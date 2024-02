Mezitím v Absurdistánu 240. Jaká je nálada v Polsku dnes?

15. 2. 2024 / Tomasz Oryński

V posledních týdnech se polská politika zrychlila natolik, že to nestíhám sledovat. Po počátečních zádrhelech s novou vládou, která se snažila převzít veřejnoprávní televizi, což se neobešlo bez problémů, všichni čekali, že se zaseknou a roztočí se kola, ale ne. Tempo méně okázalé, ale možná o to důležitější práce, všechny překvapilo. A jakkoli je Polsko rozdělené, většinu to naplnilo nadějí a stoupence strany PiS frustrací a hněvem.



Odstupme od obvyklého sledování jednotlivých událostí a dovolte mi popsat celkovou náladu v Polsku. Nedávno jsem Polsko navštívil a mám pocit, jako by někdo konečně otevřel okno v zatuchlé místnosti plné zatuchlého vzduchu. Většina lidí čerstvý vzduch vítá, ale menšina naštvaně křičí, že je jim zima a že byli raději, když bylo okno zavřené.



Tuskova vláda skutečně kuje železo, dokud je žhavé a to tak moc, že kdybyste se ji snažili sledovat, trpěli byste smyslovým přetížením: Jen nový ministr spravedlnosti Adam Bodnar (bývalý ombudsman pro lidská práva) reformuje státní zastupitelství, snaží se očistit justici od soudců nezákonně jmenovaných stranou PiS a vytváří zvláštní pracovní skupinu, která má vyšetřovat obvinění ze zpronevěry, jako je Fond spravedlnosti - zvláštní finanční instituce pod kontrolou ministerstva spravedlnosti, která měla podporovat oběti trestných činů, ale předchozí ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro ji proměnil ve fond své strany na nákup hlasů a odměňování svých politických spojenců.



Bodnarova práce je obzvláště obtížná, protože jeho rozhodnutí jsou neustále zpochybňována, a dokud jsou na soudech a ma prokuratuře lidé jmenovaní stranou PiS, Bodnar musí de facto fungovat v systému, kde existují dva paralelní právní systémy: jeden svobodný, uznávaný mezinárodními institucemi, a druhý ovládaný stranou PiS, který se snaží vykolejit veškerou jeho činnost, i kdyby to znamenalo zmocnit se dokumentace k danému případu, aby zajistil, že rozhodnou "jejich" soudci (viz případ Wąsik a Kamiński).



Zdá se, že právní systém je plný gordických uzlů a Bodnarovi někdy nezbude než je rozetnout. Jak poznamenal velšský akademik a novinář žijící v Polsku Ben Stanley, polskou demokracii lze napravit rychle, podle litery zákona nebo efektivně, ale lze si vybrat jen dvě z těchto tří možností...



Jiní ministři před sebou možná nemají tak gargantuovský úkol, ale to neznamená, že nezačali pracovat okamžitě. Nová ministryně školství se do své práce vrhla po hlavě a nyní se vede obrovská diskuse o navrhovaných změnách učebních osnov, které mají nejen zbavit studenty nutnosti memorovat zbytečná fakta a naučit je navzájem spolupracovat, bádat a analyticky pracovat, ale také mají za cíl očistit školy od vlivu církve - od snížení počtu hodin výuky náboženství až po odstranění děl papeže Jana Pavla II. ze seznamu četby.



Donald Tusk i Radek Sikorski - který se stal opět ministrem zahraničních věcí - hodně cestují a vracejí naše zahraniční vztahyzpět do normálního stavu, což je také závan čerstvého vzduchu, protože například Morawiecki byl jen zřídkakdy někam významně pozván (pokud nezastupoval Polsko na nějakém mezinárodním summitu). Polský hlas je v Evropě opět slyšet, a to nejen jako nesouvislý výkřik jakéhosi šíleného státu v rámci EU - mezinárodní tisk se konečně skutečně zajímá o to, jaký je postoj Polska k té či oné věci, a už jsem slyšel hlasy západních publicistů, že Polsko by mohlo být vůdčím hlasem, pokud jde o stanovení nového postoje vůči Rusku v případě, že Amerika pod Trumpovým vedením stáhne svou podporu z Evropy.



