Sýrii, Gruzii a na Ukrajině, uvedla agentura.



Video zveřejněné na sociálních sítích rovněž ukázalo oblak kouře stoupající z lodi, která se nachází v Černém moři, a v místních ruských médiích se objevily zprávy o probíhající pátrací a záchranné operaci s využitím vrtulníků nad vodou.



Zprávy o útoku na loď Cesar Kunikov potvrdili i ruští vojenští blogeři, kteří pravidelně zveřejňují informace o incidentech dříve, než je potvrdí ruská armáda.



Pokud by se úder potvrdil, jednalo by se o druhou úspěšnou operaci v tomto měsíci proti ruské válečné lodi operující v Černém moři.



- Německo poprvé od roku 1992 splnilo cíl aliance NATO vydávat 2 % svého hrubého domácího produktu na obranu, informovala ve středu tisková agentura dpa.



Německá vláda vyčleňuje na výdaje na obranu v letošním roce ekvivalent 73,41 miliardy dolarů, uvedla dpa. V absolutních číslech je to pro Německo rekordní částka, která by představovala 2,01 % HDP.



Ministerstvo obrany na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo. Německý kancléř Olaf Scholz tento týden prohlásil, že Německo cíl NATO splní, ale přesná čísla vláda zatím nesdělila.







- EU v rámci svých nejnovějších opatření, jejichž cílem je uzavřít mezery, které Rusku umožňují směrovat vojenskou technologii přes třetí země do svých zbrojních továren, poprvé navrhuje uvalit sankce na společnosti v pevninské Číně.

- Ruské bombardování zabilo v úterý pozdě večer tři lidi včetně dítěte poblíž východoukrajinského města Doněck, uvedla místní rada. Uvedla, že údery zasáhly devět obytných domů a nemocnici v Selydove, asi 20 km západně od frontové linie. Dvanáct lidí včetně čtyř dětí bylo rovněž zraněno.



- Ruské státní zpravodajství uvedlo, že Ukrajina vypustila devět bezpilotních letounů nad ruskou Belgorodskou a Voroněžskou oblastí a také nad Černým mořem. Zpráva použila obvyklý ruský oficiální jazyk, že všechny drony byly sestřeleny - to nebylo nezávisle potvrzeno.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal hlasování amerického Senátu, který schválil pomoc Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů a poslal ji k hlasování do Sněmovny reprezentantů. "Americká pomoc přibližuje spravedlivý mír na Ukrajině a obnovuje globální stabilitu, což vede ke zvýšení bezpečnosti a prosperity pro všechny Američany a celý svobodný svět," uvedl Zelenskyj.



Vůdce demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer vyjádřil přesvědčení, že návrh zákona - poskytující pomoc také Izraeli a dalším spojencům - by v případě hlasování prošel Sněmovnou reprezentantů s podporou republikánů i demokratů, a vyzval vedoucí představitele Sněmovny reprezentantů, aby se zachovali správně.



Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson na otázku, zda plánuje o návrhu zákona hlasovat, odpověděl: "Určitě ne" a naznačil, že poslanci jsou zaneprázdněni jinými záležitostmi. Republikáni a demokraté, kteří jsou pro podporu Ukrajiny, by si však mohli vynutit hlasování pomocí procesu zvaného "petice za propuštění", pokud by se jich spojil dostatečný počet. Americký prezident Joe Biden vyzval členy Sněmovny reprezentantů, aby ignorovali Donalda Trumpa a zákon schválili.



- Ruské síly v úterý 331krát ostřelovaly osm osad a oblastí ukrajinské Sumské oblasti, uvedli místní představitelé. Exploze způsobily minomety, dělostřelectvo, tank, bezpilotní letouny kamikadze a další munice. Obce, které se údajně dostaly pod palbu, byly Chotinsk, Junákovsk, Bilopolsk, Krasnopilsk, dále Myropilsk, Velikopysarivsk, Šaliginsk a Seredino-Budsk. Nebyly hlášeny žádné ztráty na životech.



