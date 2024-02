Svět čelí nejhoršímu válečnému scénáři za půl století

14. 2. 2024

čas čtení 17 minut

Strategický význam konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, třenice mezi USA a Čínou a možný návrat Trumpa vytvářejí vysoce rizikový horizont, píše Andrea Rizzi. Strategický význam konfliktů na Ukrajině a na Blízkém východě, třenice mezi USA a Čínou a možný návrat Trumpa vytvářejí vysoce rizikový horizont,

Svět současně čelí dvěma válkám – na Ukrajině a na Blízkém východě – s obrovským geopolitickým významem. Na Korejském poloostrově mezitím rostou obavy z alarmujícího obratu v severokorejské rétorice. Tchaj-wan také zůstává ohniskem nákazy poté, co strana, proti níž Čína vystupuje, vyhrála prezidentské volby potřetí v řadě. Zatímco svět byl vždy svědkem strašlivých konfliktů, jako je občanský konflikt, který nyní pustoší Súdán, současný scénář je charakterizován konflikty mezi velkými a středními mocnostmi, jaké jsme neviděli po celá desetiletí.

Poprvé od roku 1945 je Evropa svědkem velké války, v níž velmoc napadla jinou zemi nejen proto, aby si ji podmanila, ale také aby anektovala území. Přibližně 30 západních zemí poskytuje Ukrajině pomoc, aby pomohly jejímu úsilí odrazit Rusko, kterému na oplátku vojensky pomáhají Írán, Severní Korea a Bělorusko. Americká podpora Kyjeva však kolísá, což posiluje pozici Moskvy. Situace je tak zoufalá, že několik evropských politických a vojenských lídrů zdůraznilo, že existuje reálné riziko, že konflikt zasáhne západní Evropu. Možnost, že by se Donald Trump, který je proti americkému zapojení do NATO, mohl vrátit do Bílého domu, dále zvýšila napětí.

"Musíme vzít v úvahu, že Vladimir Putin může jednoho dne dokonce zaútočit na zemi NATO. Je nepravděpodobné, že by se to stalo nyní, ale naši experti očekávají období pěti až osmi let, během kterého by to mohlo být možné," řekl v nedávném rozhovoru německý ministr obrany Boris Pistorius, sociální demokrat. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen, liberál, zkrátil toto časové okno na tři až pět let. "Ve Švédsku by mohla být válka," řekl v lednu Carl-Oskar Bohlin, švédský ministr civilní obrany a umírněný politik.

Blízký východ zažívá nejnebezpečnější situaci "nejméně od roku 1973 a pravděpodobně i dříve", uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken. Jak jsme se obávali, konflikt mezi Hamásem a Izraelem eskaloval a tucet zemí je již přímo zapojen do rozsáhlých nepřátelských akcí. V odvetě USA bombardovaly cíle v Jemenu, Iráku a Sýrii. Americké údery proti skupinám napojeným na íránské Revoluční gardy dostaly Washington a Teherán do nebezpečné přímé palebné linie. Obě strany daly najevo, že se chtějí vyhnout eskalaci. V regionu však existují aktéři mimo jejich kontrolu, kteří více či méně záměrně přilévají olej do ohně.

Ve východní Asii mezitím Severní Korea učinila náhlý obrat, když ze své ústavy odstranila závazek usilovat o "mírové sjednocení" a zároveň vyvinula nové zbraně a posílila vazby s Putinovým Ruskem. Dále na jih představuje tchajwanská otázka nadále hrozbu uprostřed nenásilného, ale ostrého soupeření mezi dvěma supervelmocemi, Spojenými státy a Čínou. Děje se tak na pozadí měnící se rovnováhy moci, jak nedávno připomněl Graham Allison, bývalý náměstek amerického ministra obrany, na fóru v Davosu.

Zatímco v posledních desetiletích došlo k jiným válkám se strašlivými lidskými důsledky a významnými geostrategickými dopady, jako jsou konflikty v Afghánistánu, Iráku, na Balkáně, v Demokratické republice Kongo a Sýrii, současný scénář s sebou nese úroveň geopolitického rizika, která nebyla zaznamenána od studené války.