Vláda také nařídila několik auditů, z nichž některé se týkají vlajkových projektů PiS, jako je výstavba první polské jaderné elektrárny nebo centrálního letištního uzlu u Lodže. Zejména tento druhý jmenovaný projekt je kontroverzní, protože ho mnozí považují za jeden z Kaczyńského marnivých projektů, který nedává ekonomický smysl - stejně jako námořní kanál přes Viselskou kosu vedoucí do malého, bezvýznamného říčního přístavu v Elblągu. PiS nechala na projektu letištního uzlu pracovat několik přeplacených lidí, ale zatím se zdá, že kromě zveřejňování velkolepých vizualizací a rozčilování místních lidí snahou nezaplatit jim řádně za jejich cennou, úrodnou zemědělskou půdu je zřejmě jediným skutečným úspěchem firmy pověřené výstavbou tohoto letiště věnování 400 000 zlotých (2,4 milionu Kč) na renovaci oltáře v místním kostele.



O projektu se nyní vede masivní veřejná diskuse. Někteří volají po zrušení jeho letištní části a soustředění se na vylepšení druhého varšavského letiště v Modlinu, přičemž by zůstala jen železniční část projektu (do projektu letištního uzlu byly totiž začleněny dvě dlouho odkládané rychlodráhy), jiní by jej rádi viděli dokončený, ale zmenšili by leteckou část, aby odpovídala reálnějším prognózám provozu, a PiS samozřejmě křičí, že pokud Donald Tusk nechce realizovat jejich marnivý projekt v celé jeho velkoleposti, znamená to, že je zrádce a německý šíbr.







Nesouvislé výkřiky jsou zřejmě to jediné, co PiS zbývá. Zdá se, že Kaczyński byl na možnost prohry ve volbách zcela nepřipraven a nyní je stále zoufalejší, až se zdá, že zcela ztrácí spojení s realitou. Jen v posledních několika týdnech obvinil Tuska a předsedu Hołowniu z vlastizrady, vyhrožuje politickým oponentům vězením nebo vyjadřuje obavy, že další věc, kterou bychom měli od Tuska očekávat, je politická vražda. Zároveň se zdá, že není schopen vyrovnat se s reálným světem (a to až do té míry, že mu několik členů jeho strany musí pomáhat oblékat kabát ). Je to obrovská změna pro člověka, který nemládne a posledních 8 let žil v bublině, obklopen pouze svými stoupenci. Nyní, když je konfrontován s nepohodlnými otázkami novinářů, kteří mají najednou přístup do parlamentu, často ztrácí nervy, nesouvisle blábolí nebo dokonce novináře slovně napadá. Je zřejmé, že pro pokusy své strany vzpamatovat se po porážce je nyní spíše přítěží než přínosem.





Pro Donalda Tuska však není vše růžové. Vzhledem k tomu, že se ukázalo, že státní kasa je v horším stavu, než uváděly oficiální zprávy vlády PiS, bude možná muset tu a tam utáhnout opasek a omezit své sliby. Bude také třeba vyřešit otázku zemědělců a dopravců protestujících proti nekalé konkurenci z Ukrajiny, což bude vyžadovat obratné diplomatické balancování mezi EU a Ukrajinou a zároveň dbát na to, aby nebyla živena proruská propaganda.





Zároveň veřejnost rozčiluje skutečnost, že podle humanitárních aktivistů působících v oblasti se na běloruské hranici v souvislosti s nelegálním odsunem uprchlíků mnoho nezměnilo a stále tam umírají lidé v důsledku akcí polské pohraniční stráže. V neposlední řadě se koalice s Levicí může pro Tuska ukázat jako problém.





Vzhledem k tomu, že stávky žen byly hlavním faktorem zodpovědným za odstavení PiS od moci, nová vláda se silně zaměřuje na ženské otázky. To má za následek, že se muži cítí být opomíjeni, a nejde jen o nějaké konspirační teorie pravicových alfa-samců. Existují skutečné problémy týkající se mužů, které je třeba řešit, jako je například duševní zdraví mužů, protože dochází k rekordnímu počtu sebevražd mužů.







Je zde také otázka rovnosti, protože od doby, kdy PiS zrušila reformu důchodového systému, kterou zavedla předchozí Tuskova vláda, se od mužů opět očekává, že budou pracovat o 5 let déle, přestože se statisticky dožívají mnohem kratšího věku. V neposlední řadě se s blížící se hrozbou války s Ruskem vrací téma vojenské služby a mnoho mužů se ptá, jakou mají všechny ty řeči o rovnosti cenu, když se stále očekává, že jako jediní položí život při obraně země.



