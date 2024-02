Evropská zbrojní výroba je v "hlubokých sračkách", říká belgický exgenerál

14. 2. 2024

Nedostatky ve výrobě munice v Evropě jsou příznakem "kulturního problému" přizpůsobit se průmyslu připravenému na válku, řekl POLITICO generál ve výslužbě Marc Thys. Nedostatky ve výrobě munice v Evropě jsou příznakem "kulturního problému" přizpůsobit se průmyslu připravenému na válku, řekl POLITICO generál ve výslužbě Marc Thys.

Evropě bude trvat roky, než vybuduje výrobní kapacity zbraní a munice potřebné jak pro pomoc Ukrajině, tak pro přezbrojení národních sil, řekl bývalý zástupce belgického náčelníka obrany, píšou Joshua Posaner a Laura Kayali.

"Není to vtip, jsme v hlubokých sračkách," řekl serveru Politico Marc Thys, který v roce 2023 odešel do důchodu v hodnosti generálporučíka. "Zejména v Belgii, ale nejsme jediní."

Vzhledem k tomu, že Ukrajina se potýká s vážným nedostatkem granátů, protože Rusové tlačí na klíčová města, jako je Avdijivka, a rostou obavy o spolehlivost tradičního spojenectví Evropy se Spojenými státy, panují obavy, že čas na zvýšení výroby zbraní na kontinentu se krátí.

Thys uvedl, že nejvyšší velitelé na začátku ruské války na Ukrajině na začátku roku 2022 varovali, že bude trvat "pět až sedm let", než se průmysl bloku zmobilizuje tak, aby dosáhl takové průmyslové kapacity nezbytné k udržení důvěryhodného odstrašení.

"Munice je symptomem kulturního problému v Evropě," řekl Thys a poukázal na spoléhání se na americký bezpečnostní deštník jako na omluvu pro desetiletí nedostatečných investic do vlastních výrobních kapacit bloku.

EU sice do konce března nepošle na Ukrajinu milion nábojů dělostřelecké munice, jak slíbila, ale nyní tvrdí, že je na dobré cestě dodat do konce roku 1,1 milionu granátů.

Investice do obrany se rychle dostávají do popředí politické agendy, a to jak v hlavních městech členských států, tak v Bruselu.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton má 27. února představit novou strategii zaměřenou na zajištění trvalých investic do obrany.

Absence potřebných peněz je do očí bijící.

Thys již dříve uvedl, že jen v Belgii by to vyžadovalo investice v řádu 5 až 7 miliard eur, aby se vyrobilo dostatek granátů pro boj v dvouměsíčním konfliktu.

Předseda Evropské rady Charles Michel na fóru skupiny Evropské investiční banky uvedl: "V příštích 10 letech bychom mohli do obrany investovat nejméně 600 miliard eur."

EU již nabízí omezené dotace na podporu společného zadávání veřejných zakázek a pomoc při budování výrobních linek, ale Thys říká, že takové iniciativy vyžadují čas, aby přinesly alespoň skromné výsledky.

"Mluvíte z průmyslového hlediska o budování dodavatelského řetězce na dva až tři roky," řekl a dodal, že Rusko se ukazuje jako rychlejší při zvyšování výroby granátů a zbraní.

Zatímco evropský výrobce zbraní KNDS plánuje v Belgii otevřít novou výrobní linku na dělostřeleckou munici ráže 155 milimetrů, bude trvat dva roky, než se nainstaluje a nastaví stroje na výrobu nábojů, natož aby se zahájila výroba.

I když bude továrna v provozu, vyrobí pouze 30 000 nábojů ročně, což je zlomek z 200 000 granátů měsíčně, které ukrajinská armáda potřebuje k boji s ruskými silami na 1 000 kilometrů dlouhé frontě.

"Je tu spousta zbožných přání... Lidé podceňují čas potřebný k realizaci projektů," řekl Thys. "Průmyslová struktura v Evropě není dostatečně silná, aby unesla Ukrajinu."