Zarážející je i počet obětí. Podle studie Institutu pro výzkum míru v Oslu (PRIO) byl v roce 2022 zaznamenán nejvyšší počet úmrtí ve státních válkách – v nichž je alespoň jedním aktérem stát – od počátku 70. let 20. století, s výjimkou roku 1984. Více než 200 000 lidí zemřelo ve státních válkách, z velké části kvůli konfliktům na Ukrajině a v Etiopii (rok 1994 by měl vysoký počet obětí, pokud by byl zahrnut i konflikt ve Rwandě, ale PRIO jej uvádí v jiné kategorii). Je rozumné se domnívat, že rok 2023 – kdy se krize v Etiopii zmírnila, ale vypukl konflikt v Gaze – bude také špatným rokem v dosud nezveřejněném počtu obětí. Mise izraelského premiéra Benjamina Netanjahua proniknout hlouběji na jih Gazy pravděpodobně toto číslo ještě zvýší. Více než 100 milionů lidí na celém světě jsou uprchlíci nebo vysídlenci, což je nejvyšší zaznamenané číslo.

Nebezpečí však spočívá především v geopolitické situaci. "Vstoupili jsme do období větších mezistátních konfliktů. Nacházíme se v éře přímé konkurence mezi velkými zeměmi," říká Meia Nouwensová, expertka z Mezinárodního institutu pro strategická studia. "To je znepokojující. A stejně tak úroveň spolupráce, kterou vidíme například mezi Čínou, Ruskem, Íránem a Severní Koreou, která je do jisté míry nová. Pokud jde o kontext, dochází ke znepokojivému kolapsu komunikace, důvěry, mechanismů, které by v minulosti zajišťovaly stabilitu." Staré smlouvy o kontrole zbrojení mezi USA a Ruskem se hroutí a není vyhlídka na podepsání nových s Čínou.

Sergej Radčenko, historik specializující se na studenou válku a profesor na School of Advanced International Studies na Univerzitě Johnse Hopkinse, také upozorňuje na konflikt mezi světovými velmocemi. "Současná doba se liší od studené války. Neexistuje žádná ideologická konfrontace jako tehdy. Na jedné straně existují demokracie a na druhé jiné režimy, ale není to totéž. A je tu vzájemná závislost, která tehdy neexistovala," komentuje. "Ale jsou věci, které jsou podobné: Jednou z nich je boj o moc mezi mocnostmi. Další podobností je to, jak jaderný přízrak podmiňuje tento boj."

Budoucnost není vytesána do kamene a situace se nemusí zhoršit. Existují povzbudivé signály, jako je snaha Washingtonu a Pekingu obnovit vztahy, jasné signály vyslané Spojenými státy a Íránem, že si nepřejí eskalaci, a probíhající hnutí za hledání diplomatického řešení konfliktu v Gaze.

Je však evidentní, že existují aktéři odhodlaní usilovat o destabilizaci. Nelze vyloučit ani možnost, že se do toho zapojí další aktéři nebo že dojde k neúmyslné eskalaci. Zde je analýza tří hlavních zdrojů geopolitického napětí, založená na názorech expertů, kteří byli minulý čtvrtek telefonicky dotazováni.

Ukrajina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu na plenárním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu řekl: "Pokud si někdo myslí, že je to jen o nás, že je to jen o Ukrajině, zásadně se mýlí. Možné směry a dokonce i časové osy nové ruské agrese mimo Ukrajinu jsou stále zřejmější."

Zelenskyj nezmínil konkrétní časové osy ani směry, ale na pozdějším setkání s mezinárodní skupinou novinářů, když byl dotázán na vyhlídky na návrat Trumpa do Bílého domu, jeho povzdech byl výmluvný. Existují jasné známky toho, že Trumpovo vítězství by ukončilo americkou pomoc Ukrajině a vyvolalo otázky ohledně závazku Washingtonu vzájemně se bránit se svými spojenci. Na časové ose, o které hovořil Zelenskyj, je jasně vyznačeno datum amerických prezidentských voleb.

Putin často říká, že nemá v úmyslu útočit na jiné země, což znovu potvrdil v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem. Zároveň ale veřejně popřel jakékoli plány na útok na Ukrajinu. Je zajímavé si připomenout, co řekl na posledním Valdajském fóru: "Toto není územní konflikt a není to pokus o nastolení regionální geopolitické rovnováhy. Tato otázka je mnohem širší a zásadnější a týká se principů, na nichž je založen nový mezinárodní řád." Jinými slovy, pokud nejde jen o Ukrajinu a region, ale spíše o údajné principy, nic mu nebrání v tom, aby tyto principy hájil v jiných zemích.

Na Západě se tato vyhlídka bere stále vážněji. "Alarmistická prohlášení evropských politických a vojenských představitelů jsou pokusem tomu zabránit," říká Radčenko, jehož nová kniha To Run the World: The Kremlin's Cold War Bid for Global Power vyjde v květnu. "Konfliktu se lze vyhnout, pokud na něj bude Evropa připravena. Rusko je dnes zemí, která se za Putina snaží využít slabosti. Slabost vybízí k agresi, síla ji odrazuje. To je důvod, proč se varování snaží zvýšit povědomí, vytvořit porozumění, které pomůže zemím připravit se, což je nejlepší způsob, jak se vyhnout válce," říká historik.

