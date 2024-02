Děti v Gaze: Proč nezastavíme to vraždění?

14. 2. 2024

čas čtení 4 minuty



V pondělí pozdě večer pronesl americký demokratický senátor Chris Van Hollen na půdě Senátu pozoruhodný projev, v němž odsoudil vládu Benjamina Netanjahua za záměrné blokování pomoci civilistům v Gaze, píše Robert Reich.

Van Hollen prohlásil:

"Děti v Gaze nyní umírají na následky úmyslného zadržování potravin. Kromě hrůznosti této zprávy je pravdivá ještě jedna věc: je to válečný zločin. Je to učebnicový válečný zločin. A to dělá z těch, kdo ho organizují, válečné zločince. ... Každý z nich [představitelů humanitárních organizací] prohlásil, že jejich organizace nikdy nezažily tak strašnou a hroznou humanitární katastrofu, jaké je svět svědkem v Gaze."



Řekněme si to jasně. Zaujmout jasný morální postoj proti Netanjahuovi neznamená být pro-hamasovský, protiizraelský, antisionistický nebo antisemitský.



Jsem žid. Nesnáším Hamás a to, co představuje. Vím, jaké to je, když někdo bezostyšně vraždí členy mé rodiny kvůli jejich přesvědčení a etnické příslušnosti.



To je jeden z důvodů, proč beru sociální spravedlnost a lidská práva tak vážně. A proč se stejně jako desítky milionů dalších lidí v Americe a na celém světě zasazuji o zastavení palby v Gaze a humanitární pomoc pro ni.



A proč jsem také pro vznik palestinského státu.



Jak včera napsal Thomas Friedman:



"Pokud Izrael zničí Hamás a pak se rozhodne trvale okupovat Gazu a Západní břeh Jordánu a odmítne jakoukoli formu palestinské státnosti, stane se Izrael pro příští generaci globálním vyvrhelem, a to zejména v arabském světě. To donutí arabské spojence Izraele, aby se od židovského státu distancovali.



A pokud Izrael zůstane ve věčném konfliktu s Palestinci, celá architektura americké blízkovýchodní strategie - zejména zásadní mírové smlouvy, které jsme uzavřeli mezi Izraelem a Egyptem, Jordánskem a zeměmi Perského zálivu - se dostane pod tlak, což zkomplikuje naši schopnost působit v regionu a otevře jej mnohem většímu vlivu Ruska a Číny. Vzhledem k úmrtí tolika tisíc civilistů v Gaze mají USA již nyní určité potíže s využitím svých vojenských základen v arabských zemích, aby čelily zhoubné síti Íránu, kterou tvoří Hamás, Hizballáh, Húsíové a šíitské milice v Iráku."



Minulý týden si prezident Biden posteskl, že chování Izraele v pásmu Gazy "je za hranou" a že "to musí přestat".



Podle lidí obeznámených s Bidenovými výroky, kteří si nepřáli být jmenováni, Biden uvedl, že se snaží přimět Izrael, aby souhlasil s příměřím, ale Netanjahu mu "dělá peklo" a není možné s ním jednat.



V reakci na Bidenův nářek Netanjahu vystoupil v nedělním ranním pořadu televize ABC a prohlásil, že i přes Bidenův nátlak stejně zahájí útok na Rafáh, město na jihu Gazy, kde je asi 1,3 milionu zoufalých Palestinců, kteří doslova nemají kam jinam jít, aby se vyhnuli vyvraždění.



Netanjahu prohlásil, že "úplné vítězství" je v Gaze možné během několika měsíců. Slíbil, že porazí ozbrojence Hamásu skrývající se v Rafáhu, a nařídil izraelským jednotkám, aby se připravily na rozšíření pozemní operace.



Proč Biden nevystupuje proti Netanjahuově vládě důrazněji - neodsuzuje válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a nehrozí, že pokud bude Netanjahu pokračovat ve svém řádění, odmítne další pomoc?



Proč úředníci ministerstva zahraničí neprosazují tu část zákona o zahraniční pomoci, která blokuje bezpečnostní pomoc zemím, jež brání poskytování americké humanitární pomoci?



Proč včera večer většina senátorů hlasovala pro poslání zhruba 14 miliard dolarů Izraeli - včetně téměř 10 miliard dolarů na humanitární pomoc Gaze, která tam nikomu nepomůže, pokud Netanjahu peníze nepustí? (Dokonce i Chris Van Hollen hlasoval pro toto opatření s argumentem, že je spojeno s pomocí Ukrajině. Senátní demokraté však mohli toto opatření zablokovat a donutit Senát, aby každou část výdajů - pro Izrael a pro Ukrajinu - projednal zvlášť).



Desetitisíce lidí byly zabity, včetně tisíců dětí. Mnoho dalších umírá hlady. Částečně za to mohou peníze amerických daňových poplatníků. Kde je morální čistota? Kde je morální autorita? Proč neděláme vše pro to, abychom zastavili vraždění?