- Podle Anderse Fogha Rasmussena, bývalého generálního tajemníka NATO, mají sankce proti Rusku účinek, ale je třeba je rozšířit a přísněji vymáhat. Rasmussen tvrdil, že spojenci Ukrajiny musí zpřísnit vymáhání sankcí, aby se západní komponenty nedostaly do ruské výzbroje, zvýšit sankce proti válkou mobilizovanému ruskému těžkému průmyslu a využít zmrazených ruských aktiv ve prospěch Ukrajiny.



Rasmussen píše v deníku Financial Times: "Vítězství bude do značné míry záviset na tom, zda Ukrajina a její spojenci dokážou předstihnout Rusko. Tomuto cíli musíme přizpůsobit naši politiku sankcí. Měli bychom si uvědomit, že ačkoli tato opatření nepřinutí Moskvu ukončit válku ze dne na den, jsou dalším nástrojem k narušení a degradaci výrobních prostředků země. Každý ruský tank, jehož výrobě zabráníme, je o jeden tank méně, který musí ukrajinské síly zničit."



- Britský ministr zahraničí David Cameron bude naléhat na spojence, aby zvýšili obrannou výrobu a pomohli tak Ukrajině, uvedl jeho úřad před diplomatickou cestou do Bulharska, Polska a Německa.



- Rusko v úterý zaútočilo raketami a bezpilotními letouny na středoukrajinské město Dnipro, poškodilo elektrárnu a přerušilo dodávky vody pro některé obyvatele, uvedli ukrajinští představitelé a média.



- Rusko se připravuje na vojenskou konfrontaci se Západem v příštím desetiletí a mohlo by být odraděno protiopatřením v podobě posílení ozbrojených sil, uvedla estonská zahraniční zpravodajská služba.



- Moskva zařadila estonskou premiérku Kaju Kallase a další představitele pobaltských států na seznam hledaných osob. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že byli obviněni z "ničení památníků sovětských vojáků". Kallasová prohlásila, že se nenechá umlčet a bude nadále silně podporovat Ukrajinu a "zvyšování obrany Evropy".





- Podle Mezinárodního institutu pro strategická studia Rusko během invaze na Ukrajinu ztratilo více než 3 000 tanků - což odpovídá celému jeho předválečnému aktivnímu inventáři -, ale ve skladech má dostatek méně kvalitních obrněných vozidel na několik let náhrad. Ukrajina rovněž utrpěla velké ztráty, ale doplňování zásob západními armádami jí umožnilo udržovat zásoby a zároveň zvyšovat kvalitu, napsali analytici ISS.



Tři společnosti v pevninské Číně, stejně jako čtyři v Hongkongu a jedna v Indii, jsou na 91stránkovém seznamu společností a jednotlivců, které chtějí členské státy EU přidat na rostoucí sankční seznam před druhým výročím ruské invaze na Ukrajinu.V době, kdy se zástupci EU, Spojeného království a USA připravují na středeční setkání v Bruselu, jeden ze zdrojů uvedl, že je zapotřebí více nástrojů, které zajistí, aby Moskva nemohla stávající omezení obejít.uvedl v úterý předseda Dumy Vjačeslav Volodin.OBSE, která mezi svými 57 členy čítá Ukrajinu, USA a Rusko, je nástupcem organizace z dob studené války, v níž se angažovaly sovětské a západní mocnosti, uvedla agentura Reuters.Od ruské invaze na Ukrajinu je organizace do značné míry paralyzována tím, že Moskva stále využívá práva veta."Je čas, abychom se s Parlamentním shromážděním OBSE rozloučili," řekl Volodin na zasedání Dumy, dolní komory ruského parlamentu, podle prohlášení na webových stránkách Dumy."Tato organizace absolutně postrádá nezávislost, je zpolitizovaná a tančí podle not Washingtonu. Ale nejhorší na této situaci je, že také platíme peníze, a to jsme jedni z největších plátců."Obě komory ruského parlamentu, Duma i Rada federace, budou hlasovat současně o pozastavení účasti a o zastavení plateb Moskvy do OBSE, uvedl Volodin.