Ruská invaze na Ukrajinu je obrovský závazek: 35 % všech ruských veřejných výdajů jde na válku. Čína pomohla Rusku obejít omezení v přístupu k západním technologiím, bilaterální obchod výrazně vzrostl a v roce 2023 dosáhl více než 200 miliard dolarů. Peking však také tlačí na Moskvu, například tím, že zpomaluje spuštění nového rusko-čínského plynovodu ve snaze přimět Kreml, aby ustoupil a souhlasil s výhodnějšími podmínkami. Navzdory tomu je evidentní, že Putin stabilizoval situaci a mění Rusko ve válečnou ekonomiku.

Radčenko tvrdí, že Putinovým strategickým cílem je "obnovit pozici Ruska jako velmoci" a využít tuto misi "k legitimizaci své pozice". Putin chce být vnímán jako nepostradatelný vůdce, který vrací Rusko k velikosti a bojuje proti všem, kdo údajně chtějí podkopat zemi – což má daleko k uklidňující pozici.

A pokud Spojené státy nezaručí svou podporu, Evropa má daleko k věrohodnému odstrašujícímu prostředku, protože není jednotnou frontou. Její ozbrojené síly jsou roztříštěné, mají problémy s interoperabilitou a nejsou zvyklé bojovat. Především však neexistuje politická jednota. "Pokud se Američané vzdají svého vůdcovství, což se může stát, pokud Trump vyhraje, můžeme skutečně očekávat, že Evropané budou postupovat vpřed jako jednotná síla? Nemůžeme," říká Radčenko.

V důsledku toho je válka na Ukrajině v komplikované fázi, kdy Kyjev trpí nedostatkem zásob. Vyhlídky jsou však potenciálně mnohem problematičtější. Je to klíčová strategická výzva pro svět a existenční hrozba pro Evropu.

Blízký východ

Zatímco v Evropě zuří válka na Ukrajině, Blízký východ prochází nejbouřlivějším obdobím za poslední desetiletí. Napětí má dvě různé strany, které se navzájem přelévají. Prvním je konflikt mezi Hamásem a Izraelem. Druhým je konfrontace sil v regionu, s Íránem a jeho partnery na jedné straně a se Spojenými státy a Izraelem na straně druhé.

V popředí je brutální reakce Izraele na útok Hamásu, který způsobuje zničující lidské utrpení v Gaze. Probíhá diplomatické úsilí o ukončení nepřátelských akcí, přičemž klíčovou roli hrají Spojené státy, Katar, Saúdská Arábie a Egypt.

"Toto zprostředkovatelské úsilí naráží na vážné problémy, zejména proto, že Netanjahu má nezadatelný zájem na pokračování bojů. V Izraeli je rozšířený pocit, že jakmile skončí nepřátelství, skončí i Netanjahuův mandát," říká Hugh Lovatt, expert na Blízký východ z Evropské rady pro zahraniční vztahy. Už před současnou krizí byl Netanjahu rozvratným vůdcem, který čelil kritice za údajné korupční kauzy a za prosazování opatření, o nichž se mnoho Izraelců domnívalo, že poškozují demokracii. Netanjahuova naprostá neschopnost předvídat a zadržet útok Hamásu poškodila jeho pověst, možná natrvalo.

"A výsledným problémem je, že konflikt v Gaze vede k regionální eskalaci. Zatímco problémy v regionu mají své vlastní příčiny a dynamiku, krize v Gaze je zhoršuje," pokračuje Lovatt. "Ani Izrael, ani Írán, ani Hizballáh nechtějí regionální válku a uvážili své akce, aby se jí vyhnuli. Bude-li však krize v Gaze pokračovat, rizika se zvýší z několika důvodů. Írán a jeho partneři se mohou cítit pod tlakem, aby to vypadalo, že něco dělají. Teherán nemá absolutní kontrolu nad svými partnery a někteří z nich mohou jednat ve vlastním zájmu. A v neposlední řadě existuje zvýšené riziko neúmyslné eskalace. Je pravděpodobné, že útok na jordánskou základnu, který zabil americké vojáky, neměl mít takový výsledek," říká Lovatt.

Spojené státy, které také nechtějí, aby konflikt eskaloval, reagovaly vypočítavým způsobem, aby tomu zabránily – poskytly Íránu čas na přemístění svých sil a o týden později udeřily chirurgicky. Ale když si zahráváte s ohněm, požár je pravděpodobný.