Levice tyto výzvy ignoruje, významní levicoví politici jako Anna-Maria Żukowska se dokonce mužům za nastolení jejich témat otevřeně vysmívají. Obávám se, že to může ještě více posílit krajně pravicovou Konfederaci, která má již nyní mezi svou voličskou základnou silně nadreprezentativní zastoupení mladých mužů.



Zatím se zdá, že vláda Donalda Tuska si vede dobře, obnovuje to, co strana PiS zničila, a pracuje na tom, aby zodpovědní byli postaveni před soud. Hluk PiS může Tuskov vláda do značné míry ignorovat, protože jde o pouhé projevy bezradnosti smíšené s extrémním pokrytectvím, takže nepředstavují žádnou hrozbu a Kaczyńského straně v průzkumech neprospívají.





Napětí uvnitř koalice by se mohlo ukázat jako větší problém a Tusk nesmí zapomínat, že se k moci vrátil díky hlasům mnohem levicověji orientovaných voličů než dříve: poté, co se strana PiS pokusila Polákům hrubou silou vnutit církev a konzervatismus, reagovali lidé silným přesunem doleva a požadavkem dalekosáhlých sociálních, kulturních a ekonomických změn. Návrat k politice před rokem 2015, kdy "je všechno v pořádku a nic se nemusí dělat, dokud Poláci mají teplou vodu v kohoutku" (abychom parafrázovali více než deset let starý výrok Donalda Tuska) - to už prostě nebude stačit.



Ne že by se však nesnažili. Existuje jasná taktika, kterou zvolili, a ta je vyvolávat znepokojení ohledně toho, jak vláda Donalda Tuska údajně ničí demokracii a ústavu. Dokonce se snaží pořádat manifestace "na obranu ústavního tribunálu" apod. ale to je jen kázání svým stoupencům. Všem ostatním to připadá jako vrchol pokrytectví a také je to slizce zábavné - zejména to, že si říkají "Wolni Polacy", což může znamenat "svobodní Poláci", ale také "pomalí Poláci", a aktuální vtip je, že jsou tak pomalí, že si až o 8 let později než všichni ostatní uvědomili, že Ústavní soud je třeba bránit .Původně také vyhrožovali, že využijí Dudova práva veta, aby zmařili práci vlády na rozpočtu a vynutili si předčasné volby, ale protože průzkumy ukazují, že stále ztrácejí podporu, nějak od tohoto nápadu upustili. Místo toho se snaží ukázat Dudu jako státníka a odpovědného vůdce. Odjel na návštěvu některých afrických zemí a po návratu svolal vládní radu (je to v podstatě schůze vlády, které předsedá prezident), aby vzbudil dojem, že vládne on, ale Donald Tusk tento jeho pokus vykolejil tím, že změnil téma a přivedl pozornost ke skandálu nezákonného odposlouchávání pomocí systému Pegas za předchozí vlády.Což je pro PiS velmi choulostivé téma, neboť vyšlo najevo, že během tohoto odposlechového běsnění Wąsik a Kamiński odposlouchávali nejen politické oponenty, ale i své stranické kolegy včetně Mateusze Morawieckého . A pokud se potvrdí, jak někteří předpokládají, že špehovali i Andrzeje Dudu, bude vypadat jako naprostý idiot, když udělal vše pro to, aby je ušetřil trestu vězení.Určitě se o tom dozvíme víc, protože parlamentní komise pro vyšetřování skandálu Pegas už byla zřízena (spolu s komisí pro vyšetřování nezákonných prezidentských voleb během pandemie, která už pracuje). Zřizují se i některá další parlamentní vyšetřování, kolem nichž se pohybují speciální prokurátorské týmy pověřené vyšetřováním možných zločinů a zpronevěr PiS. Na základě dosud dostupných informací lze předpokládat, že rozsah rozkrádání byl nejen bezprecedentní, ale také mnohem větší, než kdokoli očekával. Nová vláda je odhodlána postavit všechny před soud - pravděpodobně se poučila poté, co se jí v roce 2015 nepodařilo postavit Zbigniewa Ziobra před Státní tribunál.