"Podle mého názoru jsme již v regionální válce, ale je to do značné míry omezená válka nízké intenzity, s uměřenými útoky. Ale dokud bude válka v Gaze pokračovat, riziko úplné a nekontrolované eskalace poroste, i když na tom bude mít zájem jen málokdo," tvrdí Lovatt.

Poslední zprávy jsou alarmující. Netanjahu nařídil izraelským ozbrojeným silám, aby připravily ofenzívu proti Rafáhu v jižní Gaze, kde velká část Gazanů vysídlených v důsledku brutální izraelské vojenské operace v Pásmu žije v přelidněných podmínkách. Tato fáze války by mohla způsobit strašlivé škody civilistům a dále destabilizovat geopolitickou situaci. Mezitím nepřátelé Ameriky s potěšením sledují, jak je Washington nucen vypořádat se s jinými frontami.

Východní Asie

Napětí ve východní Asii je posledním prvkem globálního celkového obrazu. Severokorejský vůdce Kim Čong-un učinil náhlý politický obrat, když se vzdal tradičního cíle mírového sjednocení s Jihem a pokračoval v rozvoji svého arzenálu, včetně jaderných zbraní. Renomovaní analytici se obávají, že jde o pokus položit ideologické základy pro válečné akce. Zkušený americký diplomat Robert Carlin a jaderný vědec Siegfried Hecker tvrdí, žesituace je nejnebezpečnější od 50. let.

Někteří experti se obávají, že dojem, že Spojené státy jsou na ústupu – zatížené nefunkční politikou, náhlým stažením z Afghánistánu a nyní dohnané Ukrajinou a Blízkým východem a čelící možnému komplikovanému předání moci – může některé motivovat k tomu, aby se pohnuli. Severní Korea mezitím posiluje vztahy s Ruskem a poskytuje mu obrovské množství munice pro válku na Ukrajině.

"Prohlášení Kim Čong-una považuji za obzvláště alarmující. Jsme svědky oživení vědomí, že severokorejský vůdce by mohl chtít být v určitém okamžiku ve svém rozhodování odvážný," říká Meia Nouwensová z IISS, která se specializuje na Čínu a východní Asii. "Myslím, že letos bude rozvíjet nové obranné schopnosti. Je to příprava na vojenský útok? Nebo strategickou pozici, aby měl větší vliv před rokem 2025 a případným návratem Trumpa? Myslím si, že druhá možnost je pravděpodobnější," říká expert.

Dalším potenciálním ohniskem je Tchaj-wan. Třetí vítězství tchajwanské Demokratické pokrokové strany (DPP) v prezidentských volbách v řadě není pro Peking dobrou zprávou. Nouwens však poznamenává, že skutečnost, že strana nezískala parlamentní většinu, znamená, že nejhorší scénář z pohledu Komunistické strany Číny (KS Číny) byl odvrácen. "Myslím, že z vojenského hlediska to znamená, že v příštích čtyřech letech nedojde k žádné velké změně. Budeme i nadále svědky toho, jak se Peking zaměřuje na šedou zónu, námořní a letecké nájezdy a dezinformace," říká expert.

V tomto regionu hodně záleží na vztazích mezi Čínou a Spojenými státy. Obě supervelmoci projevily známky toho, že chtějí rozmrazit mrazivé vztahy. "Od setkání amerického prezidenta Joea Bidena s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v San Franciscu vidíme pozitivní vývoj v tom smyslu, že se obě země snaží vést dialog, vytvářet kanály, a to i mezi ozbrojenými silami. Je to však velmi úzký přístup. Mezi oběma zeměmi panuje vážná nedůvěra. Obě si uvědomují, že nemají zájem na konfliktu. Ale je to velmi křehká stabilita, kterou by mohly vykolejit nečekané události," říká Nouwens.

Čína se nachází uprostřed ekonomického zpomalení. To může způsobit vnitřní nespokojenost. Jsou tací, kteří se obávají, že aby odvrátil pozornost od upadající ekonomiky, mohl by režim silněji stisknout nacionalistické tlačítko. "Tento argument mě nepřesvědčil. Myslím, že Si Ťin-pching dal lidem jasně najevo, že v nadcházejícím období se musí připravit na boj. Nemyslím si, že by konflikt používali jako nástroj k odvedení pozornosti. Peking se takto v minulosti nechoval a také bych řekl, že právě teď není čínská armáda ve velmi stabilním stavu, alespoň pokud jde o obvinění z korupce v raketových silách a následné změny v nejvyšším velení a zmizení vůdců, jako je bývalý ministr obrany, " říká Nouwens.

Takový je obrázek. Velkou neznámou je, jak to může ovlivnit Trumpovo vítězství. Brutální násilí mezitím pokračuje.

Zdroj v angličtině: ZDE

0